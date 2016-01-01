system.jemalloc_bins

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит информацию о выделениях памяти, выполненных через аллокатор jemalloc в различных классах размеров (корзинах), агрегированную из всех арен. Эти статистические данные могут быть не абсолютно точными из-за локального кэширования потоков в jemalloc.

Колонки:

index (UInt64) — Индекс корзины, упорядоченный по размеру

(UInt64) — Индекс корзины, упорядоченный по размеру large (Bool) — True для больших выделений и False для мелких

(Bool) — True для больших выделений и False для мелких size (UInt64) — Размер выделений в этой корзине

(UInt64) — Размер выделений в этой корзине allocations (UInt64) — Количество выделений

(UInt64) — Количество выделений deallocations (UInt64) — Количество освобождений

Пример

Найдите размеры выделений, которые наибольшее образом способствовали текущему общему использованию памяти.