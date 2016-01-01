system.jemalloc_bins
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о выделениях памяти, выполненных через аллокатор jemalloc в различных классах размеров (корзинах), агрегированную из всех арен. Эти статистические данные могут быть не абсолютно точными из-за локального кэширования потоков в jemalloc.
Колонки:
index(UInt64) — Индекс корзины, упорядоченный по размеру
large(Bool) — True для больших выделений и False для мелких
size(UInt64) — Размер выделений в этой корзине
allocations(UInt64) — Количество выделений
deallocations(UInt64) — Количество освобождений
Пример
Найдите размеры выделений, которые наибольшее образом способствовали текущему общему использованию памяти.