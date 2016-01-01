system.instrumentation
Выполнение запросов в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит точки инструментации, использующие функциональность XRay в LLVM.
Столбцы:
id(UInt32) — идентификатор точки инструментации.
function_id(Int32) — идентификатор, назначенный функции в секции
xray_instr_mapELF-бинарного файла.
function_name(LowCardinality(String)) — имя, используемое для инструментации функции.
handler(LowCardinality(String)) — тип обработчика.
entry_type(Enum('Entry' = 0, 'Exit' = 1, 'EntryAndExit' = 2)) — тип точки входа:
Entry,
Exitили
EntryAndExit.
symbol(LowCardinality(String)) — полный и деманглированный символ.
parameters(Array(Dynamic)) — параметры вызова обработчика.
Пример
См. также
- SYSTEM INSTRUMENT — Добавление или удаление точек инструментирования.
- system.trace_log — Просмотр журнала профилирования.
- system.symbols — Просмотр символов для добавления точек инструментирования.