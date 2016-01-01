Перейти к основному содержанию
Выполнение запросов в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит точки инструментации, использующие функциональность XRay в LLVM.

Столбцы:

  • id (UInt32) — идентификатор точки инструментации.
  • function_id (Int32) — идентификатор, назначенный функции в секции xray_instr_map ELF-бинарного файла.
  • function_name (LowCardinality(String)) — имя, используемое для инструментации функции.
  • handler (LowCardinality(String)) — тип обработчика.
  • entry_type (Enum('Entry' = 0, 'Exit' = 1, 'EntryAndExit' = 2)) — тип точки входа: Entry, Exit или EntryAndExit.
  • symbol (LowCardinality(String)) — полный и деманглированный символ.
  • parameters (Array(Dynamic)) — параметры вызова обработчика.

Пример

SELECT * FROM system.instrumentation FORMAT Vertical;

Строка 1:
──────
id:            0
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       log
entry_type:    Entry
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    ['test']

Строка 2:
──────
id:            1
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       profile
entry_type:    EntryAndExit
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    []

Строка 3:
──────
id:            2
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       sleep
entry_type:    Exit
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    [0.3]

Получено 3 строки. Прошло: 0.302 сек.

См. также

  • SYSTEM INSTRUMENT — Добавление или удаление точек инструментирования.
  • system.trace_log — Просмотр журнала профилирования.
  • system.symbols — Просмотр символов для добавления точек инструментирования.