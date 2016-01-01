system.iceberg_metadata_log
Таблица
system.iceberg_metadata_log регистрирует события доступа и анализа метаданных для таблиц Iceberg, читаемых ClickHouse. Она предоставляет подробную информацию о каждом метафайле или записи, обработанных системой, что полезно для отладки, аудита и понимания эволюции структуры таблиц Iceberg.
Цель
Эта таблица записывает каждый метафайл и запись, прочитанные из таблиц Iceberg, включая корневые метафайлы, списки манифестов и записи манифестов. Она помогает пользователям отслеживать, как ClickHouse интерпретирует метаданные таблиц Iceberg, и диагностировать проблемы, связанные с эволюцией схемы, разрешением файлов или планированием запросов.
Эта таблица в основном предназначена для целей отладки.
Колонки
|Имя
|Тип
|Описание
event_date
|Date
|Дата записи в журнале.
event_time
|DateTime
|Время события.
query_id
|String
|Идентификатор запроса, вызвавшего чтение метаданных.
content_type
|Enum8
|Тип содержимого метаданных (см. ниже).
table_path
|String
|Путь к таблице Iceberg.
file_path
|String
|Путь к корневому метафайлу JSON, списку манифестов или файлу манифеста.
content
|String
|Содержимое в формате JSON (сырые метаданные из .json, метаданные Avro или запись Avro).
row_in_file
|Nullable(UInt64)
|Номер строки в файле, если применимо. Присутствует для типов содержимого
ManifestListEntry и
ManifestFileEntry.
Значения
content_type
None: Нет содержимого.
Metadata: Корневой метафайл.
ManifestListMetadata: Метаданные списка манифестов.
ManifestListEntry: Запись в списке манифестов.
ManifestFileMetadata: Метаданные файла манифеста.
ManifestFileEntry: Запись в файле манифеста.
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.
Управление подробностью журнала
Вы можете контролировать, какие события метаданных регистрируются, используя настройку
iceberg_metadata_log_level.
Чтобы зарегистрировать все метаданные, используемые в текущем запросе:
Чтобы зарегистрировать только корневой метафайл JSON, используемый в текущем запросе:
Дополнительную информацию смотрите в описании настройки
iceberg_metadata_log_level.
Полезно знать
- Используйте
iceberg_metadata_log_levelна уровне запроса только тогда, когда вам нужно подробно исследовать вашу таблицу Iceberg. В противном случае вы можете заполнить таблицу журнала избыточными метаданными и столкнуться с ухудшением производительности.
- Таблица может содержать дублирующиеся записи, так как в первую очередь она предназначена для отладки и не гарантирует уникальность для каждого объекта.
- Если вы используете
content_type, более подробный чем
ManifestListMetadata, кеш метаданных Iceberg отключается для списков манифестов.
- Аналогично, если вы используете
content_type, более подробный чем
ManifestFileMetadata, кеш метаданных Iceberg отключается для файлов манифеста.