system.iceberg_metadata_log

Таблица system.iceberg_metadata_log регистрирует события доступа и анализа метаданных для таблиц Iceberg, читаемых ClickHouse. Она предоставляет подробную информацию о каждом метафайле или записи, обработанных системой, что полезно для отладки, аудита и понимания эволюции структуры таблиц Iceberg.

Эта таблица записывает каждый метафайл и запись, прочитанные из таблиц Iceberg, включая корневые метафайлы, списки манифестов и записи манифестов. Она помогает пользователям отслеживать, как ClickHouse интерпретирует метаданные таблиц Iceberg, и диагностировать проблемы, связанные с эволюцией схемы, разрешением файлов или планированием запросов.