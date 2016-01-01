Перейти к основному содержимому
histogram_metrics

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Эта таблица содержит гистограммы метрик, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна. Заменяет устаревший system.latency_log.

Колонки:

  • metric (String) — Название метрики.
  • value (Int64) — Значение метрики.
  • description (String) — Описание метрики.
  • labels (Map(String, String)) — Метки метрики.
  • name (String) — Псевдоним для metric.

Пример

Вы можете использовать запрос, подобный этому, чтобы экспортировать все гистограммы метрик в формате Prometheus.

SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'histogram' AS type
FROM system.histogram_metrics
FORMAT Prometheus

Metric descriptions

keeper_response_time_ms_bucket

Время отклика Keeper в миллисекундах.

См. также

  • system.asynchronous_metrics — Содержит периодически рассчитываемые метрики.
  • system.events — Содержит ряд событий, которые произошли.
  • system.metric_log — Содержит историю значений метрик из таблиц system.metrics и system.events.
  • Monitoring — Основные концепции мониторинга ClickHouse.