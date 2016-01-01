histogram_metrics

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas . Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Эта таблица содержит гистограммы метрик, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна. Заменяет устаревший system.latency_log .

Колонки:

metric (String) — Название метрики.

value (Int64) — Значение метрики.

description (String) — Описание метрики.

labels (Map(String, String)) — Метки метрики.

name (String) — Псевдоним для metric .

Пример

Вы можете использовать запрос, подобный этому, чтобы экспортировать все гистограммы метрик в формате Prometheus.

SELECT metric AS name, toFloat64(value) AS value, description AS help, labels, 'histogram' AS type FROM system.histogram_metrics FORMAT Prometheus

Время отклика Keeper в миллисекундах.

