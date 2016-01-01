histogram_metrics
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.
Эта таблица содержит гистограммы метрик, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна. Заменяет устаревший
system.latency_log.
Колонки:
metric(String) — Название метрики.
value(Int64) — Значение метрики.
description(String) — Описание метрики.
labels(Map(String, String)) — Метки метрики.
name(String) — Псевдоним для
metric.
Пример
Вы можете использовать запрос, подобный этому, чтобы экспортировать все гистограммы метрик в формате Prometheus.
Metric descriptions
keeper_response_time_ms_bucket
Время отклика Keeper в миллисекундах.
См. также
- system.asynchronous_metrics — Содержит периодически рассчитываемые метрики.
- system.events — Содержит ряд событий, которые произошли.
- system.metric_log — Содержит историю значений метрик из таблиц
system.metricsи
system.events.
- Monitoring — Основные концепции мониторинга ClickHouse.