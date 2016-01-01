system.histogram_metric_log
Выполнение запросов в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Описание
История
system.histogram_metrics. Снимок создается каждые
collect_interval_milliseconds, после чего данные сбрасываются на диск.
Столбцы
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера.
event_date(Date) — Дата события.
event_time(DateTime) — Время события.
event_time_microseconds(DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд.
metric(LowCardinality(String)) — Имя метрики.
labels(Map(String, String)) — Метки метрики.
histogram(Map(Float64, UInt64)) — Верхняя граница бакета и соответствующее ей накопительное количество.
+inf— последний бакет.
count(UInt64) — Общее число наблюдений. Равно
histogram[+inf].
sum(Float64) — Сумма наблюдаемых значений.
Пример
См. также
- system.histogram_metrics — Метрики гистограммы в реальном времени.
- system.metric_log — История
system.metricsи
system.events.