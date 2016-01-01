system.histogram_metric_log

Выполнение запросов в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Описание

История system.histogram_metrics. Снимок создается каждые collect_interval_milliseconds, после чего данные сбрасываются на диск.

Столбцы

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера.
  • event_date (Date) — Дата события.
  • event_time (DateTime) — Время события.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд.
  • metric (LowCardinality(String)) — Имя метрики.
  • labels (Map(String, String)) — Метки метрики.
  • histogram (Map(Float64, UInt64)) — Верхняя граница бакета и соответствующее ей накопительное количество. +inf — последний бакет.
  • count (UInt64) — Общее число наблюдений. Равно histogram[+inf].
  • sum (Float64) — Сумма наблюдаемых значений.

Пример

SELECT event_time, metric, labels, histogram
FROM system.histogram_metric_log
WHERE metric = 'keeper_response_time_ms'
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 1
FORMAT Vertical;

