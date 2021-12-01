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system.grants

Привилегии пользовательских аккаунтов ClickHouse.

Столбцы:

  • user_name (Nullable(String)) — Название учётной записи.

  • role_name (Nullable(String)) — Роль, назначенная учетной записи пользователя.

  • access_type (Enum8) — Параметры доступа для учетной записи пользователя ClickHouse.

  • database (Nullable(String)) — Имя базы данных.

  • table (Nullable(String)) — Имя таблицы.

  • column (Nullable(String)) — Имя столбца, к которому предоставляется доступ.

  • is_partial_revoke (UInt8) — Логическое значение. Показывает, были ли отменены некоторые привилегии. Возможные значения:

  • 0 — Строка описывает частичный отзыв.

  • 1 — Строка описывает грант.

  • grant_option (UInt8) — Разрешение предоставлено с опцией WITH GRANT OPTION, подробнее см. GRANT.