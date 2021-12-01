system.grants
Привилегии пользовательских аккаунтов ClickHouse.
Столбцы:
role_name(Nullable(String)) — Роль, назначенная учетной записи пользователя.
access_type(Enum8) — Параметры доступа для учетной записи пользователя ClickHouse.
column(Nullable(String)) — Имя столбца, к которому предоставляется доступ.
is_partial_revoke(UInt8) — Логическое значение. Показывает, были ли отменены некоторые привилегии. Возможные значения:
0— Строка описывает частичный отзыв.
1— Строка описывает грант.
grant_option(UInt8) — Разрешение предоставлено с опцией
WITH GRANT OPTION, подробнее см. GRANT.