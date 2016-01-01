system.formats
Описание
Содержит список всех форматов с указанием, подходит ли каждый формат для ввода/вывода и поддерживает ли он распараллеливание.
Столбцы
name(String) — Имя формата.
is_input(UInt8) — Флаг, указывающий, подходит ли формат для ввода данных.
is_output(UInt8) — Флаг, указывающий, подходит ли формат для вывода данных.
supports_parallel_parsing(UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат параллельный разбор.
supports_parallel_formatting(UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат параллельное форматирование.
is_tty_friendly(UInt8) — Флаг, указывающий, обычно ли формат корректно отображается в терминале. Для других форматов CLI запросит подтверждение перед выводом.
content_type(String) — HTTP Content-Type, соответствующий выходному формату. Может зависеть от текущих настроек формата.
supports_random_access(UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат произвольный доступ при вводе.
has_schema_inference(UInt8) — Формат может динамически определять schema по данным (либо из встроенного заголовка или метаданных, либо по самому фрагменту данных).
has_external_schema(UInt8) — Формат либо имеет фиксированную schema, либо принимает заранее заданную schema в собственном формате.
prefers_large_blocks(UInt8) — Формат записывает более крупные блоки при выводе и генерирует более крупные блоки при вводе.
supports_append(UInt8) — С этим форматом можно дописывать данные в один файл.
supports_subsets_of_columns(UInt8) — Входной формат может распознавать отсутствие некоторых столбцов.