system.formats

Описание

Содержит список всех форматов с указанием, подходит ли каждый формат для ввода/вывода и поддерживает ли он распараллеливание.

Столбцы

  • name (String) — Имя формата.
  • is_input (UInt8) — Флаг, указывающий, подходит ли формат для ввода данных.
  • is_output (UInt8) — Флаг, указывающий, подходит ли формат для вывода данных.
  • supports_parallel_parsing (UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат параллельный разбор.
  • supports_parallel_formatting (UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат параллельное форматирование.
  • is_tty_friendly (UInt8) — Флаг, указывающий, обычно ли формат корректно отображается в терминале. Для других форматов CLI запросит подтверждение перед выводом.
  • content_type (String) — HTTP Content-Type, соответствующий выходному формату. Может зависеть от текущих настроек формата.
  • supports_random_access (UInt8) — Флаг, указывающий, поддерживает ли формат произвольный доступ при вводе.
  • has_schema_inference (UInt8) — Формат может динамически определять schema по данным (либо из встроенного заголовка или метаданных, либо по самому фрагменту данных).
  • has_external_schema (UInt8) — Формат либо имеет фиксированную schema, либо принимает заранее заданную schema в собственном формате.
  • prefers_large_blocks (UInt8) — Формат записывает более крупные блоки при выводе и генерирует более крупные блоки при вводе.
  • supports_append (UInt8) — С этим форматом можно дописывать данные в один файл.
  • supports_subsets_of_columns (UInt8) — Входной формат может распознавать отсутствие некоторых столбцов.