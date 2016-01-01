Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.filesystem_cache_settings

Описание

Содержит сведения обо всех настройках файлового кэша

Столбцы

  • cache_name (String) — Имя кэша
  • path (String) — Путь к каталогу кэша
  • max_size (UInt64) — Максимальный размер кэша
  • max_elements (UInt64) — Максимальное количество элементов кэша, например сегментов файла (ограничивает количество файлов в файловой системе)
  • max_file_segment_size (UInt64) — Максимальный размер одного сегмента файла
  • boundary_alignment (UInt64) — Выравнивание сегментов файла
  • cache_on_write_operations (UInt8) — Включает кэширование при записи (кэширование при INSERT и MERGE)
  • cache_policy (String) — Политика вытеснения кэша
  • slru_size_ratio (Float64) — Отношение размеров защищённых и probationary-элементов в политике кэша SLRU
  • background_download_threads (UInt64) — Количество потоков для фоновой загрузки. Значение 0 отключает фоновую загрузку
  • background_download_queue_size_limit (UInt64) — Размер очереди фоновой загрузки. Значение 0 отключает фоновую загрузку
  • background_download_max_file_segment_size (UInt64) — Максимальный размер, который может быть загружен в фоновом режиме
  • load_metadata_threads (UInt64) — Количество потоков для загрузки метаданных кэша при запуске сервера. Значение 0 отключает асинхронную загрузку метаданных
  • load_metadata_asynchronously (UInt8) — Включает асинхронную загрузку метаданных при запуске сервера
  • keep_free_space_size_ratio (Float64) — Доля свободного пространства, которую кэш пытается поддерживать в фоновом режиме
  • keep_free_space_elements_ratio (Float64) — Доля свободных элементов, которую кэш пытается поддерживать в фоновом режиме
  • keep_free_space_remove_batch (UInt64) — Размер пакета удаления элементов кэша, выполняемого фоновым потоком для поддержания доли свободного пространства/элементов
  • enable_filesystem_query_cache_limit (UInt8) — Включает ограничение максимального размера кэша, который может быть записан в рамках запроса
  • cache_hits_threshold (UInt64) — Устаревшая настройка
  • enable_bypass_cache_with_threshold (UInt8) — Не документировано. Не рекомендуется к использованию
  • bypass_cache_threshold (UInt64) — Не документировано. Не рекомендуется к использованию
  • write_cache_per_user_id_directory (UInt8) — Внутренняя настройка ClickHouse Cloud
  • allow_dynamic_cache_resize (UInt8) — Разрешает динамически изменять размер файлового кэша
  • max_size_ratio_to_total_space (Float64) — Отношение max_size к общему объёму дискового пространства
  • skip_cache_on_disk_failure (UInt8) — Если true, при ошибках дискового ввода-вывода операции файлового кэша будут молча пропускаться. Если false (по умолчанию), ошибки дискового ввода-вывода передаются как ошибки запуска.
  • use_split_cache (UInt8) — Использует разделение файлов на системные данные и пользовательские данные.
  • split_cache_ratio (Float64) — Отношение системного сегмента к общему размеру кэша для split_cache.
  • overcommit_eviction_evict_step (UInt64) — Шаг вытеснения в байтах для политики вытеснения overcommit. Используется для настроек keep_free_space_*_ratio
  • check_cache_probability (Float64) — Работает только в отладочной или sanitizer-сборке. Проверяет корректность кэша, проходя по всему кэшу и проверяя состояние каждого его элемента
  • is_initialized (UInt8) — Указывает, был ли кэш успешно инициализирован
  • current_size (UInt64) — Текущий размер кэша
  • current_elements_num (UInt64) — Текущее количество элементов кэша (сегментов файла)