system.filesystem_cache_settings
Описание
Содержит сведения обо всех настройках файлового кэша
Столбцы
cache_name(String) — Имя кэша
path(String) — Путь к каталогу кэша
max_size(UInt64) — Максимальный размер кэша
max_elements(UInt64) — Максимальное количество элементов кэша, например сегментов файла (ограничивает количество файлов в файловой системе)
max_file_segment_size(UInt64) — Максимальный размер одного сегмента файла
boundary_alignment(UInt64) — Выравнивание сегментов файла
cache_on_write_operations(UInt8) — Включает кэширование при записи (кэширование при INSERT и MERGE)
cache_policy(String) — Политика вытеснения кэша
slru_size_ratio(Float64) — Отношение размеров защищённых и probationary-элементов в политике кэша SLRU
background_download_threads(UInt64) — Количество потоков для фоновой загрузки. Значение 0 отключает фоновую загрузку
background_download_queue_size_limit(UInt64) — Размер очереди фоновой загрузки. Значение 0 отключает фоновую загрузку
background_download_max_file_segment_size(UInt64) — Максимальный размер, который может быть загружен в фоновом режиме
load_metadata_threads(UInt64) — Количество потоков для загрузки метаданных кэша при запуске сервера. Значение 0 отключает асинхронную загрузку метаданных
load_metadata_asynchronously(UInt8) — Включает асинхронную загрузку метаданных при запуске сервера
keep_free_space_size_ratio(Float64) — Доля свободного пространства, которую кэш пытается поддерживать в фоновом режиме
keep_free_space_elements_ratio(Float64) — Доля свободных элементов, которую кэш пытается поддерживать в фоновом режиме
keep_free_space_remove_batch(UInt64) — Размер пакета удаления элементов кэша, выполняемого фоновым потоком для поддержания доли свободного пространства/элементов
enable_filesystem_query_cache_limit(UInt8) — Включает ограничение максимального размера кэша, который может быть записан в рамках запроса
cache_hits_threshold(UInt64) — Устаревшая настройка
enable_bypass_cache_with_threshold(UInt8) — Не документировано. Не рекомендуется к использованию
bypass_cache_threshold(UInt64) — Не документировано. Не рекомендуется к использованию
write_cache_per_user_id_directory(UInt8) — Внутренняя настройка ClickHouse Cloud
allow_dynamic_cache_resize(UInt8) — Разрешает динамически изменять размер файлового кэша
max_size_ratio_to_total_space(Float64) — Отношение
max_sizeк общему объёму дискового пространства
skip_cache_on_disk_failure(UInt8) — Если true, при ошибках дискового ввода-вывода операции файлового кэша будут молча пропускаться. Если false (по умолчанию), ошибки дискового ввода-вывода передаются как ошибки запуска.
use_split_cache(UInt8) — Использует разделение файлов на системные данные и пользовательские данные.
split_cache_ratio(Float64) — Отношение системного сегмента к общему размеру кэша для split_cache.
overcommit_eviction_evict_step(UInt64) — Шаг вытеснения в байтах для политики вытеснения overcommit. Используется для настроек keep_free_space_*_ratio
check_cache_probability(Float64) — Работает только в отладочной или sanitizer-сборке. Проверяет корректность кэша, проходя по всему кэшу и проверяя состояние каждого его элемента
is_initialized(UInt8) — Указывает, был ли кэш успешно инициализирован
current_size(UInt64) — Текущий размер кэша
current_elements_num(UInt64) — Текущее количество элементов кэша (сегментов файла)