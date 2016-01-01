system.filesystem_cache_log
Содержит историю всех событий, произошедших с файловым кэшем объектов в удалённой файловой системе.
Эту таблицу можно безопасно очищать или удалять в любое время.
Столбцы:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста
event_date(Date) — Дата события
event_time(DateTime) — Время события
query_id(String) — Идентификатор запроса
source_file_path(String) — Путь к сегменту файла в файловой системе
file_segment_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — Диапазон сегмента файла
total_requested_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — Полный диапазон чтения
key(String) — Ключ сегмента файла
offset(UInt64) — Смещение сегмента файла
size(UInt64) — Размер считываемых данных
read_type(String) — Тип чтения: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
read_from_cache_attempted(UInt8) — Выполнялась ли попытка чтения из кэша
read_buffer_id(String) — Идентификатор буфера чтения во внутренней реализации
user_id(String) — Идентификатор пользователя, создавшего сегмент файла