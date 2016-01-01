system.filesystem_cache_log

Содержит историю всех событий, произошедших с файловым кэшем объектов в удалённой файловой системе.

Эту таблицу можно безопасно очищать или удалять в любое время.

Столбцы:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста
  • event_date (Date) — Дата события
  • event_time (DateTime) — Время события
  • query_id (String) — Идентификатор запроса
  • source_file_path (String) — Путь к сегменту файла в файловой системе
  • file_segment_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — Диапазон сегмента файла
  • total_requested_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — Полный диапазон чтения
  • key (String) — Ключ сегмента файла
  • offset (UInt64) — Смещение сегмента файла
  • size (UInt64) — Размер считываемых данных
  • read_type (String) — Тип чтения: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
  • read_from_cache_attempted (UInt8) — Выполнялась ли попытка чтения из кэша
  • read_buffer_id (String) — Идентификатор буфера чтения во внутренней реализации
  • user_id (String) — Идентификатор пользователя, создавшего сегмент файла