system.filesystem_cache

Описание

Содержит информацию обо всех записях в файловом кэше для удалённых объектов.

Столбцы

  • cache_name (String) — Имя объекта кэша. Можно использовать в командах SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name>, SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
  • cache_base_path (String) — Путь к базовому каталогу, где хранятся все файлы кэша (кэша, идентифицируемого по cache_name).
  • cache_path (String) — Путь к конкретному файлу кэша, соответствующему сегменту файла в исходном файле
  • key (String) — Ключ кэша сегмента файла
  • file_segment_range_begin (UInt64) — Смещение, соответствующее началу диапазона сегмента файла
  • file_segment_range_end (UInt64) — Смещение, соответствующее концу диапазона сегмента файла (включительно)
  • size (UInt64) — Размер сегмента файла
  • state (String) — Состояние сегмента файла (DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, ...)
  • finished_download_time (DateTime) — Время, когда завершилась загрузка сегмента файла.
  • cache_hits (UInt64) — Количество попаданий в кэш для соответствующего сегмента файла
  • references (UInt64) — Количество ссылок на соответствующий сегмент файла. Значение 1 означает, что в данный момент его никто не использует (единственная существующая ссылка находится в самом хранилище кэша)
  • downloaded_size (UInt64) — Размер загруженной части сегмента файла
  • kind (String) — Вид сегмента файла (используется для различения сегментов файла, добавленных как часть 'Temporary data in cache')
  • unbound (UInt8) — Внутренний служебный флаг
  • user_id (String) — Идентификатор пользователя, создавшего сегмент файла
  • segment_type (String) — Тип сегмента. Используется для разделения файлов данных(.json, .txt и т. д.) и служебных файлов данных(.bin, mark-файлы).
  • file_size (Nullable(UInt64)) — Размер файла, которому принадлежит текущий сегмент файла