system.filesystem_cache
Описание
Содержит информацию обо всех записях в файловом кэше для удалённых объектов.
Столбцы
cache_name(String) — Имя объекта кэша. Можно использовать в командах
SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name>,
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
cache_base_path(String) — Путь к базовому каталогу, где хранятся все файлы кэша (кэша, идентифицируемого по
cache_name).
cache_path(String) — Путь к конкретному файлу кэша, соответствующему сегменту файла в исходном файле
key(String) — Ключ кэша сегмента файла
file_segment_range_begin(UInt64) — Смещение, соответствующее началу диапазона сегмента файла
file_segment_range_end(UInt64) — Смещение, соответствующее концу диапазона сегмента файла (включительно)
size(UInt64) — Размер сегмента файла
state(String) — Состояние сегмента файла (DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, ...)
finished_download_time(DateTime) — Время, когда завершилась загрузка сегмента файла.
cache_hits(UInt64) — Количество попаданий в кэш для соответствующего сегмента файла
references(UInt64) — Количество ссылок на соответствующий сегмент файла. Значение 1 означает, что в данный момент его никто не использует (единственная существующая ссылка находится в самом хранилище кэша)
downloaded_size(UInt64) — Размер загруженной части сегмента файла
kind(String) — Вид сегмента файла (используется для различения сегментов файла, добавленных как часть 'Temporary data in cache')
unbound(UInt8) — Внутренний служебный флаг
user_id(String) — Идентификатор пользователя, создавшего сегмент файла
segment_type(String) — Тип сегмента. Используется для разделения файлов данных(
.json,
.txtи т. д.) и служебных файлов данных(
.bin, mark-файлы).
file_size(Nullable(UInt64)) — Размер файла, которому принадлежит текущий сегмент файла