system.fail_points

Содержит список всех доступных failpoint'ов, зарегистрированных на сервере, с указанием их типа и того, включены ли они в данный момент.

Failpoint'ы могут быть включены и отключены во время работы с помощью команд SYSTEM ENABLE FAILPOINT и SYSTEM DISABLE FAILPOINT .

SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause; SELECT * FROM system.fail_points WHERE enabled = 1