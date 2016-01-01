Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.fail_points

Описание

Содержит список всех доступных failpoint'ов, зарегистрированных на сервере, с указанием их типа и того, включены ли они в данный момент.

Failpoint'ы могут быть включены и отключены во время работы с помощью команд SYSTEM ENABLE FAILPOINT и SYSTEM DISABLE FAILPOINT.

Столбцы

  • name (String) — Имя failpoint.
  • type (Enum8('once' = 0, 'regular' = 1, 'pauseable_once' = 2, 'pauseable' = 3)) — Тип failpoint: 'once' срабатывает один раз и затем автоматически отключается, 'regular' срабатывает каждый раз, 'pauseable_once' один раз блокирует выполнение, 'pauseable' блокирует выполнение каждый раз, пока оно не будет возобновлено.
  • enabled (UInt8) — Указывает, включён ли failpoint в данный момент (1) или отключён (0).

Пример

SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause;
SELECT * FROM system.fail_points WHERE enabled = 1

┌─name──────────────────────────────────────┬─type────────────┬─enabled─┐
│ replicated_merge_tree_insert_retry_pause  │ pauseable_once  │       1 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘