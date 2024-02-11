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system.dns_cache

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию о кэшированных DNS записях.

Колонки:

  • hostname (String) — кэшированное имя хоста
  • ip_address (String) — IP-адрес для имени хоста
  • ip_family (Enum) — семейство IP-адреса, возможные значения:
    • 'IPv4'
    • 'IPv6'
    • 'UNIX_LOCAL'
  • cached_at (DateTime) - когда запись была кэширована

Пример

Запрос:

Результат:

hostnameip_addressip_familycached_at
localhost::1IPv62024-02-11 17:04:40
localhost127.0.0.1IPv42024-02-11 17:04:40

См. также