system.dns_cache
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о кэшированных DNS записях.
Колонки:
hostname(String) — кэшированное имя хоста
ip_address(String) — IP-адрес для имени хоста
ip_family(Enum) — семейство IP-адреса, возможные значения:
- 'IPv4'
- 'IPv6'
- 'UNIX_LOCAL'
cached_at(DateTime) - когда запись была кэширована
Пример
Запрос:
Результат:
|hostname
|ip_address
|ip_family
|cached_at
|localhost
|::1
|IPv6
|2024-02-11 17:04:40
|localhost
|127.0.0.1
|IPv4
|2024-02-11 17:04:40
См. также