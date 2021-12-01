system.distribution_queue
Содержит информацию о локальных файлах, которые находятся в очереди для отправки на шарды. Эти локальные файлы содержат новые куски, которые создаются путем вставки новых данных в Distributed таблицу в асинхронном режиме.
Столбцы:
database(String) — имя базы данных.
table(String) — имя таблицы.
data_path(String) — путь к папке с локальными файлами.
is_blocked(UInt8) — флаг, указывающий на блокировку отправки локальных файлов на шарды.
error_count(UInt64) — количество ошибок.
data_files(UInt64) — количество локальных файлов в папке.
data_compressed_bytes(UInt64) — размер сжатых данных в локальных файлах в байтах.
last_exception(String) — текстовое сообщение о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.
Пример
SELECT * FROM system.distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: dist
data_path: ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/[email protected]%2E0%2E0%2E2:9000/
is_blocked: 1
error_count: 0
data_files: 1
data_compressed_bytes: 499
last_exception:
Смотрите также