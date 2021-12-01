system.distribution_queue

Содержит информацию о локальных файлах, которые находятся в очереди для отправки на шарды. Эти локальные файлы содержат новые куски, которые создаются путем вставки новых данных в Distributed таблицу в асинхронном режиме.

Столбцы:

database (String) — имя базы данных.

table (String) — имя таблицы.

data_path (String) — путь к папке с локальными файлами.

is_blocked (UInt8) — флаг, указывающий на блокировку отправки локальных файлов на шарды.

error_count (UInt64) — количество ошибок.

data_files (UInt64) — количество локальных файлов в папке.

data_compressed_bytes (UInt64) — размер сжатых данных в локальных файлах в байтах.

last_exception (String) — текстовое сообщение о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.

Пример

SELECT * FROM system . distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical ;



Row 1:

──────

database: default

table: dist

data_path: ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/ [email protected] %2E0%2E0%2E2:9000/

is_blocked: 1

error_count: 0

data_files: 1

data_compressed_bytes: 499

last_exception:



Смотрите также