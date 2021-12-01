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system.distribution_queue

Содержит информацию о локальных файлах, которые находятся в очереди для отправки на шарды. Эти локальные файлы содержат новые куски, которые создаются путем вставки новых данных в Distributed таблицу в асинхронном режиме.

Столбцы:

  • database (String) — имя базы данных.

  • table (String) — имя таблицы.

  • data_path (String) — путь к папке с локальными файлами.

  • is_blocked (UInt8) — флаг, указывающий на блокировку отправки локальных файлов на шарды.

  • error_count (UInt64) — количество ошибок.

  • data_files (UInt64) — количество локальных файлов в папке.

  • data_compressed_bytes (UInt64) — размер сжатых данных в локальных файлах в байтах.

  • last_exception (String) — текстовое сообщение о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.

Пример

SELECT * FROM system.distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database:              default
table:                 dist
data_path:             ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/[email protected]%2E0%2E0%2E2:9000/
is_blocked:            1
error_count:           0
data_files:            1
data_compressed_bytes: 499
last_exception:

Смотрите также