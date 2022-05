SELECT *

FROM system . distributed_ddl_queue

WHERE cluster = 'test_cluster'

LIMIT 2

FORMAT Vertical



Query id: f544e72a - 6641 - 43 f1 - 836 b - 24 baa1c9632a



Row 1 :

──────

entry: query - 0000000000

host_name: clickhouse01

host_address: 172.23 .0 .11

port: 9000

status : Finished

cluster: test_cluster

query: CREATE DATABASE test_db UUID '4a82697e-c85e-4e5b-a01e-a36f2a758456' ON CLUSTER test_cluster

initiator: clickhouse01: 9000

query_start_time: 2020 - 12 - 30 13 : 07 : 51

query_finish_time: 2020 - 12 - 30 13 : 07 : 51

query_duration_ms: 6

exception_code: ZOK



Row 2 :

──────

entry: query - 0000000000

host_name: clickhouse02

host_address: 172.23 .0 .12

port: 9000

status : Finished

cluster: test_cluster

query: CREATE DATABASE test_db UUID '4a82697e-c85e-4e5b-a01e-a36f2a758456' ON CLUSTER test_cluster

initiator: clickhouse01: 9000

query_start_time: 2020 - 12 - 30 13 : 07 : 51

query_finish_time: 2020 - 12 - 30 13 : 07 : 51

query_duration_ms: 6

exception_code: ZOK



2 rows in set . Elapsed: 0.025 sec .