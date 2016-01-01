dimensional_metrics
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.
Эта таблица содержит размерные метрики, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна.
Столбцы:
metric(String) — Имя метрики.
value(Int64) — Значение метрики.
description(String) — Описание метрики.
labels(Map(String, String)) — Метки метрики.
name(String) — Псевдоним для
metric.
Пример
Вы можете использовать запрос, аналогичный этому, чтобы экспортировать все размерные метрики в формате Prometheus.
Metric descriptions
merge_failures
Количество всех неудачных слияний с момента запуска.
startup_scripts_failure_reason
Указывает на ошибки выполнения скриптов при запуске по типу ошибки. Устанавливается в 1, когда скрипт при запуске завершается неудачно, помечается именем ошибки.
merge_tree_parts
Количество частей данных в MergeTree, помеченных по состоянию части, типу части и является ли она частью проекции.
