dimensional_metrics

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas . Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Эта таблица содержит размерные метрики, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна.

Столбцы:

metric (String) — Имя метрики.

value (Int64) — Значение метрики.

description (String) — Описание метрики.

labels (Map(String, String)) — Метки метрики.

name (String) — Псевдоним для metric .

Пример

Вы можете использовать запрос, аналогичный этому, чтобы экспортировать все размерные метрики в формате Prometheus.

SELECT metric AS name, toFloat64(value) AS value, description AS help, labels, 'gauge' AS type FROM system.dimensional_metrics FORMAT Prometheus

Количество всех неудачных слияний с момента запуска.

Указывает на ошибки выполнения скриптов при запуске по типу ошибки. Устанавливается в 1, когда скрипт при запуске завершается неудачно, помечается именем ошибки.

Количество частей данных в MergeTree, помеченных по состоянию части, типу части и является ли она частью проекции.

