dimensional_metrics

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Эта таблица содержит размерные метрики, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна.

Столбцы:

  • metric (String) — Имя метрики.
  • value (Int64) — Значение метрики.
  • description (String) — Описание метрики.
  • labels (Map(String, String)) — Метки метрики.
  • name (String) — Псевдоним для metric.

Пример

Вы можете использовать запрос, аналогичный этому, чтобы экспортировать все размерные метрики в формате Prometheus.

SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'gauge' AS type
FROM system.dimensional_metrics
FORMAT Prometheus

Metric descriptions

merge_failures

Количество всех неудачных слияний с момента запуска.

startup_scripts_failure_reason

Указывает на ошибки выполнения скриптов при запуске по типу ошибки. Устанавливается в 1, когда скрипт при запуске завершается неудачно, помечается именем ошибки.

merge_tree_parts

Количество частей данных в MergeTree, помеченных по состоянию части, типу части и является ли она частью проекции.

