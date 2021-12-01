system.dictionaries
Содержит информацию о внешних словарях.
Столбцы:
database(String) — имя базы данных, в которой находится словарь, созданный с помощью DDL-запроса. Пустая строка для других словарей.
name(String) — имя словаря.
uuid(UUID) — уникальный UUID словаря.
status(Enum8) — статус словаря. Возможные значения:
NOT_LOADED— словарь не загружен, потому что не использовался.
LOADED— словарь загружен успешно.
FAILED— словарь не загружен в результате ошибки.
LOADING— словарь в процессе загрузки.
LOADED_AND_RELOADING— словарь загружен успешно, сейчас перезагружается (частые причины: запрос SYSTEM RELOAD DICTIONARY, таймаут, изменение настроек словаря).
FAILED_AND_RELOADING— словарь не загружен в результате ошибки, сейчас перезагружается.
origin(String) — путь к конфигурационному файлу, описывающему словарь.
type(String) — тип размещения словаря. Хранение словарей в памяти.
key.names(Array(String)) — массив имен ключей, предоставляемых словарем.
key.types(Array(String)) — соответствующий массив типов ключей, предоставляемых словарем.
attribute.names(Array(String)) — массив имен атрибутов, предоставляемых словарем.
attribute.types(Array(String)) — соответствующий массив типов атрибутов, предоставляемых словарем.
bytes_allocated(UInt64) — объем оперативной памяти, используемый словарем.
query_count(UInt64) — количество запросов с момента загрузки словаря или с момента последней успешной перезагрузки.
hit_rate(Float64) — для cache-словарей — процент закэшированных значений.
found_rate(Float64) — процент обращений к словарю, при которых значение было найдено.
element_count(UInt64) — количество элементов, хранящихся в словаре.
load_factor(Float64) — процент заполнения словаря (для хэшированного словаря — процент заполнения хэш-таблицы).
source(String) — текст, описывающий источник данных для словаря.
lifetime_min(UInt64) — минимальное время обновления словаря в памяти, по истечении которого Clickhouse попытается перезагрузить словарь (если задано
invalidate_query, то только если он изменился). Задается в секундах.
lifetime_max(UInt64) — максимальное время обновления словаря в памяти, по истечении которого Clickhouse попытается перезагрузить словарь (если задано
invalidate_query, то только если он изменился). Задается в секундах.
loading_start_time(DateTime) — время начала загрузки словаря.
loading_duration(Float32) — время, затраченное на загрузку словаря.
last_exception(String) — текст ошибки, возникающей при создании или перезагрузке словаря, если словарь не удалось создать.
comment(String) — текст комментария к словарю.
Пример
Настройте словарь:
CREATE DICTIONARY dictionary_with_comment
(
id UInt64,
value String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() TABLE 'source_table'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 0 MAX 1000)
COMMENT 'The temporary dictionary';
Убедитесь, что словарь загружен.
SELECT * FROM system.dictionaries LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
name: dictionary_with_comment
uuid: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
status: NOT_LOADED
origin: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
type:
key.names: ['id']
key.types: ['UInt64']
attribute.names: ['value']
attribute.types: ['String']
bytes_allocated: 0
query_count: 0
hit_rate: 0
found_rate: 0
element_count: 0
load_factor: 0
source:
lifetime_min: 0
lifetime_max: 0
loading_start_time: 1970-01-01 00:00:00
last_successful_update_time: 1970-01-01 00:00:00
loading_duration: 0
last_exception:
comment: The temporary dictionary