system.delta_lake_metadata_log
Таблица
system.delta_lake_metadata_log регистрирует события доступа к метаданным и их разбора для таблиц Delta Lake, читаемых ClickHouse. Она предоставляет подробную информацию о каждом метафайле, что полезно для отладки, аудита и понимания эволюции структуры таблицы Delta.
Цель
Эта таблица ведет учет каждого метафайла, прочитанного из таблиц Delta Lake. Она помогает пользователям отследить, как ClickHouse интерпретирует метаданные таблицы Delta, и диагностировать проблемы, связанные с эволюцией схемы, разрешением снимков или планированием запросов.
Эта таблица в первую очередь предназначена для целей отладки.
Столбцы
|Название
|Тип
|Описание
event_date
|Date
|Дата файла логов.
event_time
|DateTime
|Метка времени события.
query_id
|String
|Идентификатор запроса, который вызвал чтение метаданных.
table_path
|String
|Путь к таблице Delta Lake.
file_path
|String
|Путь к корневому метаданному JSON файлу.
content
|String
|Содержимое в формате JSON (сырые метаданные из .json).
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.
Контроль Verbosity логирования
Вы можете контролировать, какие события метаданных регистрируются, используя настройку
delta_lake_log_metadata.
Чтобы зарегистрировать все метаданные, использованные в текущем запросе: