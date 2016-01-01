Перейти к основному содержимому
Таблица system.delta_lake_metadata_log регистрирует события доступа к метаданным и их разбора для таблиц Delta Lake, читаемых ClickHouse. Она предоставляет подробную информацию о каждом метафайле, что полезно для отладки, аудита и понимания эволюции структуры таблицы Delta.

Цель

Эта таблица ведет учет каждого метафайла, прочитанного из таблиц Delta Lake. Она помогает пользователям отследить, как ClickHouse интерпретирует метаданные таблицы Delta, и диагностировать проблемы, связанные с эволюцией схемы, разрешением снимков или планированием запросов.

Эта таблица в первую очередь предназначена для целей отладки.

Столбцы

НазваниеТипОписание
event_dateDateДата файла логов.
event_timeDateTimeМетка времени события.
query_idStringИдентификатор запроса, который вызвал чтение метаданных.
table_pathStringПуть к таблице Delta Lake.
file_pathStringПуть к корневому метаданному JSON файлу.
contentStringСодержимое в формате JSON (сырые метаданные из .json).
Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Контроль Verbosity логирования

Вы можете контролировать, какие события метаданных регистрируются, используя настройку delta_lake_log_metadata.

Чтобы зарегистрировать все метаданные, использованные в текущем запросе:

SELECT * FROM my_delta_table SETTINGS delta_lake_log_metadata = 1;

SYSTEM FLUSH LOGS delta_lake_metadata_log;

SELECT *
FROM system.delta_lake_metadata_log
WHERE query_id = '{previous_query_id}';