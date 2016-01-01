system.delta_lake_metadata_log

Таблица system.delta_lake_metadata_log регистрирует события доступа к метаданным и их разбора для таблиц Delta Lake, читаемых ClickHouse. Она предоставляет подробную информацию о каждом метафайле, что полезно для отладки, аудита и понимания эволюции структуры таблицы Delta.

