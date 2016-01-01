system.database_replicas
Содержит информацию о каждой реплике реплицируемой базы данных.
Столбцы:
-
database(String) — Имя реплицируемой базы данных.
-
is_readonly(UInt8) - Является ли реплика базы данных в режиме только для чтения. Этот режим включен, если в конфигурации нет разделов с Zookeeper/ClickHouse Keeper.
-
is_session_expired(UInt8) - сессия с ClickHouse Keeper истекла. В основном то же самое, что и
is_readonly.
-
max_log_ptr(UInt32) - Максимальный номер записи в журнале общей активности.
-
zookeeper_path(String) - Путь к данным базы данных в ClickHouse Keeper.
-
replica_name(String) - Имя реплики в ClickHouse Keeper.
-
replica_path(String) - Путь к данным реплики в ClickHouse Keeper.
-
zookeeper_exception(String) - Последнее сообщение об исключении, полученное, если ошибка произошла при получении информации из ClickHouse Keeper.
-
total_replicas(UInt32) - Общее количество известных реплик этой базы данных.
-
log_ptr(UInt32) - Максимальный номер записи в журнале общей активности, который реплика скопировала в свою очередь выполнения, плюс один.
Пример