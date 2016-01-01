system.database_replicas

Содержит информацию о каждой реплике реплицируемой базы данных.

Столбцы:

database (String) — Имя реплицируемой базы данных.

is_readonly (UInt8) - Является ли реплика базы данных в режиме только для чтения. Этот режим включен, если в конфигурации нет разделов с Zookeeper/ClickHouse Keeper.

is_session_expired (UInt8) - сессия с ClickHouse Keeper истекла. В основном то же самое, что и is_readonly .

max_log_ptr (UInt32) - Максимальный номер записи в журнале общей активности.

zookeeper_path (String) - Путь к данным базы данных в ClickHouse Keeper.

replica_name (String) - Имя реплики в ClickHouse Keeper.

replica_path (String) - Путь к данным реплики в ClickHouse Keeper.

zookeeper_exception (String) - Последнее сообщение об исключении, полученное, если ошибка произошла при получении информации из ClickHouse Keeper.

total_replicas (UInt32) - Общее количество известных реплик этой базы данных.