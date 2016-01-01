Перейти к основному содержимому
system.database_replicas

Содержит информацию о каждой реплике реплицируемой базы данных.

Столбцы:

  • database (String) — Имя реплицируемой базы данных.

  • is_readonly (UInt8) - Является ли реплика базы данных в режиме только для чтения. Этот режим включен, если в конфигурации нет разделов с Zookeeper/ClickHouse Keeper.

  • is_session_expired (UInt8) - сессия с ClickHouse Keeper истекла. В основном то же самое, что и is_readonly.

  • max_log_ptr (UInt32) - Максимальный номер записи в журнале общей активности.

  • zookeeper_path (String) - Путь к данным базы данных в ClickHouse Keeper.

  • replica_name (String) - Имя реплики в ClickHouse Keeper.

  • replica_path (String) - Путь к данным реплики в ClickHouse Keeper.

  • zookeeper_exception (String) - Последнее сообщение об исключении, полученное, если ошибка произошла при получении информации из ClickHouse Keeper.

  • total_replicas (UInt32) - Общее количество известных реплик этой базы данных.

  • log_ptr (UInt32) - Максимальный номер записи в журнале общей активности, который реплика скопировала в свою очередь выполнения, плюс один.

Пример

SELECT * FROM system.database_replicas FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
database:            db_2
is_readonly:         0
max_log_ptr:         2
replica_name:        replica1
replica_path:        /test/db_2/replicas/shard1|replica1
zookeeper_path:      /test/db_2
shard_name:          shard1
log_ptr:             2
total_replicas:      1
zookeeper_exception: 
is_session_expired:  0