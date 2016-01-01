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system.dashboards

Содержит запросы, используемые на странице /dashboard, доступной через HTTP интерфейс. Эта таблица может быть полезна для мониторинга и устранения неполадок. Таблица содержит строку для каждого графика на панели мониторинга.

примечание

Страница /dashboard может отображать запросы не только из system.dashboards, но и из любой таблицы с той же схемой. Это может быть полезно для создания пользовательских панелей мониторинга.

Пример:

Колонки:

  • dashboard (String) - Имя панели мониторинга.
  • title (String) - Название графика.
  • query (String) - Запрос для получения данных для отображения.