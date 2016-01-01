system.dashboards
Содержит запросы, используемые на странице
/dashboard, доступной через HTTP интерфейс. Эта таблица может быть полезна для мониторинга и устранения неполадок. Таблица содержит строку для каждого графика на панели мониторинга.
примечание
Страница
/dashboard может отображать запросы не только из
system.dashboards, но и из любой таблицы с той же схемой. Это может быть полезно для создания пользовательских панелей мониторинга.
Пример:
Колонки:
dashboard(
String) - Имя панели мониторинга.
title(
String) - Название графика.
query(
String) - Запрос для получения данных для отображения.