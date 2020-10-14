Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.crash_log

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.

Содержит информацию о стековых трассах для фатальных ошибок. Таблица по умолчанию не существует в базе данных, она создается только при возникновении фатальных ошибок.

Колонки:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (DateTime) — Дата события.
  • event_time (DateTime) — Время события.
  • timestamp_ns (UInt64) — Отметка времени события в наносекундах.
  • signal (Int32) — Номер сигнала.
  • thread_id (UInt64) — Идентификатор потока.
  • query_id (String) — Идентификатор запроса.
  • trace (Array(UInt64)) — Стековая трасса в момент сбоя. Каждый элемент — это виртуальный адрес памяти внутри процесса сервера ClickHouse.
  • trace_full (Array(String)) — Стековая трасса в момент сбоя. Каждый элемент содержит вызываемый метод внутри процесса сервера ClickHouse.
  • version (String) — Версия сервера ClickHouse.
  • revision (UInt32) — Ревизия сервера ClickHouse.
  • build_id (String) — BuildID, который генерируется компилятором.

Пример

Запрос:

SELECT * FROM system.crash_log ORDER BY event_time DESC LIMIT 1;

Результат (не полный):

Row 1:
──────
hostname:     clickhouse.eu-central1.internal
event_date:   2020-10-14
event_time:   2020-10-14 15:47:40
timestamp_ns: 1602679660271312710
signal:       11
thread_id:    23624
query_id:     428aab7c-8f5c-44e9-9607-d16b44467e69
trace:        [188531193,...]
trace_full:   ['3. DB::(anonymous namespace)::FunctionFormatReadableTimeDelta::executeImpl(std::__1::vector<DB::ColumnWithTypeAndName, std::__1::allocator<DB::ColumnWithTypeAndName> >&, std::__1::vector<unsigned long, std::__1::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long) const @ 0xb3cc1f9 in /home/username/work/ClickHouse/build/programs/clickhouse',...]
version:      ClickHouse 20.11.1.1
revision:     54442
build_id:

Смотрите также

  • trace_log системная таблица