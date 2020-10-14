system.crash_log
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.
Содержит информацию о стековых трассах для фатальных ошибок. Таблица по умолчанию не существует в базе данных, она создается только при возникновении фатальных ошибок.
Колонки:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(DateTime) — Дата события.
event_time(DateTime) — Время события.
timestamp_ns(UInt64) — Отметка времени события в наносекундах.
signal(Int32) — Номер сигнала.
thread_id(UInt64) — Идентификатор потока.
query_id(String) — Идентификатор запроса.
trace(Array(UInt64)) — Стековая трасса в момент сбоя. Каждый элемент — это виртуальный адрес памяти внутри процесса сервера ClickHouse.
trace_full(Array(String)) — Стековая трасса в момент сбоя. Каждый элемент содержит вызываемый метод внутри процесса сервера ClickHouse.
version(String) — Версия сервера ClickHouse.
revision(UInt32) — Ревизия сервера ClickHouse.
build_id(String) — BuildID, который генерируется компилятором.
Пример
Запрос:
Результат (не полный):
