system.columns

Содержит информацию о столбцах всех таблиц.

С помощью этой таблицы можно получить информацию аналогично запросу DESCRIBE TABLE, но для многих таблиц сразу.

Колонки временных таблиц содержатся в system.columns только в тех сессиях, в которых эти таблицы были созданы. Поле database у таких колонок пустое.

Cтолбцы:

database (String) — имя базы данных.

(String) — имя базы данных. table (String) — имя таблицы.

(String) — имя таблицы. name (String) — имя столбца.

(String) — имя столбца. type (String) — тип столбца.

(String) — тип столбца. position (UInt64) — порядковый номер столбца в таблице (нумерация начинается с 1).

(UInt64) — порядковый номер столбца в таблице (нумерация начинается с 1). default_kind (String) — тип выражения ( DEFAULT , MATERIALIZED , ALIAS ) для значения по умолчанию или пустая строка.

(String) — тип выражения ( , , ) для значения по умолчанию или пустая строка. default_expression (String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка.

(String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка. data_compressed_bytes (UInt64) — размер сжатых данных в байтах.

(UInt64) — размер сжатых данных в байтах. data_uncompressed_bytes (UInt64) — размер распакованных данных в байтах.

(UInt64) — размер распакованных данных в байтах. marks_bytes (UInt64) — размер засечек в байтах.

(UInt64) — размер засечек в байтах. comment (String) — комментарий к столбцу или пустая строка.

(String) — комментарий к столбцу или пустая строка. is_in_partition_key (UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ партиционирования.

(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ партиционирования. is_in_sorting_key (UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ сортировки.

(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ сортировки. is_in_primary_key (UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в первичный ключ.

(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в первичный ключ. is_in_sampling_key (UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ выборки.

(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ выборки. compression_codec (String) — имя кодека сжатия.

(String) — имя кодека сжатия. character_octet_length (Nullable(UInt64)) — максимальная длина в байтах для двоичных данных, символьных данных или текстовых данных и изображений. В ClickHouse имеет смысл только для типа данных FixedString . Иначе возвращается значение NULL .

(Nullable(UInt64)) — максимальная длина в байтах для двоичных данных, символьных данных или текстовых данных и изображений. В ClickHouse имеет смысл только для типа данных . Иначе возвращается значение . numeric_precision (Nullable(UInt64)) — точность приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse это разрядность для целочисленных типов и десятичная точность для типов Decimal . Иначе возвращается значение NULL .

(Nullable(UInt64)) — точность приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse это разрядность для целочисленных типов и десятичная точность для типов . Иначе возвращается значение . numeric_precision_radix (Nullable(UInt64)) — основание системы счисления точности приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse значение столбца равно 2 для целочисленных типов и 10 — для типов Decimal . Иначе возвращается значение NULL .

(Nullable(UInt64)) — основание системы счисления точности приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse значение столбца равно 2 для целочисленных типов и 10 — для типов . Иначе возвращается значение . numeric_scale (Nullable(UInt64)) — масштаб приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse имеет смысл только для типов Decimal . Иначе возвращается значение NULL .

(Nullable(UInt64)) — масштаб приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse имеет смысл только для типов . Иначе возвращается значение . datetime_precision (Nullable(UInt64)) — десятичная точность для данных типа DateTime64 . Для других типов данных возвращается значение NULL .

Пример

SELECT * FROM system . columns LIMIT 2 FORMAT Vertical ;

