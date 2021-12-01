system.columns
Содержит информацию о столбцах всех таблиц.
С помощью этой таблицы можно получить информацию аналогично запросу DESCRIBE TABLE, но для многих таблиц сразу.
Колонки временных таблиц содержатся в
system.columns только в тех сессиях, в которых эти таблицы были созданы. Поле
database у таких колонок пустое.
Cтолбцы:
database(String) — имя базы данных.
table(String) — имя таблицы.
name(String) — имя столбца.
type(String) — тип столбца.
position(UInt64) — порядковый номер столбца в таблице (нумерация начинается с 1).
default_kind(String) — тип выражения (
DEFAULT,
MATERIALIZED,
ALIAS) для значения по умолчанию или пустая строка.
default_expression(String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка.
data_compressed_bytes(UInt64) — размер сжатых данных в байтах.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — размер распакованных данных в байтах.
marks_bytes(UInt64) — размер засечек в байтах.
comment(String) — комментарий к столбцу или пустая строка.
is_in_partition_key(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ партиционирования.
is_in_sorting_key(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ сортировки.
is_in_primary_key(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в первичный ключ.
is_in_sampling_key(UInt8) — флаг, показывающий включение столбца в ключ выборки.
compression_codec(String) — имя кодека сжатия.
character_octet_length(Nullable(UInt64)) — максимальная длина в байтах для двоичных данных, символьных данных или текстовых данных и изображений. В ClickHouse имеет смысл только для типа данных
FixedString. Иначе возвращается значение
NULL.
numeric_precision(Nullable(UInt64)) — точность приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse это разрядность для целочисленных типов и десятичная точность для типов
Decimal. Иначе возвращается значение
NULL.
numeric_precision_radix(Nullable(UInt64)) — основание системы счисления точности приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse значение столбца равно 2 для целочисленных типов и 10 — для типов
Decimal. Иначе возвращается значение
NULL.
numeric_scale(Nullable(UInt64)) — масштаб приблизительных числовых данных, точных числовых данных, целочисленных данных или денежных данных. В ClickHouse имеет смысл только для типов
Decimal. Иначе возвращается значение
NULL.
datetime_precision(Nullable(UInt64)) — десятичная точность для данных типа
DateTime64. Для других типов данных возвращается значение
NULL.
Пример
SELECT * FROM system.columns LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_catalog
type: String
position: 1
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ
Row 2:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_schema
type: String
position: 2
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ