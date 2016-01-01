system.certificates

Описание

Содержит сведения о доступных сертификатах и источниках их получения.

Столбцы

  • version (Int32) — Версия сертификата. Значения: 0 для v1, 1 для v2, 2 для v3.
  • serial_number (Nullable(String)) — Серийный номер сертификата, присвоенный центром сертификации.
  • signature_algo (Nullable(String)) — Алгоритм подписи — алгоритм, который центр сертификации использовал для подписи этого сертификата.
  • issuer (Nullable(String)) — Издатель — уникальный идентификатор центра сертификации, выдавшего этот сертификат.
  • not_before (Nullable(String)) — Начало периода, в течение которого сертификат действителен.
  • not_after (Nullable(String)) — Конец периода, в течение которого сертификат действителен.
  • subject (Nullable(String)) — Субъект — идентификатор владельца открытого ключа.
  • pkey_algo (Nullable(String)) — Алгоритм открытого ключа определяет, с каким алгоритмом может использоваться открытый ключ.
  • path (String) — Путь к файлу или каталогу, содержащему этот сертификат.
  • default (UInt8) — Сертификат находится в стандартном расположении сертификатов.
  • protocol (String) — Имя протокола, если сертификат взят из конфигурации TLS для конкретного протокола; в противном случае пусто.