system.certificates
Описание
Содержит сведения о доступных сертификатах и источниках их получения.
Столбцы
version(Int32) — Версия сертификата. Значения: 0 для v1, 1 для v2, 2 для v3.
serial_number(Nullable(String)) — Серийный номер сертификата, присвоенный центром сертификации.
signature_algo(Nullable(String)) — Алгоритм подписи — алгоритм, который центр сертификации использовал для подписи этого сертификата.
issuer(Nullable(String)) — Издатель — уникальный идентификатор центра сертификации, выдавшего этот сертификат.
not_before(Nullable(String)) — Начало периода, в течение которого сертификат действителен.
not_after(Nullable(String)) — Конец периода, в течение которого сертификат действителен.
subject(Nullable(String)) — Субъект — идентификатор владельца открытого ключа.
pkey_algo(Nullable(String)) — Алгоритм открытого ключа определяет, с каким алгоритмом может использоваться открытый ключ.
path(String) — Путь к файлу или каталогу, содержащему этот сертификат.
default(UInt8) — Сертификат находится в стандартном расположении сертификатов.
protocol(String) — Имя протокола, если сертификат взят из конфигурации TLS для конкретного протокола; в противном случае пусто.