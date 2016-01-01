system.blob_storage_log
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит записи журнала с информацией о различных операциях с блобами, таких как загрузка и удаление.
Колонки:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — Дата события.
event_time(DateTime) — Время события.
event_time_microseconds(DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд.
event_type(Enum8) — Тип события. Возможные значения:
'Upload'
'Delete'
'MultiPartUploadCreate'
'MultiPartUploadWrite'
'MultiPartUploadComplete'
'MultiPartUploadAbort'
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query_id(String) — Идентификатор запроса, связанного с событием, если таковой имеется.
thread_id(UInt64) — Идентификатор потока, выполняющего операцию.
thread_name(String) — Имя потока, выполняющего операцию.
disk_name(LowCardinality(String)) — Имя связанного диска.
bucket(String) — Имя ведра.
remote_path(String) — Путь к удаленному ресурсу.
local_path(String) — Путь к файлу метаданных в локальной системе, который ссылается на удаленный ресурс.
data_size(UInt32) — Размер данных, вовлеченных в событие загрузки.
error(String) — Сообщение об ошибке, связанное с событием, если таковое имеется.
Пример
Предположим, что операция с блобом загружает файл, и событие фиксируется в журнале:
В этом примере операция загрузки была связана с запросом
INSERT с идентификатором
7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. Локальный файл метаданных
store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt ссылается на удаленный путь
rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe в ведре
bucket1 на диске
disk_s3, размером 259 байт.
Смотрите также