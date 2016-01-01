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system.blob_storage_log

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит записи журнала с информацией о различных операциях с блобами, таких как загрузка и удаление.

Колонки:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (Date) — Дата события.
  • event_time (DateTime) — Время события.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд.
  • event_type (Enum8) — Тип события. Возможные значения:
    • 'Upload'
    • 'Delete'
    • 'MultiPartUploadCreate'
    • 'MultiPartUploadWrite'
    • 'MultiPartUploadComplete'
    • 'MultiPartUploadAbort'
  • query_id (String) — Идентификатор запроса, связанного с событием, если таковой имеется.
  • thread_id (UInt64) — Идентификатор потока, выполняющего операцию.
  • thread_name (String) — Имя потока, выполняющего операцию.
  • disk_name (LowCardinality(String)) — Имя связанного диска.
  • bucket (String) — Имя ведра.
  • remote_path (String) — Путь к удаленному ресурсу.
  • local_path (String) — Путь к файлу метаданных в локальной системе, который ссылается на удаленный ресурс.
  • data_size (UInt32) — Размер данных, вовлеченных в событие загрузки.
  • error (String) — Сообщение об ошибке, связанное с событием, если таковое имеется.

Пример

Предположим, что операция с блобом загружает файл, и событие фиксируется в журнале:

В этом примере операция загрузки была связана с запросом INSERT с идентификатором 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. Локальный файл метаданных store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt ссылается на удаленный путь rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe в ведре bucket1 на диске disk_s3, размером 259 байт.

Смотрите также