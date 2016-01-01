system.blob_storage_log

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит записи журнала с информацией о различных операциях с блобами, таких как загрузка и удаление.

Колонки:

hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.

(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос. event_date (Date) — Дата события.

(Date) — Дата события. event_time (DateTime) — Время события.

(DateTime) — Время события. event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд.

(DateTime64) — Время события с точностью до микросекунд. event_type (Enum8) — Тип события. Возможные значения: 'Upload' 'Delete' 'MultiPartUploadCreate' 'MultiPartUploadWrite' 'MultiPartUploadComplete' 'MultiPartUploadAbort'

(Enum8) — Тип события. Возможные значения: query_id (String) — Идентификатор запроса, связанного с событием, если таковой имеется.

(String) — Идентификатор запроса, связанного с событием, если таковой имеется. thread_id (UInt64) — Идентификатор потока, выполняющего операцию.

(UInt64) — Идентификатор потока, выполняющего операцию. thread_name (String) — Имя потока, выполняющего операцию.

(String) — Имя потока, выполняющего операцию. disk_name (LowCardinality(String)) — Имя связанного диска.

(LowCardinality(String)) — Имя связанного диска. bucket (String) — Имя ведра.

(String) — Имя ведра. remote_path (String) — Путь к удаленному ресурсу.

(String) — Путь к удаленному ресурсу. local_path (String) — Путь к файлу метаданных в локальной системе, который ссылается на удаленный ресурс.

(String) — Путь к файлу метаданных в локальной системе, который ссылается на удаленный ресурс. data_size (UInt32) — Размер данных, вовлеченных в событие загрузки.

(UInt32) — Размер данных, вовлеченных в событие загрузки. error (String) — Сообщение об ошибке, связанное с событием, если таковое имеется.

Пример

Предположим, что операция с блобом загружает файл, и событие фиксируется в журнале:

В этом примере операция загрузки была связана с запросом INSERT с идентификатором 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972 . Локальный файл метаданных store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt ссылается на удаленный путь rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe в ведре bucket1 на диске disk_s3 , размером 259 байт.

Смотрите также