system.backups

Содержит список всех операций BACKUP или RESTORE с их текущими состояниями и другими свойствами. Обратите внимание, что эта таблица не является персистентной и отображает только операции, выполненные после последнего перезапуска сервера.

Ниже приведена таблица в формате Markdown со столбцами name и comment:

ColumnDescription
idID операции, может быть либо передан через SETTINGS id=..., либо случайно сгенерирован как UUID.
nameИмя операции, строка вида Disk('backups', 'my_backup')
base_backup_nameИмя базовой операции резервного копирования, строка вида Disk('backups', 'my_base_backup')
query_idID запроса, который запустил создание резервной копии.
statusСтатус операции BACKUP или RESTORE.
errorСообщение об ошибке, если она была.
start_timeВремя начала операции.
end_timeВремя завершения операции.
num_filesКоличество файлов, сохранённых в резервной копии.
total_sizeОбщий размер файлов, сохранённых в резервной копии.
num_entriesКоличество записей в резервной копии, то есть количество файлов внутри каталога, если резервная копия хранится как каталог.
uncompressed_sizeНесжатый размер резервной копии.
compressed_sizeСжатый размер резервной копии.
files_readКоличество файлов, прочитанных при выполнении RESTORE из этой резервной копии.
bytes_readОбщий размер файлов, прочитанных при выполнении RESTORE из этой резервной копии.
ProfileEventsВсе события профилирования, зафиксированные во время этой операции.