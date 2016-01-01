system.backups
Содержит список всех операций
BACKUP или
RESTORE с их текущими состояниями и другими свойствами. Обратите внимание, что эта таблица не является персистентной и отображает только операции, выполненные после последнего перезапуска сервера.
Ниже приведена таблица в формате Markdown со столбцами name и comment:
|Column
|Description
id
|ID операции, может быть либо передан через SETTINGS id=..., либо случайно сгенерирован как UUID.
name
|Имя операции, строка вида
Disk('backups', 'my_backup')
base_backup_name
|Имя базовой операции резервного копирования, строка вида
Disk('backups', 'my_base_backup')
query_id
|ID запроса, который запустил создание резервной копии.
status
|Статус операции BACKUP или RESTORE.
error
|Сообщение об ошибке, если она была.
start_time
|Время начала операции.
end_time
|Время завершения операции.
num_files
|Количество файлов, сохранённых в резервной копии.
total_size
|Общий размер файлов, сохранённых в резервной копии.
num_entries
|Количество записей в резервной копии, то есть количество файлов внутри каталога, если резервная копия хранится как каталог.
uncompressed_size
|Несжатый размер резервной копии.
compressed_size
|Сжатый размер резервной копии.
files_read
|Количество файлов, прочитанных при выполнении RESTORE из этой резервной копии.
bytes_read
|Общий размер файлов, прочитанных при выполнении RESTORE из этой резервной копии.
ProfileEvents
|Все события профилирования, зафиксированные во время этой операции.