system.background_schedule_pool_log
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Таблица
system.background_schedule_pool_log создаётся только если указана серверная настройка background_schedule_pool_log.
Эта таблица содержит историю выполнения задач пула фонового планировщика. Пулы фонового планировщика используются для выполнения периодических задач, таких как распределённые отправки, сброс буферов и операции с брокером сообщений.
Таблица
system.background_schedule_pool_log содержит следующие столбцы:
hostname(LowCardinality(String)) — имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — дата события.
event_time(DateTime) — время события.
event_time_microseconds(DateTime64) — время события с точностью до микросекунд.
query_id(String) — идентификатор запроса, связанного с фоновой задачей (учтите, что это не реальный запрос, а случайно сгенерированный идентификатор для сопоставления записей в
system.text_log).
database(LowCardinality(String)) — имя базы данных.
table(LowCardinality(String)) — имя таблицы.
table_uuid(UUID) — UUID таблицы, к которой относится фоновая задача.
log_name(LowCardinality(String)) — имя фоновой задачи.
duration_ms(UInt64) — длительность выполнения задачи в миллисекундах.
error(UInt16) — код ошибки возникшего исключения.
exception(String) — текстовое сообщение возникшей ошибки.
Таблица
system.background_schedule_pool_log создаётся после первого выполнения фоновой задачи.
Пример
См. также
- system.background_schedule_pool — содержит информацию о задачах, запланированных в пулах фонового планировщика.