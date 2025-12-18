Перейти к основному содержанию
system.background_schedule_pool_log

Выполнение запросов в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Таблица system.background_schedule_pool_log создаётся только если указана серверная настройка background_schedule_pool_log.

Эта таблица содержит историю выполнения задач пула фонового планировщика. Пулы фонового планировщика используются для выполнения периодических задач, таких как распределённые отправки, сброс буферов и операции с брокером сообщений.

Таблица system.background_schedule_pool_log содержит следующие столбцы:

  • hostname (LowCardinality(String)) — имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (Date) — дата события.
  • event_time (DateTime) — время события.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — время события с точностью до микросекунд.
  • query_id (String) — идентификатор запроса, связанного с фоновой задачей (учтите, что это не реальный запрос, а случайно сгенерированный идентификатор для сопоставления записей в system.text_log).
  • database (LowCardinality(String)) — имя базы данных.
  • table (LowCardinality(String)) — имя таблицы.
  • table_uuid (UUID) — UUID таблицы, к которой относится фоновая задача.
  • log_name (LowCardinality(String)) — имя фоновой задачи.
  • duration_ms (UInt64) — длительность выполнения задачи в миллисекундах.
  • error (UInt16) — код ошибки возникшего исключения.
  • exception (String) — текстовое сообщение возникшей ошибки.

Таблица system.background_schedule_pool_log создаётся после первого выполнения фоновой задачи.

Пример

SELECT * FROM system.background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
hostname:                clickhouse.eu-central1.internal
event_date:              2025-12-18
event_time:              2025-12-18 10:30:15
event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456
query_id:
database:                default
table:                   data
table_uuid:              00000000-0000-0000-0000-000000000000
log_name:                default.data
duration_ms:             42
error:                   0
exception:

См. также

  • system.background_schedule_pool — содержит информацию о задачах, запланированных в пулах фонового планировщика.