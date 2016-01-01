Перейти к основному содержанию
system.background_schedule_pool

Выполнение запросов в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию о заданиях в пулах фонового планировщика. Пулы фонового планировщика используются для выполнения периодических задач, таких как отправка данных в distributed таблицы, сброс буферов и операции с брокером сообщений.

Столбцы:

  • pool (String) — Имя пула. Возможные значения:
    • schedule — Пул общего назначения
    • buffer_flush — Пул для сброса данных таблиц Buffer
    • distributed — Пул для операций с distributed таблицами
    • message_broker — Пул для операций брокера сообщений
  • database (String) — Имя базы данных.
  • table (String) — Имя таблицы.
  • table_uuid (UUID) — UUID таблицы.
  • query_id (String) — Идентификатор запроса (если выполняется сейчас) (обратите внимание: это не реальный запрос, а просто случайно сгенерированный идентификатор для сопоставления записей в system.text_log).
  • elapsed_ms (UInt64) — Время выполнения задания (если выполняется сейчас).
  • log_name (String) — Имя лога для задания.
  • deactivated (UInt8) — Деактивировано ли задание (всегда имеет значение false, так как деактивированные задания удаляются из пула).
  • scheduled (UInt8) — Запланировано ли задание к выполнению.
  • delayed (UInt8) — Запланировано ли задание с задержкой.
  • executing (UInt8) — Выполняется ли задание в данный момент.

Пример

SELECT * FROM system.background_schedule_pool LIMIT 5 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
pool:        distributed
database:    default
table:       data
table_uuid:  00000000-0000-0000-0000-000000000000
query_id:
elapsed_ms:  0
log_name:    BackgroundJobsAssignee:DataProcessing
deactivated: 0
scheduled:   1
delayed:     0
executing:   0

