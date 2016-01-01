system.background_schedule_pool
Выполнение запросов в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о заданиях в пулах фонового планировщика. Пулы фонового планировщика используются для выполнения периодических задач, таких как отправка данных в distributed таблицы, сброс буферов и операции с брокером сообщений.
Столбцы:
pool(String) — Имя пула. Возможные значения:
schedule— Пул общего назначения
buffer_flush— Пул для сброса данных таблиц Buffer
distributed— Пул для операций с distributed таблицами
message_broker— Пул для операций брокера сообщений
database(String) — Имя базы данных.
table(String) — Имя таблицы.
table_uuid(UUID) — UUID таблицы.
query_id(String) — Идентификатор запроса (если выполняется сейчас) (обратите внимание: это не реальный запрос, а просто случайно сгенерированный идентификатор для сопоставления записей в
system.text_log).
elapsed_ms(UInt64) — Время выполнения задания (если выполняется сейчас).
log_name(String) — Имя лога для задания.
deactivated(UInt8) — Деактивировано ли задание (всегда имеет значение
false, так как деактивированные задания удаляются из пула).
scheduled(UInt8) — Запланировано ли задание к выполнению.
delayed(UInt8) — Запланировано ли задание с задержкой.
executing(UInt8) — Выполняется ли задание в данный момент.
Пример
См. также
- system.background_schedule_pool_log — содержит историю выполненных задач пула фонового планировщика.