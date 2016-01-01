system.azure_queue_metadata_cache
Описание
Содержит хранящееся в памяти состояние метаданных AzureQueue и строки, которые в данный момент обрабатываются для каждого файла.
Столбцы
zookeeper_path(String) — Путь к метаданным в ZooKeeper
file_path(String) — Путь к обрабатываемому файлу
file_name(String) — Имя обрабатываемого файла
rows_processed(UInt64) — Текущее количество обработанных строк
status(String) — Статус обработки: Processed, Processing, Failed
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — Время начала обработки файла
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — Время окончания обработки файла
exception(String) — Исключение, возникшее в ходе обработки