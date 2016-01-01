system.asynchronous_loader
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию и статус для недавних асинхронных задач (например, для загружаемых таблиц). Таблица содержит строку для каждой задачи. Существует инструмент для визуализации информации из этой таблицы
utils/async_loader_graph.
Пример:
Колонки:
job(
String) - Имя задачи (может не быть уникальным).
job_id(
UInt64) - Уникальный ID задачи.
dependencies(
Array(UInt64)) - Список ID задач, которые должны быть выполнены до этой задачи.
dependencies_left(
UInt64) - Текущее количество оставшихся зависимостей для выполнения.
status(
Enum) - Текущий статус загрузки задачи:
PENDING: Задача на загрузку еще не начата.
OK: Задача на загрузку выполнена и была успешной.
FAILED: Задача на загрузку выполнена и завершилась с ошибкой.
CANCELED: Задача на загрузку не будет выполнена из-за удаления или ошибки зависимости.
Ожидающая задача может находиться в одном из следующих состояний:
is_executing(
UInt8) - Задача в настоящее время выполняется работником.
is_blocked(
UInt8) - Задача ждет завершения своих зависимостей.
is_ready(
UInt8) - Задача готова к выполнению и ждет работника.
elapsed(
Float64) - Секунды, прошедшие с начала выполнения. Ноль, если задача не начата. Общее время выполнения, если задача завершена.
У каждой задачи есть связанный пул, и она запускается в этом пуле. Каждый пул имеет постоянный приоритет и изменяемое максимальное количество работников. Задачи с более высоким приоритетом (меньшее значение
priority) выполняются первыми. Никакая задача с более низким приоритетом не запускается, пока есть хотя бы одна задача с более высоким приоритетом, готовая или выполняемая. Приоритет задачи может быть повышен (но не может быть снижен) за счет приоритизации. Например, задачи для загрузки и запуска таблицы будут приоритизированы, если входящий запрос требует эту таблицу. Возможно повысить приоритет задачи во время ее выполнения, но задача не перемещается из своего
execution_pool в вновь назначенный
pool. Задача использует
pool для создания новых задач, чтобы избежать инверсии приоритета. Уже начатые задачи не прерываются более высокоприоритетными задачами и всегда выполняются до завершения после старта.
-
pool_id(
UInt64) - ID пула, в настоящее время назначенного задаче.
-
pool(
String) - Имя пула
pool_id.
-
priority(
Int64) - Приоритет пула
pool_id.
-
execution_pool_id(
UInt64) - ID пула, в котором выполняется задача. Равно первоначально назначенному пулу до начала выполнения.
-
execution_pool(
String) - Имя пула
execution_pool_id.
-
execution_priority(
Int64) - Приоритет пула
execution_pool_id.
-
ready_seqno(
Nullable(UInt64)) - Не равен нулю для готовых задач. Работник извлекает следующую задачу для выполнения из готовой очереди своего пула. Если есть несколько готовых задач, выбирается задача с наименьшим значением
ready_seqno.
-
waiters(
UInt64) - Количество потоков, ожидающих этой задачи.
-
exception(
Nullable(String)) - Не равен нулю для завершившихся с ошибкой и отмененных задач. Содержит сообщение об ошибке, возникшее во время выполнения запроса, или ошибку, приведшую к отмене этой задачи, вместе с цепочкой имен задач зависимости.
Моменты времени во время жизни задачи:
schedule_time(
DateTime64) - Время, когда задача была создана и запланирована для выполнения (обычно со всеми ее зависимостями).
enqueue_time(
Nullable(DateTime64)) - Время, когда задача стала готовой и была добавлена в очередь готовых задач своего пула. Нуль, если задача еще не готова.
start_time(
Nullable(DateTime64)) - Время, когда работник извлекает задачу из очереди готовых задач и начинает ее выполнение. Нуль, если задача еще не начата.
finish_time(
Nullable(DateTime64)) - Время, когда выполнение задачи завершено. Нуль, если задача еще не завершена.