system.asynchronous_loader

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит информацию и статус для недавних асинхронных задач (например, для загружаемых таблиц). Таблица содержит строку для каждой задачи. Существует инструмент для визуализации информации из этой таблицы utils/async_loader_graph .

Пример:

Колонки:

job ( String ) - Имя задачи (может не быть уникальным).

( ) - Имя задачи (может не быть уникальным). job_id ( UInt64 ) - Уникальный ID задачи.

( ) - Уникальный ID задачи. dependencies ( Array(UInt64) ) - Список ID задач, которые должны быть выполнены до этой задачи.

( ) - Список ID задач, которые должны быть выполнены до этой задачи. dependencies_left ( UInt64 ) - Текущее количество оставшихся зависимостей для выполнения.

( ) - Текущее количество оставшихся зависимостей для выполнения. status ( Enum ) - Текущий статус загрузки задачи: PENDING : Задача на загрузку еще не начата. OK : Задача на загрузку выполнена и была успешной. FAILED : Задача на загрузку выполнена и завершилась с ошибкой. CANCELED : Задача на загрузку не будет выполнена из-за удаления или ошибки зависимости.

Ожидающая задача может находиться в одном из следующих состояний:

is_executing ( UInt8 ) - Задача в настоящее время выполняется работником.

( ) - Задача в настоящее время выполняется работником. is_blocked ( UInt8 ) - Задача ждет завершения своих зависимостей.

( ) - Задача ждет завершения своих зависимостей. is_ready ( UInt8 ) - Задача готова к выполнению и ждет работника.

( ) - Задача готова к выполнению и ждет работника. elapsed ( Float64 ) - Секунды, прошедшие с начала выполнения. Ноль, если задача не начата. Общее время выполнения, если задача завершена.

У каждой задачи есть связанный пул, и она запускается в этом пуле. Каждый пул имеет постоянный приоритет и изменяемое максимальное количество работников. Задачи с более высоким приоритетом (меньшее значение priority ) выполняются первыми. Никакая задача с более низким приоритетом не запускается, пока есть хотя бы одна задача с более высоким приоритетом, готовая или выполняемая. Приоритет задачи может быть повышен (но не может быть снижен) за счет приоритизации. Например, задачи для загрузки и запуска таблицы будут приоритизированы, если входящий запрос требует эту таблицу. Возможно повысить приоритет задачи во время ее выполнения, но задача не перемещается из своего execution_pool в вновь назначенный pool . Задача использует pool для создания новых задач, чтобы избежать инверсии приоритета. Уже начатые задачи не прерываются более высокоприоритетными задачами и всегда выполняются до завершения после старта.

pool_id ( UInt64 ) - ID пула, в настоящее время назначенного задаче.

pool ( String ) - Имя пула pool_id .

priority ( Int64 ) - Приоритет пула pool_id .

execution_pool_id ( UInt64 ) - ID пула, в котором выполняется задача. Равно первоначально назначенному пулу до начала выполнения.

execution_pool ( String ) - Имя пула execution_pool_id .

execution_priority ( Int64 ) - Приоритет пула execution_pool_id .

ready_seqno ( Nullable(UInt64) ) - Не равен нулю для готовых задач. Работник извлекает следующую задачу для выполнения из готовой очереди своего пула. Если есть несколько готовых задач, выбирается задача с наименьшим значением ready_seqno .

waiters ( UInt64 ) - Количество потоков, ожидающих этой задачи.

exception ( Nullable(String) ) - Не равен нулю для завершившихся с ошибкой и отмененных задач. Содержит сообщение об ошибке, возникшее во время выполнения запроса, или ошибку, приведшую к отмене этой задачи, вместе с цепочкой имен задач зависимости.

Моменты времени во время жизни задачи: