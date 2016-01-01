system.asynchronous_inserts
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о ожидающих асинхронных вставках в очереди.
Колонки:
query(String) — Строка запроса.
database(String) — Имя базы данных, в которой находится таблица.
table(String) — Имя таблицы.
format(String) — Имя формата.
first_update(DateTime64) — Время первой вставки с разрешением до микросекунд.
total_bytes(UInt64) — Общее количество байт, ожидающих в очереди.
entries.query_id(Array(String)) - Массив идентификаторов запросов вставок, ожидающих в очереди.
entries.bytes(Array(UInt64)) - Массив байт каждого запроса вставки, ожидающего в очереди.
Пример
Запрос:
Результат:
Смотрите также
- system.query_log — Описание системной таблицы
query_log, содержащей общую информацию о выполнении запросов.
- system.asynchronous_insert_log — Эта таблица содержит информацию о выполненных асинхронных вставках.