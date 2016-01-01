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system.asynchronous_inserts

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию о ожидающих асинхронных вставках в очереди.

Колонки:

  • query (String) — Строка запроса.
  • database (String) — Имя базы данных, в которой находится таблица.
  • table (String) — Имя таблицы.
  • format (String) — Имя формата.
  • first_update (DateTime64) — Время первой вставки с разрешением до микросекунд.
  • total_bytes (UInt64) — Общее количество байт, ожидающих в очереди.
  • entries.query_id (Array(String)) - Массив идентификаторов запросов вставок, ожидающих в очереди.
  • entries.bytes (Array(UInt64)) - Массив байт каждого запроса вставки, ожидающего в очереди.

Пример

Запрос:

Результат:

Смотрите также

  • system.query_log — Описание системной таблицы query_log, содержащей общую информацию о выполнении запросов.
  • system.asynchronous_insert_log — Эта таблица содержит информацию о выполненных асинхронных вставках.