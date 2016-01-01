Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.asynchronous_insert_log

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию о асинхронных вставках. Каждая запись представляет собой запрос на вставку, буферизованный в запрос асинхронной вставки.

Чтобы начать ведение журнала, сконфигурируйте параметры в разделе asynchronous_insert_log.

Период сброса данных устанавливается в параметре flush_interval_milliseconds в разделе настроек сервера asynchronous_insert_log. Для принудительного сброса используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.

ClickHouse не удаляет данные из таблицы автоматически. Смотрите Введение для получения дополнительных сведений.

Колонки:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (Date) — Дата, когда произошла асинхронная вставка.
  • event_time (DateTime) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки с точностью до микросекунд.
  • query (String) — Строка запроса.
  • database (String) — Имя базы данных, в которой находится таблица.
  • table (String) — Имя таблицы.
  • format (String) — Название формата.
  • query_id (String) — ID первоначального запроса.
  • bytes (UInt64) — Количество вставленных байтов.
  • exception (String) — Сообщение об ошибке.
  • status (Enum8) — Статус представления. Значения:
    • 'Ok' = 1 — Успешная вставка.
    • 'ParsingError' = 2 — Исключение при разборе данных.
    • 'FlushError' = 3 — Исключение при сбросе данных.
  • flush_time (DateTime) — Дата и время, когда произошел сброс.
  • flush_time_microseconds (DateTime64) — Дата и время сброса с точностью до микросекунд.
  • flush_query_id (String) — ID запроса на сброс.

Пример

Запрос:

Результат:

Смотрите также

  • system.query_log — Описание системной таблицы query_log, которая содержит общую информацию о выполнении запросов.
  • system.asynchronous_inserts — Эта таблица содержит информацию о висячих асинхронных вставках в очереди.