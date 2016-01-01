system.asynchronous_insert_log

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит информацию о асинхронных вставках. Каждая запись представляет собой запрос на вставку, буферизованный в запрос асинхронной вставки.

Чтобы начать ведение журнала, сконфигурируйте параметры в разделе asynchronous_insert_log.

Период сброса данных устанавливается в параметре flush_interval_milliseconds в разделе настроек сервера asynchronous_insert_log. Для принудительного сброса используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.

ClickHouse не удаляет данные из таблицы автоматически. Смотрите Введение для получения дополнительных сведений.

Колонки:

hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.

(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос. event_date (Date) — Дата, когда произошла асинхронная вставка.

(Date) — Дата, когда произошла асинхронная вставка. event_time (DateTime) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки.

(DateTime) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки. event_time_microseconds (DateTime64) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки с точностью до микросекунд.

(DateTime64) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки с точностью до микросекунд. query (String) — Строка запроса.

(String) — Строка запроса. database (String) — Имя базы данных, в которой находится таблица.

(String) — Имя базы данных, в которой находится таблица. table (String) — Имя таблицы.

(String) — Имя таблицы. format (String) — Название формата.

(String) — Название формата. query_id (String) — ID первоначального запроса.

(String) — ID первоначального запроса. bytes (UInt64) — Количество вставленных байтов.

(UInt64) — Количество вставленных байтов. exception (String) — Сообщение об ошибке.

(String) — Сообщение об ошибке. status (Enum8) — Статус представления. Значения: 'Ok' = 1 — Успешная вставка. 'ParsingError' = 2 — Исключение при разборе данных. 'FlushError' = 3 — Исключение при сбросе данных.

(Enum8) — Статус представления. Значения: flush_time (DateTime) — Дата и время, когда произошел сброс.

(DateTime) — Дата и время, когда произошел сброс. flush_time_microseconds (DateTime64) — Дата и время сброса с точностью до микросекунд.

(DateTime64) — Дата и время сброса с точностью до микросекунд. flush_query_id (String) — ID запроса на сброс.

Пример

Запрос:

Результат:

Смотрите также