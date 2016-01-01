system.asynchronous_insert_log
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о асинхронных вставках. Каждая запись представляет собой запрос на вставку, буферизованный в запрос асинхронной вставки.
Чтобы начать ведение журнала, сконфигурируйте параметры в разделе asynchronous_insert_log.
Период сброса данных устанавливается в параметре
flush_interval_milliseconds в разделе настроек сервера asynchronous_insert_log. Для принудительного сброса используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse не удаляет данные из таблицы автоматически. Смотрите Введение для получения дополнительных сведений.
Колонки:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — Дата, когда произошла асинхронная вставка.
event_time(DateTime) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки.
event_time_microseconds(DateTime64) — Дата и время завершения выполнения асинхронной вставки с точностью до микросекунд.
query(String) — Строка запроса.
database(String) — Имя базы данных, в которой находится таблица.
table(String) — Имя таблицы.
format(String) — Название формата.
query_id(String) — ID первоначального запроса.
bytes(UInt64) — Количество вставленных байтов.
exception(String) — Сообщение об ошибке.
status(Enum8) — Статус представления. Значения:
'Ok' = 1— Успешная вставка.
'ParsingError' = 2— Исключение при разборе данных.
'FlushError' = 3— Исключение при сбросе данных.
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flush_time(DateTime) — Дата и время, когда произошел сброс.
flush_time_microseconds(DateTime64) — Дата и время сброса с точностью до микросекунд.
flush_query_id(String) — ID запроса на сброс.
Пример
Запрос:
Результат:
Смотрите также
- system.query_log — Описание системной таблицы
query_log, которая содержит общую информацию о выполнении запросов.
- system.asynchronous_inserts — Эта таблица содержит информацию о висячих асинхронных вставках в очереди.