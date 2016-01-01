system.aggregated_zookeeper_log

Эта таблица содержит агрегированную статистику операций ZooKeeper (например, количество операций, среднюю задержку, ошибки), сгруппированную по (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) и периодически записываемую на диск.

В отличие от system.zookeeper_log, которая журналирует каждый отдельный запрос и ответ, эта таблица агрегирует операции в группы, что делает её значительно более лёгковесной и, следовательно, более подходящей для нагрузок в промышленной эксплуатации.

Операции, входящие в пакет Multi или MultiRead , отслеживаются отдельно с помощью столбца is_subrequest . Подзапросы имеют нулевую задержку, поскольку суммарная задержка относится к внешней операции Multi / MultiRead .

Столбцы:

hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера.

(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера. event_date (Date) — Дата записи группы на диск.

(Date) — Дата записи группы на диск. event_time (DateTime) — Время записи группы на диск.

(DateTime) — Время записи группы на диск. session_id (Int64) — Идентификатор сессии.

(Int64) — Идентификатор сессии. parent_path (String) — Префикс пути.

(String) — Префикс пути. operation (Enum) — Тип операции ZooKeeper.

(Enum) — Тип операции ZooKeeper. is_subrequest (UInt8) — Указывает, была ли эта операция подзапросом внутри операции Multi или MultiRead .

(UInt8) — Указывает, была ли эта операция подзапросом внутри операции или . count (UInt32) — Количество операций в группе.

(UInt32) — Количество операций в группе. errors (Map(Enum, UInt32)) — Ошибки в группе: сопоставление кода ошибки с количеством.

(Map(Enum, UInt32)) — Ошибки в группе: сопоставление кода ошибки с количеством. average_latency (Float64) — Средняя задержка по всем операциям в группе, в микросекундах. Подзапросы имеют нулевую задержку, поскольку задержка относится к внешней операции Multi или MultiRead .

(Float64) — Средняя задержка по всем операциям в группе, в микросекундах. Подзапросы имеют нулевую задержку, поскольку задержка относится к внешней операции или . component (LowCardinality(String)) — Компонент, вызвавший событие.

