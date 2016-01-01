system.aggregated_zookeeper_log
Эта таблица содержит агрегированную статистику операций ZooKeeper (например, количество операций, среднюю задержку, ошибки), сгруппированную по
(session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) и периодически записываемую на диск.
В отличие от system.zookeeper_log, которая журналирует каждый отдельный запрос и ответ, эта таблица агрегирует операции в группы, что делает её значительно более лёгковесной и, следовательно, более подходящей для нагрузок в промышленной эксплуатации.
Операции, входящие в пакет
Multi или
MultiRead, отслеживаются отдельно с помощью столбца
is_subrequest. Подзапросы имеют нулевую задержку, поскольку суммарная задержка относится к внешней операции
Multi/
MultiRead.
Столбцы:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера.
event_date(Date) — Дата записи группы на диск.
event_time(DateTime) — Время записи группы на диск.
session_id(Int64) — Идентификатор сессии.
parent_path(String) — Префикс пути.
operation(Enum) — Тип операции ZooKeeper.
is_subrequest(UInt8) — Указывает, была ли эта операция подзапросом внутри операции
Multiили
MultiRead.
count(UInt32) — Количество операций в группе.
errors(Map(Enum, UInt32)) — Ошибки в группе: сопоставление кода ошибки с количеством.
average_latency(Float64) — Средняя задержка по всем операциям в группе, в микросекундах. Подзапросы имеют нулевую задержку, поскольку задержка относится к внешней операции
Multiили
MultiRead.
component(LowCardinality(String)) — Компонент, вызвавший событие.
