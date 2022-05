CREATE TABLE positional_arguments ( one Int , two Int , three Int ) ENGINE = Memory ( ) ;



INSERT INTO positional_arguments VALUES ( 10 , 20 , 30 ) , ( 20 , 20 , 10 ) , ( 30 , 10 , 20 ) ;



SET enable_positional_arguments = 1 ;



SELECT * FROM positional_arguments ORDER BY 2 , 3 ;