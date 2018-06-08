Настройки
distributed_product_mode
Изменяет поведение распределенных подзапросов.
ClickHouse применяет настройку в тех случаях, когда запрос содержит произведение распределённых таблиц, т.е. когда запрос к распределенной таблице содержит не-GLOBAL подзапрос к также распределенной таблице.
Условия применения:
- Только подзапросы для IN, JOIN.
- Только если в секции FROM используется распределённая таблица, содержащая более одного шарда.
- Если подзапрос касается распределенной таблицы, содержащей более одного шарда.
- Не используется в случае табличной функции remote.
Возможные значения:
deny— значение по умолчанию. Запрещает использование таких подзапросов (При попытке использование вернет исключение «Double-distributed IN/JOIN subqueries is denied»);
local— заменяет базу данных и таблицу в подзапросе на локальные для конечного сервера (шарда), оставив обычный
IN/
JOIN.
global— заменяет запрос
IN/
JOINна
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN.
allow— разрешает использование таких подзапросов.
prefer_global_in_and_join
Заменяет запрос
IN/
JOIN на
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN.
Возможные значения:
- 0 — выключена. Операторы
IN/
JOINне заменяются на
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN.
- 1 — включена. Операторы
IN/
JOINзаменяются на
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN.
Значение по умолчанию:
0.
Использование
Настройка
SET distributed_product_mode=global меняет поведение запросов для распределенных таблиц, но она не подходит для локальных таблиц или таблиц из внешних источников. В этих случаях удобно использовать настройку
prefer_global_in_and_join.
Например, если нужно объединить все данные из локальных таблиц, которые находятся на разных узлах — для распределенной обработки необходим
GLOBAL JOIN.
Другой вариант использования настройки
prefer_global_in_and_join — регулирование обращений к таблицам из внешних источников.
Эта настройка помогает уменьшить количество обращений к внешним ресурсам при объединении внешних таблиц: только один вызов на весь распределенный запрос.
См. также:
- Распределенные подзапросы
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN
enable_optimize_predicate_expression
Включает пробрасывание предикатов в подзапросы для запросов
SELECT.
Пробрасывание предикатов может существенно уменьшить сетевой трафик для распределенных запросов.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 1.
Использование
Рассмотрим следующие запросы:
SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10'
SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'
Если
enable_optimize_predicate_expression = 1, то время выполнения запросов одинаковое, так как ClickHouse применяет
WHERE к подзапросу сразу при его обработке.
Если
enable_optimize_predicate_expression = 0, то время выполнения второго запроса намного больше, потому что секция
WHERE применяется к данным уже после завершения подзапроса.
fallback_to_stale_replicas_for_distributed_queries
Форсирует запрос в устаревшую реплику в случае, если актуальные данные недоступны. См. Репликация.
Из устаревших реплик таблицы ClickHouse выбирает наиболее актуальную.
Используется при выполнении
SELECT из распределенной таблицы, которая указывает на реплицированные таблицы.
По умолчанию - 1 (включена).
force_index_by_date
Запрещает выполнение запросов, если использовать индекс по дате невозможно.
Работает с таблицами семейства MergeTree.
При
force_index_by_date=1 ClickHouse проверяет, есть ли в запросе условие на ключ даты, которое может использоваться для отсечения диапазонов данных. Если подходящего условия нет - кидается исключение. При этом не проверяется, действительно ли условие уменьшает объём данных для чтения. Например, условие
Date != '2000-01-01' подходит даже в том случае, когда соответствует всем данным в таблице (т.е. для выполнения запроса требуется full scan). Подробнее про диапазоны данных в таблицах MergeTree читайте в разделе MergeTree.
force_primary_key
Запрещает выполнение запросов, если использовать индекс по первичному ключу невозможно.
Работает с таблицами семейства MergeTree.
При
force_primary_key=1 ClickHouse проверяет, есть ли в запросе условие на первичный ключ, которое может использоваться для отсечения диапазонов данных. Если подходящего условия нет - кидается исключение. При этом не проверяется, действительно ли условие уменьшает объём данных для чтения. Подробнее про диапазоны данных в таблицах MergeTree читайте в разделе MergeTree.
format_schema
Параметр применяется в том случае, когда используются форматы, требующие определения схемы, например Cap’n Proto или Protobuf. Значение параметра зависит от формата.
fsync_metadata
Включает или отключает fsync при записи
.sql файлов. По умолчанию включено.
Имеет смысл выключать, если на сервере миллионы мелких таблиц-чанков, которые постоянно создаются и уничтожаются.
function_range_max_elements_in_block
Устанавливает порог безопасности для объема данных, создаваемого функцией range. Задаёт максимальное количество значений, генерируемых функцией на блок данных (сумма размеров массивов для каждой строки в блоке).
Возможные значения:
- Положительное целое.
Значение по умолчанию:
500 000 000.
См. также
enable_http_compression
Включает или отключает сжатие данных в ответе на HTTP-запрос.
Для получения дополнительной информации, читайте Описание интерфейса HTTP.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
http_zlib_compression_level
Задаёт уровень сжатия данных в ответе на HTTP-запрос, если enable_http_compression = 1.
Возможные значения: числа от 1 до 9.
Значение по умолчанию: 3.
http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress
Включает или отключает проверку контрольной суммы при распаковке данных HTTP POST от клиента. Используется только для собственного (
Navite) формата сжатия ClickHouse (ни
gzip, ни
deflate).
Для получения дополнительной информации, читайте Описание интерфейса HTTP.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
http_max_uri_size
Устанавливает максимальную длину URI в HTTP-запросе.
Возможные значения:
- Положительное целое.
Значение по умолчанию: 1048576.
table_function_remote_max_addresses
Задает максимальное количество адресов, которые могут быть сгенерированы из шаблонов для функции remote.
Возможные значения:
- Положительное целое.
Значение по умолчанию:
1000.
glob_expansion_max_elements {#glob_expansion_max_elements }
Задает максимальное количество адресов, которые могут быть сгенерированы из шаблонов при использовании внешних хранилищ и при вызове табличных функциях (например, url), кроме функции
remote.
Возможные значения:
- Положительное целое.
Значение по умолчанию:
1000.
send_progress_in_http_headers
Включает или отключает HTTP-заголовки
X-ClickHouse-Progress в ответах
clickhouse-server.
Для получения дополнительной информации, читайте Описание интерфейса HTTP.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
max_http_get_redirects
Ограничивает максимальное количество переходов по редиректам в таблицах с движком URL при выполнении HTTP запросов методом GET. Настройка применяется для обоих типов таблиц: созданных запросом CREATE TABLE и с помощью табличной функции url.
Возможные значения:
- Положительное целое число переходов.
- 0 — переходы запрещены.
Значение по умолчанию: 0.
input_format_allow_errors_num
Устанавливает максимальное количество допустимых ошибок при чтении из текстовых форматов (CSV, TSV и т.п.).
Значение по умолчанию: 0.
Используйте обязательно в паре с
input_format_allow_errors_ratio. Для пропуска ошибок, значения обеих настроек должны быть больше 0.
Если при чтении строки возникла ошибка, но при этом счетчик ошибок меньше
input_format_allow_errors_num, то ClickHouse игнорирует строку и переходит к следующей.
В случае превышения
input_format_allow_errors_num ClickHouse генерирует исключение.
input_format_allow_errors_ratio
Устанавливает максимальную долю допустимых ошибок при чтении из текстовых форматов (CSV, TSV и т.п.). Доля ошибок задаётся в виде числа с плавающей запятой от 0 до 1.
Значение по умолчанию: 0.
Используйте обязательно в паре с
input_format_allow_errors_num. Для пропуска ошибок, значения обеих настроек должны быть больше 0.
Если при чтении строки возникла ошибка, но при этом текущая доля ошибок меньше
input_format_allow_errors_ratio, то ClickHouse игнорирует строку и переходит к следующей.
В случае превышения
input_format_allow_errors_ratio ClickHouse генерирует исключение.
input_format_parquet_import_nested
Включает или отключает возможность вставки данных в колонки типа Nested в виде массива структур в формате ввода Parquet.
Возможные значения:
- 0 — данные не могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
- 0 — данные могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
Значение по умолчанию:
0.
input_format_arrow_import_nested
Включает или отключает возможность вставки данных в колонки типа Nested в виде массива структур в формате ввода Arrow.
Возможные значения:
- 0 — данные не могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
- 0 — данные могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
Значение по умолчанию:
0.
input_format_orc_import_nested
Включает или отключает возможность вставки данных в колонки типа Nested в виде массива структур в формате ввода ORC.
Возможные значения:
- 0 — данные не могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
- 0 — данные могут быть вставлены в колонки типа
Nestedв виде массива структур.
Значение по умолчанию:
0.
input_format_values_interpret_expressions
Включает или отключает парсер SQL, если потоковый парсер не может проанализировать данные. Этот параметр используется только для формата Values при вставке данных. Дополнительные сведения о парсерах читайте в разделе Синтаксис.
Возможные значения:
0 — выключена.
В этом случае необходимо вставлять форматированные данные. Смотрите раздел [Форматы](/docs/ru/interfaces/formats).
1 — включена.
В этом случае вы можете использовать выражение SQL в качестве значения, но вставка данных намного медленнее. Если вы вставляете только форматированные данные, ClickHouse ведет себя так, как будто значение параметра равно 0.
Значение по умолчанию: 1.
Пример использования:
Вставим значение типа DateTime при разных значения настройки.
SET input_format_values_interpret_expressions = 0;
INSERT INTO datetime_t VALUES (now())
Exception on client:
Code: 27. DB::Exception: Cannot parse input: expected ) before: now()): (at row 1)
SET input_format_values_interpret_expressions = 1;
INSERT INTO datetime_t VALUES (now())
Ok.
Последний запрос эквивалентен следующему:
SET input_format_values_interpret_expressions = 0;
INSERT INTO datetime_t SELECT now()
Ok.
input_format_values_deduce_templates_of_expressions
Включает или отключает попытку вычисления шаблона для выражений SQL в формате Values. Это позволяет гораздо быстрее парсить и интерпретировать выражения в
Values, если выражения в последовательных строках имеют одинаковую структуру. ClickHouse пытается вычислить шаблон выражения, распарсить следующие строки с помощью этого шаблона и вычислить выражение в пачке успешно проанализированных строк.
Возможные значения:
- 0 — Выключена.
- 1 — Включена.
Значение по умолчанию: 1.
Для следующего запроса:
INSERT INTO test VALUES (lower('Hello')), (lower('world')), (lower('INSERT')), (upper('Values')), ...
- Если
input_format_values_interpret_expressions=1и
format_values_deduce_templates_of_expressions=0, выражения интерпретируются отдельно для каждой строки (это очень медленно для большого количества строк).
- Если
input_format_values_interpret_expressions=0и
format_values_deduce_templates_of_expressions=1, выражения в первой, второй и третьей строках парсятся с помощью шаблона
lower(String)и интерпретируется вместе, выражение в четвертой строке парсится с другим шаблоном (
upper(String)).
- Если
input_format_values_interpret_expressions=1и
format_values_deduce_templates_of_expressions=1, то же самое, что и в предыдущем случае, но также позволяет выполнять резервную интерпретацию выражений отдельно, если невозможно вычислить шаблон.
input_format_values_accurate_types_of_literals
Эта настройка используется, только когда
input_format_values_deduce_templates_of_expressions = 1. Выражения для некоторых столбцов могут иметь одинаковую структуру, но содержат числовые литералы разных типов, например:
(..., abs(0), ...), -- UInt64 literal
(..., abs(3.141592654), ...), -- Float64 literal
(..., abs(-1), ...), -- Int64 literal
Возможные значения:
0 — Выключена.
В этом случае, ClickHouse может использовать более общий тип для некоторых литералов (например,
Float64или
Int64вместо
UInt64для
42), но это может привести к переполнению и проблемам с точностью.
1 — Включена.
В этом случае, ClickHouse проверяет фактический тип литерала и использует шаблон выражения соответствующего типа. В некоторых случаях это может значительно замедлить оценку выажения в
Values.
Значение по умолчанию: 1.
input_format_defaults_for_omitted_fields
При вставке данных запросом
INSERT, заменяет пропущенные поля значениям по умолчанию для типа данных столбца.
Поддерживаемые форматы вставки:
:::note "Примечание"
Когда опция включена, сервер отправляет клиенту расширенные метаданные. Это требует дополнительных вычислительных ресурсов на сервере и может снизить производительность.
:::
Возможные значения:
0 — выключена.
1 — включена.
Значение по умолчанию: 1.
input_format_tsv_empty_as_default
Если эта настройка включена, все пустые поля во входящем TSV заменяются значениями по умолчанию. Для сложных выражений по умолчанию также должна быть включена настройка
input_format_defaults_for_omitted_fields.
По умолчанию отключена.
input_format_tsv_enum_as_number
Включает или отключает парсинг значений перечислений как порядковых номеров.
Если режим включен, то во входящих данных в формате
TCV значения перечисления (тип
ENUM) всегда трактуются как порядковые номера, а не как элементы перечисления. Эту настройку рекомендуется включать для оптимизации парсинга, если данные типа
ENUM содержат только порядковые номера, а не сами элементы перечисления.
Возможные значения:
- 0 — входящие значения типа
ENUMсначала сопоставляются с элементами перечисления, а если совпадений не найдено, то трактуются как порядковые номера.
- 1 — входящие значения типа
ENUMсразу трактуются как порядковые номера.
Значение по умолчанию: 0.
Пример
Рассмотрим таблицу:
CREATE TABLE table_with_enum_column_for_tsv_insert (Id Int32,Value Enum('first' = 1, 'second' = 2)) ENGINE=Memory();
При включенной настройке
input_format_tsv_enum_as_number:
Запрос:
SET input_format_tsv_enum_as_number = 1;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_tsv_insert FORMAT TSV 102 2;
SELECT * FROM table_with_enum_column_for_tsv_insert;
Результат:
┌──Id─┬─Value──┐
│ 102 │ second │
└─────┴────────┘
Запрос:
SET input_format_tsv_enum_as_number = 1;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_tsv_insert FORMAT TSV 103 'first';
сгенерирует исключение.
При отключенной настройке
input_format_tsv_enum_as_number:
Запрос:
SET input_format_tsv_enum_as_number = 0;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_tsv_insert FORMAT TSV 102 2;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_tsv_insert FORMAT TSV 103 'first';
SELECT * FROM table_with_enum_column_for_tsv_insert;
Результат:
┌──Id─┬─Value──┐
│ 102 │ second │
└─────┴────────┘
┌──Id─┬─Value──┐
│ 103 │ first │
└─────┴────────┘
input_format_null_as_default
Включает или отключает инициализацию значениями по умолчанию ячеек с NULL, если тип данных столбца не позволяет хранить NULL.
Если столбец не позволяет хранить
NULL и эта настройка отключена, то вставка
NULL приведет к возникновению исключения. Если столбец позволяет хранить
NULL, то значения
NULL вставляются независимо от этой настройки.
Эта настройка используется для запросов INSERT ... VALUES для текстовых входных форматов.
Возможные значения:
- 0 — вставка
NULLв столбец, не позволяющий хранить
NULL, приведет к возникновению исключения.
- 1 — ячейки с
NULLинициализируются значением столбца по умолчанию.
Значение по умолчанию:
1.
insert_null_as_default
Включает или отключает вставку значений по умолчанию вместо NULL в столбцы, которые не позволяют хранить NULL.
Если столбец не позволяет хранить
NULL и эта настройка отключена, то вставка
NULL приведет к возникновению исключения. Если столбец позволяет хранить
NULL, то значения
NULL вставляются независимо от этой настройки.
Эта настройка используется для запросов INSERT ... SELECT. При этом подзапросы
SELECT могут объединяться с помощью
UNION ALL.
Возможные значения:
- 0 — вставка
NULLв столбец, не позволяющий хранить
NULL, приведет к возникновению исключения.
- 1 — вместо
NULLвставляется значение столбца по умолчанию.
Значение по умолчанию:
1.
input_format_skip_unknown_fields
Включает или отключает пропускание вставки неизвестных данных.
При записи данных, если входные данные содержат столбцы, которых нет в целевой таблице, ClickHouse генерирует исключение. Если пропускание вставки включено, ClickHouse не вставляет неизвестные данные и не генерирует исключение.
Поддерживаемые форматы:
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
input_format_import_nested_json
Включает или отключает вставку данных JSON с вложенными объектами.
Поддерживаемые форматы:
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
См. также:
- Использование вложенных структур with the
JSONEachRowformat.
input_format_with_names_use_header
Включает или отключает проверку порядка столбцов при вставке данных.
Чтобы повысить эффективность вставки данных, рекомендуем отключить эту проверку, если вы уверены, что порядок столбцов входных данных такой же, как в целевой таблице.
Поддерживаемые форматы:
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 1.
date_time_input_format
Выбор парсера для текстового представления дат и времени при обработке входного формата.
Настройка не применяется к функциям для работы с датой и временем.
Возможные значения:
best_effort— включает расширенный парсинг.
ClickHouse может парсить базовый формат
YYYY-MM-DD HH:MM:SS и все форматы ISO 8601. Например,
2018-06-08T01:02:03.000Z.
basic— используется базовый парсер.
ClickHouse может парсить только базовый формат
YYYY-MM-DD HH:MM:SS или
YYYY-MM-DD. Например,
2019-08-20 10:18:56 или
2019-08-20.
Значение по умолчанию:
basic.
См. также:
date_time_output_format
Позволяет выбрать разные выходные форматы текстового представления даты и времени.
Возможные значения:
simple- простой выходной формат.
Выходные дата и время Clickhouse в формате
YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Например,
2019-08-20 10:18:56. Расчет выполняется в соответствии с часовым поясом типа данных (если он есть) или часовым поясом сервера.
iso- выходной формат ISO.
Выходные дата и время Clickhouse в формате ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Например,
2019-08-20T10:18:56Z. Обратите внимание, что выходные данные отображаются в формате UTC (
Zозначает UTC).
unix_timestamp- выходной формат Unix.
Выходные дата и время в формате Unix. Например
1566285536.
Значение по умолчанию:
simple.
См. также:
join_default_strictness
Устанавливает строгость по умолчанию для JOIN.
Возможные значения:
ALL— если в правой таблице несколько совпадающих строк, данные умножаются на количество этих строк. Это нормальное поведение
JOINкак в стандартном SQL.
ANY— если в правой таблице несколько соответствующих строк, то соединяется только первая найденная. Если в «правой» таблице есть не более одной подходящей строки, то результаты
ANYи
ALLсовпадают.
Пустая строка— если
ALLили
ANYне указаны в запросе, то ClickHouse генерирует исключение.
Значение по умолчанию:
ALL.
join_algorithm
Определяет алгоритм выполнения запроса JOIN.
Возможные значения:
hash— используется алгоритм соединения хешированием.
partial_merge— используется алгоритм соединения слиянием сортированных списков.
prefer_partial_merge— используется алгоритм соединения слиянием сортированных списков, когда это возможно.
auto— сервер ClickHouse пытается на лету заменить алгоритм
hashна
merge, чтобы избежать переполнения памяти.
Значение по умолчанию:
hash.
При использовании алгоритма
hash правая часть
JOIN загружается в оперативную память.
При использовании алгоритма
partial_merge сервер сортирует данные и сбрасывает их на диск. Работа алгоритма
merge в ClickHouse немного отличается от классической реализации. Сначала ClickHouse сортирует правую таблицу по блокам на основе ключей соединения и для отсортированных блоков строит индексы min-max. Затем он сортирует куски левой таблицы на основе ключей соединения и объединяет их с правой таблицей операцией
JOIN. Созданные min-max индексы используются для пропуска тех блоков из правой таблицы, которые не участвуют в данной операции
JOIN.
join_any_take_last_row
Изменяет поведение операций, выполняемых со строгостью
ANY.
"Внимание"
Настройка применяется только для операций `JOIN`, выполняемых над таблицами с движком [Join](/docs/ru/engines/table-engines/special/join).
Возможные значения:
- 0 — если в правой таблице несколько соответствующих строк, то присоединяется только первая найденная строка.
- 1 — если в правой таблице несколько соответствующих строк, то присоединяется только последняя найденная строка.
Значение по умолчанию: 0.
См. также:
join_use_nulls
Устанавливает тип поведения JOIN. При объединении таблиц могут появиться пустые ячейки. ClickHouse заполняет их по-разному в зависимости от настроек.
Возможные значения:
- 0 — пустые ячейки заполняются значением по умолчанию соответствующего типа поля.
- 1 —
JOINведёт себя как в стандартном SQL. Тип соответствующего поля преобразуется в Nullable, а пустые ячейки заполняются значениями NULL.
partial_merge_join_optimizations
Отключает все оптимизации для запросов JOIN с частичным MergeJoin алгоритмом.
По умолчанию оптимизации включены, что может привести к неправильным результатам. Если вы видите подозрительные результаты в своих запросах, отключите оптимизацию с помощью этого параметра. В различных версиях сервера ClickHouse, оптимизация может отличаться.
Возможные значения:
- 0 — Оптимизация отключена.
- 1 — Оптимизация включена.
Значение по умолчанию: 1.
partial_merge_join_rows_in_right_blocks
Устанавливает предельные размеры блоков данных «правого» соединения, для запросов JOIN с частичным MergeJoin алгоритмом.
Сервер ClickHouse:
- Разделяет данные правого соединения на блоки с заданным числом строк.
- Индексирует для каждого блока минимальное и максимальное значение.
- Выгружает подготовленные блоки на диск, если это возможно.
Возможные значения:
- Положительное целое число. Рекомендуемый диапазон значений [1000, 100000].
Значение по умолчанию: 65536.
join_on_disk_max_files_to_merge
Устанавливет количество файлов, разрешенных для параллельной сортировки, при выполнении операций MergeJoin на диске.
Чем больше значение параметра, тем больше оперативной памяти используется и тем меньше используется диск (I/O).
Возможные значения:
- Положительное целое число, больше 2.
Значение по умолчанию: 64.
temporary_files_codec
Устанавливает метод сжатия для временных файлов на диске, используемых при сортировки и объединения.
Возможные значения:
- LZ4 — применять сжатие, используя алгоритм LZ4
- NONE — не применять сжатие.
Значение по умолчанию: LZ4.
any_join_distinct_right_table_keys
Включает устаревшее поведение сервера ClickHouse при выполнении операций
ANY INNER|LEFT JOIN.
:::note "Внимание"
Используйте этот параметр только в целях обратной совместимости, если ваши варианты использования требуют устаревшего поведения `JOIN`.
:::
Когда включено устаревшее поведение:
- Результаты операций "t1 ANY LEFT JOIN t2" и "t2 ANY RIGHT JOIN t1" не равны, поскольку ClickHouse использует логику с сопоставлением ключей таблицы "многие к одному слева направо".
- Результаты операций
ANY INNER JOINсодержат все строки из левой таблицы, аналогично операции
SEMI LEFT JOIN.
Когда устаревшее поведение отключено:
- Результаты операций
t1 ANY LEFT JOIN t2и
t2 ANY RIGHT JOIN t1равно, потому что ClickHouse использует логику сопоставления ключей один-ко-многим в операциях
ANY RIGHT JOIN.
- Результаты операций
ANY INNER JOINсодержат по одной строке на ключ из левой и правой таблиц.
Возможные значения:
- 0 — Устаревшее поведение отключено.
- 1 — Устаревшее поведение включено.
Значение по умолчанию: 0.
См. также:
max_block_size
Данные в ClickHouse обрабатываются по блокам (наборам кусочков столбцов). Внутренние циклы обработки для одного блока достаточно эффективны, но есть заметные издержки на каждый блок. Настройка
max_block_size — это рекомендация, какой размер блока (в количестве строк) загружать из таблиц. Размер блока не должен быть слишком маленьким, чтобы затраты на каждый блок были заметны, но не слишком велики, чтобы запрос с LIMIT, который завершается после первого блока, обрабатывался быстро. Цель состоит в том, чтобы не использовалось слишком много оперативки при вынимании большого количества столбцов в несколько потоков; чтобы оставалась хоть какая-нибудь кэш-локальность.
Значение по умолчанию: 65,536.
Из таблицы не всегда загружаются блоки размера
max_block_size. Если ясно, что нужно прочитать меньше данных, то будет считан блок меньшего размера.
preferred_block_size_bytes
Служит для тех же целей что и
max_block_size, но задает рекомендуемый размер блоков в байтах, выбирая адаптивное количество строк в блоке.
При этом размер блока не может быть более
max_block_size строк.
По умолчанию: 1,000,000. Работает только при чтении из MergeTree-движков.
merge_tree_uniform_read_distribution
При чтении из таблиц MergeTree ClickHouse использует несколько потоков. Этот параметр включает/выключает равномерное распределение заданий по рабочим потокам. Алгоритм равномерного распределения стремится сделать время выполнения всех потоков примерно равным для одного запроса
SELECT.
Возможные значения:
- 0 — не использовать равномерное распределение заданий на чтение.
- 1 — использовать равномерное распределение заданий на чтение.
Значение по умолчанию: 1.
merge_tree_min_rows_for_concurrent_read
Если количество строк, считываемых из файла таблицы MergeTree превышает
merge_tree_min_rows_for_concurrent_read, то ClickHouse пытается выполнить одновременное чтение из этого файла в несколько потоков.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
163840.
merge_tree_min_rows_for_concurrent_read_for_remote_filesystem
Минимальное количество строк для чтения из одного файла, прежде чем движок MergeTree может выполнять параллельное чтение из удаленной файловой системы.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
163840.
merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read
Если число байтов, которое должно быть прочитано из одного файла таблицы с движком MergeTree, превышает значение
merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read, то ClickHouse выполняет одновременное чтение в несколько потоков из этого файла.
Возможное значение:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
251658240.
merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read_for_remote_filesystem
Минимальное количество байтов для чтения из одного файла, прежде чем движок MergeTree может выполнять параллельное чтение из удаленной файловой системы.
Возможное значение:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
251658240.
merge_tree_min_rows_for_seek
Если расстояние между двумя блоками данных для чтения в одном файле меньше, чем
merge_tree_min_rows_for_seek строк, то ClickHouse не перескакивает (seek) через блоки, а считывает данные последовательно.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 0.
merge_tree_min_bytes_for_seek
Если расстояние между двумя блоками данных для чтения в одном файле меньше, чем
merge_tree_min_bytes_for_seek байтов, то ClickHouse не перескакивает (seek) через блоки, а считывает данные последовательно.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 0.
merge_tree_coarse_index_granularity
При поиске данных ClickHouse проверяет засечки данных в файле индекса. Если ClickHouse обнаруживает, что требуемые ключи находятся в некотором диапазоне, он делит этот диапазон на
merge_tree_coarse_index_granularity поддиапазонов и выполняет в них рекурсивный поиск нужных ключей.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 8.
merge_tree_max_rows_to_use_cache
Если требуется прочитать более, чем
merge_tree_max_rows_to_use_cache строк в одном запросе, ClickHouse не используют кэш несжатых блоков.
Кэш несжатых блоков хранит данные, извлечённые при выполнении запросов. ClickHouse использует этот кэш для ускорения ответов на повторяющиеся небольшие запросы. Настройка защищает кэш от замусоривания запросами, для выполнения которых необходимо извлечь большое количество данных. Настройка сервера uncompressed_cache_size определяет размер кэша несжатых блоков.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 128 ✕ 8192.
merge_tree_max_bytes_to_use_cache
Если требуется прочитать более, чем
merge_tree_max_bytes_to_use_cache байтов в одном запросе, ClickHouse не используют кэш несжатых блоков.
Кэш несжатых блоков хранит данные, извлечённые при выполнении запросов. ClickHouse использует кэш для ускорения ответов на повторяющиеся небольшие запросы. Настройка защищает кэш от переполнения. Настройка сервера uncompressed_cache_size определяет размер кэша несжатых блоков.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 2013265920.
min_bytes_to_use_direct_io
Минимальный объём данных, необходимый для прямого (небуферизованного) чтения/записи (direct I/O) на диск.
ClickHouse использует этот параметр при чтении данных из таблиц. Если общий объём хранения всех данных для чтения превышает
min_bytes_to_use_direct_io байт, тогда ClickHouse использует флаг
O_DIRECT при чтении данных с диска.
Возможные значения:
- 0 — прямой ввод-вывод отключен.
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 0.
network_compression_method
Устанавливает метод сжатия данных, который используется для обмена данными между серверами и между сервером и clickhouse-client.
Возможные значения:
LZ4— устанавливает метод сжатия LZ4.
ZSTD— устанавливает метод сжатия ZSTD.
Значение по умолчанию:
LZ4.
См. также
network_zstd_compression_level
Регулирует уровень сжатия ZSTD. Используется только тогда, когда network_compression_method установлен на
ZSTD.
Возможные значения:
- Положительное целое число от 1 до 15.
Значение по умолчанию:
1.
log_queries
Установка логирования запроса.
Запросы, переданные в ClickHouse с этой настройкой, логируются согласно правилам конфигурационного параметра сервера query_log.
Пример:
log_queries=1
log_queries_min_query_duration_ms
Минимальное время выполнения запроса для логгирования в системные таблицы:
system.query_log
system.query_thread_log
В случае ненулевого порога
log_queries_min_query_duration_ms, в лог будут записываться лишь события об окончании выполнения запроса:
QUERY_FINISH
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING
Тип: milliseconds
Значение по умолчанию: 0 (логгировать все запросы)
log_queries_min_type
Задаёт минимальный уровень логирования в
query_log.
Возможные значения:
QUERY_START(
=1)
QUERY_FINISH(
=2)
EXCEPTION_BEFORE_START(
=3)
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING(
=4)
Значение по умолчанию:
QUERY_START.
Можно использовать для ограничения того, какие объекты будут записаны в
query_log, например, если вас интересуют ошибки, тогда вы можете использовать
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING:
log_queries_min_type='EXCEPTION_WHILE_PROCESSING'
log_query_threads
Управляет логированием информации о потоках выполнения запросов.
Информация о потоках выполнения запросов сохраняется в системной таблице system.query_thread_log. Работает только в том случае, если включена настройка log_queries. Лог информации о потоках выполнения запросов, переданных в ClickHouse с этой установкой, записывается согласно правилам конфигурационного параметра сервера query_thread_log.
Возможные значения:
- 0 — отключено.
- 1 — включено.
Значение по умолчанию:
1.
Пример
log_query_threads=1
log_formatted_queries
Позволяет регистрировать отформатированные запросы в системной таблице system.query_log.
Возможные значения:
- 0 — отформатированные запросы не регистрируются в системной таблице.
- 1 — отформатированные запросы регистрируются в системной таблице.
Значение по умолчанию:
0.
log_comment
Задаёт значение поля
log_comment таблицы system.query_log и текст комментария в логе сервера.
Может быть использована для улучшения читабельности логов сервера. Кроме того, помогает быстро выделить связанные с тестом запросы из
system.query_log после запуска clickhouse-test.
Возможные значения:
- Любая строка не длиннее max_query_size. При превышении длины сервер сгенерирует исключение.
Значение по умолчанию: пустая строка.
Пример
Запрос:
SET log_comment = 'log_comment test', log_queries = 1;
SELECT 1;
SYSTEM FLUSH LOGS;
SELECT type, query FROM system.query_log WHERE log_comment = 'log_comment test' AND event_date >= yesterday() ORDER BY event_time DESC LIMIT 2;
Результат:
┌─type────────┬─query─────┐
│ QueryStart │ SELECT 1; │
│ QueryFinish │ SELECT 1; │
└─────────────┴───────────┘
max_insert_block_size
Формировать блоки указанного размера, при вставке в таблицу. Эта настройка действует только в тех случаях, когда сервер сам формирует такие блоки. Например, при INSERT-е через HTTP интерфейс, сервер парсит формат данных, и формирует блоки указанного размера. А при использовании clickhouse-client, клиент сам парсит данные, и настройка max_insert_block_size на сервере не влияет на размер вставляемых блоков. При использовании INSERT SELECT, настройка так же не имеет смысла, так как данные будут вставляться теми блоками, которые вышли после SELECT-а.
Значение по умолчанию: 1,048,576.
Это значение намного больше, чем
max_block_size. Это сделано, потому что некоторые движки таблиц (
*MergeTree) будут на каждый вставляемый блок формировать кусок данных на диске, что является довольно большой сущностью. Также, в таблицах типа
*MergeTree, данные сортируются при вставке, и достаточно большой размер блока позволяет отсортировать больше данных в оперативке.
min_insert_block_size_rows
Устанавливает минимальное количество строк в блоке, который может быть вставлен в таблицу запросом
INSERT. Блоки меньшего размера склеиваются в блоки большего размера.
Возможные значения:
- Целое положительное число.
- 0 — Склейка блоков выключена.
Значение по умолчанию: 1048576.
min_insert_block_size_bytes
Устанавливает минимальное количество байтов в блоке, который может быть вставлен в таблицу запросом
INSERT. Блоки меньшего размера склеиваются в блоки большего размера.
Возможные значения:
- Целое положительное число.
- 0 — Склейка блоков выключена.
Значение по умолчанию: 268435456.
max_replica_delay_for_distributed_queries
Отключает отстающие реплики при распределенных запросах. См. Репликация.
Устанавливает время в секундах. Если отставание реплики больше установленного значения, то реплика не используется.
Значение по умолчанию: 300.
Используется при выполнении
SELECT из распределенной таблицы, которая указывает на реплицированные таблицы.
max_threads
Максимальное количество потоков обработки запроса без учёта потоков для чтения данных с удалённых серверов (смотрите параметр max_distributed_connections).
Этот параметр относится к потокам, которые выполняют параллельно одни стадии конвейера выполнения запроса. Например, при чтении из таблицы, если есть возможность вычислять выражения с функциями, фильтровать с помощью WHERE и предварительно агрегировать для GROUP BY параллельно, используя хотя бы количество потоков max_threads, то используются max_threads.
Значение по умолчанию: количество процессорных ядер без учёта Hyper-Threading.
Для запросов, которые быстро завершаются из-за LIMIT-а, имеет смысл выставить max_threads поменьше. Например, если нужное количество записей находится в каждом блоке, то при max_threads = 8 будет считано 8 блоков, хотя достаточно было прочитать один.
Чем меньше
max_threads, тем меньше будет использоваться оперативки.
max_insert_threads
Максимальное количество потоков для выполнения запроса
INSERT SELECT.
Возможные значения:
- 0 (или 1) —
INSERT SELECTне выполняется параллельно.
- Положительное целое число, больше 1.
Значение по умолчанию: 0.
Параллельный
INSERT SELECT действует только в том случае, если часть SELECT выполняется параллельно, см. настройку max_threads.
Чем больше значение
max_insert_threads, тем больше потребление оперативной памяти.
max_compress_block_size
Максимальный размер блоков несжатых данных перед сжатием при записи в таблицу. По умолчанию - 1 048 576 (1 MiB). При уменьшении размера, незначительно уменьшается коэффициент сжатия, незначительно возрастает скорость сжатия и разжатия за счёт кэш-локальности, и уменьшается потребление оперативной памяти.
:::note "Предупреждение"
Эта настройка экспертного уровня, не используйте ее, если вы только начинаете работать с Clickhouse.
:::
Не путайте блоки для сжатия (кусок памяти, состоящий из байт) и блоки для обработки запроса (пачка строк из таблицы).
min_compress_block_size
Для таблиц типа MergeTree. В целях уменьшения задержек при обработке запросов, блок сжимается при записи следующей засечки, если его размер не меньше
min_compress_block_size. По умолчанию - 65 536.
Реальный размер блока, если несжатых данных меньше
max_compress_block_size, будет не меньше этого значения и не меньше объёма данных на одну засечку.
Рассмотрим пример. Пусть
index_granularity, указанная при создании таблицы - 8192.
Пусть мы записываем столбец типа UInt32 (4 байта на значение). При записи 8192 строк, будет всего 32 КБ данных. Так как
min_compress_block_size = 65 536, сжатый блок будет сформирован на каждые две засечки.
Пусть мы записываем столбец URL типа String (средний размер - 60 байт на значение). При записи 8192 строк, будет, в среднем, чуть меньше 500 КБ данных. Так как это больше 65 536 строк, то сжатый блок будет сформирован на каждую засечку. В этом случае, при чтении с диска данных из диапазона в одну засечку, не будет разжато лишних данных.
:::note "Предупреждение"
Эта настройка экспертного уровня, не используйте ее, если вы только начинаете работать с Clickhouse.
:::
max_query_size
Максимальный кусок запроса, который будет считан в оперативку для разбора парсером языка SQL. Запрос INSERT также содержит данные для INSERT-а, которые обрабатываются отдельным, потоковым парсером (расходующим O(1) оперативки), и не учитываются в этом ограничении.
Значение по умолчанию: 256 Кб.
max_parser_depth
Ограничивает максимальную глубину рекурсии в парсере рекурсивного спуска. Позволяет контролировать размер стека.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Глубина рекурсии не ограничена.
Значение по умолчанию: 1000.
interactive_delay
Интервал в микросекундах для проверки, не запрошена ли остановка выполнения запроса, и отправки прогресса.
Значение по умолчанию: 100,000 (проверять остановку запроса и отправлять прогресс десять раз в секунду).
connect_timeout, receive_timeout, send_timeout
Таймауты в секундах на сокет, по которому идёт общение с клиентом.
Значение по умолчанию: 10, 300, 300.
cancel_http_readonly_queries_on_client_close
Отменяет HTTP readonly запросы (например, SELECT), когда клиент обрывает соединение до завершения получения данных.
Значение по умолчанию: 0
poll_interval
Блокироваться в цикле ожидания запроса в сервере на указанное количество секунд.
Значение по умолчанию: 10.
max_distributed_connections
Максимальное количество одновременных соединений с удалёнными серверами при распределённой обработке одного запроса к одной таблице типа Distributed. Рекомендуется выставлять не меньше, чем количество серверов в кластере.
Значение по умолчанию: 1024.
Следующие параметры имеют значение только на момент создания таблицы типа Distributed (и при запуске сервера), поэтому их не имеет смысла менять в рантайме.
distributed_connections_pool_size
Максимальное количество одновременных соединений с удалёнными серверами при распределённой обработке всех запросов к одной таблице типа Distributed. Рекомендуется выставлять не меньше, чем количество серверов в кластере.
Значение по умолчанию: 1024.
max_distributed_depth
Ограничивает максимальную глубину рекурсивных запросов для Distributed таблиц.
Если значение превышено, сервер генерирует исключение.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — глубина не ограничена.
Значение по умолчанию:
5.
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server
Ограничивает максимальную скорость обмена данными в сети (в байтах в секунду) для синхронизации между репликами. Применяется только при запуске сервера. Можно также ограничить скорость для конкретной таблицы с помощью настройки max_replicated_fetches_network_bandwidth.
Значение настройки соблюдается неточно.
Возможные значения:
- Любое целое положительное число.
- 0 — Скорость не ограничена.
Значение по умолчанию:
0.
Использование
Может быть использована для ограничения скорости сети при репликации данных для добавления или замены новых узлов.
:::note
60000000 байт/с примерно соответствует 457 Мбит/с (60000000 / 1024 / 1024 * 8).
:::
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server
Ограничивает максимальную скорость обмена данными в сети (в байтах в секунду) для репликационных отправок. Применяется только при запуске сервера. Можно также ограничить скорость для конкретной таблицы с помощью настройки max_replicated_sends_network_bandwidth.
Значение настройки соблюдается неточно.
Возможные значения:
- Любое целое положительное число.
- 0 — Скорость не ограничена.
Значение по умолчанию:
0.
Использование
Может быть использована для ограничения скорости сети при репликации данных для добавления или замены новых узлов.
:::note
60000000 байт/с примерно соответствует 457 Мбит/с (60000000 / 1024 / 1024 * 8).
:::
connect_timeout_with_failover_ms
Таймаут в миллисекундах на соединение с удалённым сервером, для движка таблиц Distributed, если используются секции shard и replica в описании кластера. В случае неуспеха, делается несколько попыток соединений с разными репликами.
Значение по умолчанию: 50.
connection_pool_max_wait_ms
Время ожидания соединения в миллисекундах, когда пул соединений заполнен.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Бесконечный таймаут.
Значение по умолчанию: 0.
connections_with_failover_max_tries
Максимальное количество попыток соединения с каждой репликой, для движка таблиц Distributed.
Значение по умолчанию: 3.
extremes
Считать ли экстремальные значения (минимумы и максимумы по столбцам результата запроса). Принимает 0 или 1. По умолчанию - 0 (выключено). Подробнее смотрите раздел «Экстремальные значения».
kafka_max_wait_ms
Время ожидания в миллисекундах для чтения сообщений из Kafka перед повторной попыткой.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Бесконечный таймаут.
Значение по умолчанию: 5000.
См. также:
use_uncompressed_cache
Использовать ли кэш разжатых блоков. Принимает 0 или 1. По умолчанию - 0 (выключено).
Использование кэша несжатых блоков (только для таблиц семейства MergeTree) может существенно сократить задержку и увеличить пропускную способность при работе с большим количеством коротких запросов. Включите эту настройку для пользователей, от которых идут частые короткие запросы. Также обратите внимание на конфигурационный параметр uncompressed_cache_size (настраивается только в конфигурационном файле) – размер кэша разжатых блоков. По умолчанию - 8 GiB. Кэш разжатых блоков заполняется по мере надобности, а наиболее невостребованные данные автоматически удаляются.
Для запросов, читающих хоть немного приличный объём данных (миллион строк и больше), кэш разжатых блоков автоматически выключается, чтобы оставить место для действительно мелких запросов. Поэтому, можно держать настройку
use_uncompressed_cache всегда выставленной в 1.
replace_running_query
При использовании интерфейса HTTP может быть передан параметр query_id. Это любая строка, которая служит идентификатором запроса. Если в этот момент, уже существует запрос от того же пользователя с тем же query_id, то поведение определяется параметром replace_running_query.
0 - (по умолчанию) кинуть исключение (не давать выполнить запрос, если запрос с таким же query_id уже выполняется);
1 - отменить старый запрос и начать выполнять новый.
Эта настройка, выставленная в 1, используется в Яндекс.Метрике для реализации suggest-а значений для условий сегментации. После ввода очередного символа, если старый запрос ещё не выполнился, его следует отменить.
replace_running_query_max_wait_ms
Время ожидания завершения выполнения запроса с тем же
query_id, когда активирована настройка replace_running_query.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Создание исключения, которое не позволяет выполнить новый запрос, если сервер уже выполняет запрос с тем же
query_id.
Значение по умолчанию: 5000.
stream_flush_interval_ms
Работает для таблиц со стриммингом в случае тайм-аута, или когда поток генерирует max_insert_block_size строк.
Значение по умолчанию: 7500.
Чем меньше значение, тем чаще данные сбрасываются в таблицу. Установка слишком низкого значения приводит к снижению производительности.
load_balancing
Задает алгоритм выбора реплик, используемый при обработке распределенных запросов.
ClickHouse поддерживает следующие алгоритмы выбора реплик:
См. также:
Random (by Default)
load_balancing = random
Для каждой реплики считается количество ошибок. Запрос отправляется на реплику с минимальным числом ошибок, а если таких несколько, то на случайную из них. Недостатки: не учитывается близость серверов; если на репликах оказались разные данные, то вы будете получать так же разные данные.
Nearest Hostname
load_balancing = nearest_hostname
Для каждой реплики считается количество ошибок. Каждые 5 минут, число ошибок целочисленно делится на 2. Таким образом, обеспечивается расчёт числа ошибок за недавнее время с экспоненциальным сглаживанием. Если есть одна реплика с минимальным числом ошибок (то есть, на других репликах недавно были ошибки) - запрос отправляется на неё. Если есть несколько реплик с одинаковым минимальным числом ошибок, то запрос отправляется на реплику, имя хоста которой в конфигурационном файле минимально отличается от имени хоста сервера (по количеству отличающихся символов на одинаковых позициях, до минимальной длины обеих имён хостов).
Для примера, example01-01-1 и example01-01-2.yandex.ru отличаются в одной позиции, а example01-01-1 и example01-02-2 - в двух. Этот метод может показаться примитивным, но он не требует внешних данных о топологии сети и не сравнивает IP-адреса, что было бы сложно для наших IPv6-адресов.
Таким образом, если есть равнозначные реплики, предпочитается ближайшая по имени. Также можно сделать предположение, что при отправке запроса на один и тот же сервер, в случае отсутствия сбоев, распределённый запрос будет идти тоже на одни и те же серверы. То есть, даже если на репликах расположены разные данные, запрос будет возвращать в основном одинаковые результаты.
In Order
load_balancing = in_order
Реплики с одинаковым количеством ошибок опрашиваются в порядке, определённом конфигурацией. Этот способ подходит для тех случаев, когда вы точно знаете, какая реплика предпочтительнее.
First or Random
load_balancing = first_or_random
Алгоритм выбирает первую реплику или случайную реплику, если первая недоступна. Он эффективен в топологиях с перекрестной репликацией, но бесполезен в других конфигурациях.
Алгоритм
first or random решает проблему алгоритма
in order. При использовании
in order, если одна реплика перестаёт отвечать, то следующая за ней принимает двойную нагрузку, в то время как все остальные обрабатываю свой обычный трафик. Алгоритм
first or random равномерно распределяет нагрузку между репликами.
Round Robin
load_balancing = round_robin
Этот алгоритм использует циклический перебор реплик с одинаковым количеством ошибок (учитываются только запросы с алгоритмом
round_robin).
prefer_localhost_replica
Включает или выключает предпочтительное использование localhost реплики при обработке распределенных запросов.
Возможные значения:
- 1 — ClickHouse всегда отправляет запрос на localhost реплику, если она существует.
- 0 — ClickHouse использует балансировку, заданную настройкой load_balancing.
Значение по умолчанию: 1.
Отключайте эту настройку при использовании [max_parallel_replicas](#settings-max_parallel_replicas).
totals_mode
Каким образом вычислять TOTALS при наличии HAVING, а также при наличии max_rows_to_group_by и group_by_overflow_mode = ‘any’. Смотрите раздел «Модификатор WITH TOTALS».
totals_auto_threshold
Порог для
totals_mode = 'auto'.
Смотрите раздел «Модификатор WITH TOTALS».
max_parallel_replicas
Максимальное количество используемых реплик каждого шарда при выполнении запроса.
Возможные значения:
- Целое положительное число.
Дополнительная информация
Эта настройка полезна для реплицируемых таблиц с ключом сэмплирования. Запрос может обрабатываться быстрее, если он выполняется на нескольких серверах параллельно. Однако производительность обработки запроса, наоборот, может упасть в следующих ситуациях:
- Позиция ключа сэмплирования в ключе партиционирования не позволяет выполнять эффективное сканирование.
- Добавление ключа сэмплирования в таблицу делает фильтрацию по другим столбцам менее эффективной.
- Ключ сэмплирования является выражением, которое сложно вычисляется.
- У распределения сетевых задержек в кластере длинный «хвост», из-за чего при параллельных запросах к нескольким серверам увеличивается среднее время задержки.
"Предупреждение"
Параллельное выполнение запроса может привести к неверному результату, если в запросе есть объединение или подзапросы и при этом таблицы не удовлетворяют определенным требованиям. Подробности смотрите в разделе [Распределенные подзапросы и max_parallel_replicas](/docs/ru/sql-reference/operators/in#max_parallel_replica-subqueries).
compile_expressions
Включает или выключает компиляцию часто используемых функций и операторов. Компиляция производится в нативный код платформы с помощью LLVM во время выполнения.
Возможные значения:
- 0 — компиляция выключена.
- 1 — компиляция включена.
Значение по умолчанию:
1.
min_count_to_compile_expression
Минимальное количество выполнений одного и того же выражения до его компиляции.
Значение по умолчанию:
3.
compile_aggregate_expressions
Включает или отключает компиляцию агрегатных функций в нативный код во время выполнения запроса. Включение этой настройки может улучшить производительность выполнения запросов.
Возможные значения:
- 0 — агрегатные функции не компилируются в нативный код.
- 1 — агрегатные функции компилируются в нативный код в процессе выполнения запроса.
Значение по умолчанию:
1.
См. также
min_count_to_compile_aggregate_expression
Минимальное количество вызовов агрегатной функции с одинаковым выражением, при котором функция будет компилироваться в нативный код в ходе выполнения запроса. Работает только если включена настройка compile_aggregate_expressions.
Возможные значения:
- Целое положительное число.
- 0 — агрегатные функциии всегда компилируются в ходе выполнения запроса.
Значение по умолчанию:
3.
input_format_skip_unknown_fields
Если значение равно true, то при выполнении INSERT входные данные из столбцов с неизвестными именами будут пропущены. В противном случае эта ситуация создаст исключение. Работает для форматов JSONEachRow и TSKV.
output_format_json_quote_64bit_integers
Управляет кавычками при выводе 64-битных или более целых чисел (например,
UInt64 или
Int128) в формате JSON.
По умолчанию такие числа заключаются в кавычки. Это поведение соответствует большинству реализаций JavaScript.
Возможные значения:
- 0 — числа выводятся без кавычек.
- 1 — числа выводятся в кавычках.
Значение по умолчанию: 1.
output_format_json_quote_denormals
При выводе данных в формате JSON включает отображение значений
+nan,
-nan,
+inf,
-inf.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
Пример
Рассмотрим следующую таблицу
account_orders:
┌─id─┬─name───┬─duration─┬─period─┬─area─┐
│ 1 │ Andrew │ 20 │ 0 │ 400 │
│ 2 │ John │ 40 │ 0 │ 0 │
│ 3 │ Bob │ 15 │ 0 │ -100 │
└────┴────────┴──────────┴────────┴──────┘
Когда
output_format_json_quote_denormals = 0, следующий запрос возвращает значения
null.
SELECT area/period FROM account_orders FORMAT JSON;
{
"meta":
[
{
"name": "divide(area, period)",
"type": "Float64"
}
],
"data":
[
{
"divide(area, period)": null
},
{
"divide(area, period)": null
},
{
"divide(area, period)": null
}
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.003648093,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
Если
output_format_json_quote_denormals = 1, то запрос вернет:
{
"meta":
[
{
"name": "divide(area, period)",
"type": "Float64"
}
],
"data":
[
{
"divide(area, period)": "inf"
},
{
"divide(area, period)": "-nan"
},
{
"divide(area, period)": "-inf"
}
],
"rows": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000070241,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
format_csv_delimiter
Символ, интерпретируемый как разделитель в данных формата CSV. По умолчанию —
,.
input_format_csv_unquoted_null_literal_as_null
Для формата CSV включает или выключает парсинг неэкранированной строки
NULL как литерала (синоним для
\N)
input_format_csv_enum_as_number
Включает или отключает парсинг значений перечислений как порядковых номеров.
Если режим включен, то во входящих данных в формате
CSV значения перечисления (тип
ENUM) всегда трактуются как порядковые номера, а не как элементы перечисления. Эту настройку рекомендуется включать для оптимизации парсинга, если данные типа
ENUM содержат только порядковые номера, а не сами элементы перечисления.
Возможные значения:
- 0 — входящие значения типа
ENUMсначала сопоставляются с элементами перечисления, а если совпадений не найдено, то трактуются как порядковые номера.
- 1 — входящие значения типа
ENUMсразу трактуются как порядковые номера.
Значение по умолчанию: 0.
Пример
Рассмотрим таблицу:
CREATE TABLE table_with_enum_column_for_csv_insert (Id Int32,Value Enum('first' = 1, 'second' = 2)) ENGINE=Memory();
При включенной настройке
input_format_csv_enum_as_number:
Запрос:
SET input_format_csv_enum_as_number = 1;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_csv_insert FORMAT CSV 102,2;
Результат:
┌──Id─┬─Value──┐
│ 102 │ second │
└─────┴────────┘
Запрос:
SET input_format_csv_enum_as_number = 1;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_csv_insert FORMAT CSV 103,'first'
сгенерирует исключение.
При отключенной настройке
input_format_csv_enum_as_number:
Запрос:
SET input_format_csv_enum_as_number = 0;
INSERT INTO table_with_enum_column_for_csv_insert FORMAT CSV 102,2
INSERT INTO table_with_enum_column_for_csv_insert FORMAT CSV 103,'first'
SELECT * FROM table_with_enum_column_for_csv_insert;
Результат:
┌──Id─┬─Value──┐
│ 102 │ second │
└─────┴────────┘
┌──Id─┬─Value─┐
│ 103 │ first │
└─────┴───────┘
output_format_csv_crlf_end_of_line
Использовать в качестве разделителя строк для CSV формата CRLF (DOS/Windows стиль) вместо LF (Unix стиль).
output_format_tsv_crlf_end_of_line
Использовать в качестве разделителя строк для TSV формата CRLF (DOC/Windows стиль) вместо LF (Unix стиль).
insert_quorum
Включает кворумную запись.
- Если
insert_quorum < 2, то кворумная запись выключена.
- Если
insert_quorum >= 2, то кворумная запись включена.
Значение по умолчанию: 0.
Кворумная запись
INSERT завершается успешно только в том случае, когда ClickHouse смог без ошибки записать данные в
insert_quorum реплик за время
insert_quorum_timeout. Если по любой причине количество реплик с успешной записью не достигнет
insert_quorum, то запись считается не состоявшейся и ClickHouse удалит вставленный блок из всех реплик, куда уже успел записать данные.
Когда
insert_quorum_parallel выключена, все реплики кворума консистентны, то есть содержат данные всех предыдущих запросов
INSERT (последовательность
INSERT линеаризуется). При чтении с диска данных, записанных с помощью
insert_quorum и при выключенной
insert_quorum_parallel, можно включить последовательную консистентность для запросов
SELECT с помощью select_sequential_consistency.
ClickHouse генерирует исключение:
Если количество доступных реплик на момент запроса меньше
insert_quorum.
При попытке записать данные в момент, когда предыдущий блок ещё не вставлен в
insert_quorumреплик. Эта ситуация может возникнуть, если пользователь вызвал
INSERTпрежде, чем завершился предыдущий с
insert_quorum.
При выключенной
insert_quorum_parallelи при попытке записать данные в момент, когда предыдущий блок еще не вставлен в
insert_quorumреплик (несколько параллельных
INSERT-запросов). Эта ситуация может возникнуть при попытке пользователя выполнить очередной запрос
INSERTк той же таблице, прежде чем завершится предыдущий с
insert_quorum.
См. также:
insert_quorum_timeout
Время ожидания кворумной записи в миллисекундах. Если время прошло, а запись так не состоялась, то ClickHouse сгенерирует исключение и клиент должен повторить запрос на запись того же блока на эту же или любую другую реплику.
Значение по умолчанию: 600 000 миллисекунд (10 минут).
См. также:
insert_quorum_parallel
Включает и выключает параллелизм для кворумных вставок (
INSERT-запросы). Когда опция включена, возможно выполнять несколько кворумных
INSERT-запросов одновременно, при этом запросы не дожидаются окончания друг друга . Когда опция выключена, одновременные записи с кворумом в одну и ту же таблицу будут отклонены (будет выполнена только одна из них).
Возможные значения:
- 0 — Выключена.
- 1 — Включена.
Значение по умолчанию: 1.
См. также:
select_sequential_consistency
Включает или выключает последовательную консистентность для запросов
SELECT. Необходимо, чтобы
insert_quorum_parallel была выключена (по умолчанию включена), а опция
insert_quorum включена.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
Использование
Когда последовательная консистентность включена, то ClickHouse позволит клиенту выполнить запрос
SELECT только к тем репликам, которые содержат данные всех предыдущих запросов
INSERT, выполненных с
insert_quorum. Если клиент обратится к неполной реплике, то ClickHouse сгенерирует исключение. В запросе SELECT не будут участвовать данные, которые ещё не были записаны на кворум реплик.
Если
insert_quorum_parallel включена (по умолчанию это так), тогда
select_sequential_consistency не будет работать. Причина в том, что параллельные запросы
INSERT можно записать в разные наборы реплик кворума, поэтому нет гарантии того, что в отдельно взятую реплику будут сделаны все записи.
См. также:
insert_deduplicate
Включает и выключает дедупликацию для запросов
INSERT (для Replicated* таблиц).
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 1.
По умолчанию блоки, вставляемые в реплицируемые таблицы оператором
INSERT, дедуплицируются (см. Репликация данных).
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views
Включает и выключает проверку дедупликации для материализованных представлений, которые получают данные из Replicated* таблиц.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
По умолчанию проверка дедупликации у материализованных представлений не производится, а наследуется от Replicated* (основной) таблицы, за которой «следит» материализованное представление.
Т.е. если
INSERT в основную таблицу д.б. пропущен (сдедуплицирован), то автоматически не будет вставки и в материализованные представления. Это имплементировано для того, чтобы работали материализованные представления, которые сильно группируют данные основных
INSERT, до такой степени что блоки вставляемые в материализованные представления получаются одинаковыми для разных
INSERT в основную таблицу.
Одновременно это «ломает» идемпотентность вставки в материализованные представления. Т.е. если
INSERT был успешен в основную таблицу и неуспешен в таблицу материализованного представления (напр. из-за сетевого сбоя при коммуникации с Zookeeper), клиент получит ошибку и попытается повторить
INSERT. Но вставки в материализованные представления произведено не будет, потому что дедупликация сработает на основной таблице. Настройка
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views позволяет это изменить. Т.е. при повторном
INSERT будет произведена дедупликация на таблице материализованного представления, и повторный инсерт вставит данные в таблицу материализованного представления, которые не удалось вставить из-за сбоя первого
INSERT.
insert_deduplication_token
Этот параметр позволяет пользователю указать собственную семантику дедупликации в MergeTree/ReplicatedMergeTree. Например, предоставляя уникальное значение параметра в каждом операторе INSERT, пользователь может избежать дедупликации одних и тех же вставленных данных.
Возможные значения:
- Любая строка
Значение по умолчанию: пустая строка (выключено).
insert_deduplication_token используется для дедупликации только когда значение не пустое
Example:
CREATE TABLE test_table
( A Int64 )
ENGINE = MergeTree
ORDER BY A
SETTINGS non_replicated_deduplication_window = 100;
INSERT INTO test_table Values SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' (1);
-- следующая вставка не будет дедуплицирована, потому что insert_deduplication_token отличается
INSERT INTO test_table Values SETTINGS insert_deduplication_token = 'test1' (1);
-- следующая вставка будет дедуплицирована, потому что insert_deduplication_token
-- тот же самый, что и один из предыдущих
INSERT INTO test_table Values SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' (2);
SELECT * FROM test_table
┌─A─┐
│ 1 │
└───┘
┌─A─┐
│ 1 │
└───┘
count_distinct_implementation
Задаёт, какая из функций
uniq* используется при выполнении конструкции COUNT(DISTINCT …).
Возможные значения:
Значение по умолчанию:
uniqExact.
max_network_bytes
Ограничивает объём данных (в байтах), который принимается или передается по сети при выполнении запроса. Параметр применяется к каждому отдельному запросу.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — контроль объёма данных отключен.
Значение по умолчанию: 0.
max_network_bandwidth
Ограничивает скорость обмена данными по сети в байтах в секунду. Параметр применяется к каждому отдельному запросу.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — контроль скорости передачи данных отключен.
Значение по умолчанию: 0.
max_network_bandwidth_for_user
Ограничивает скорость обмена данными по сети в байтах в секунду. Этот параметр применяется ко всем одновременно выполняемым запросам, запущенным одним пользователем.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — управление скоростью передачи данных отключено.
Значение по умолчанию: 0.
max_network_bandwidth_for_all_users
Ограничивает скорость обмена данными по сети в байтах в секунду. Этот параметр применяется ко всем одновременно выполняемым запросам на сервере.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — управление скоростью передачи данных отключено.
Значение по умолчанию: 0.
skip_unavailable_shards
Включает или отключает тихий пропуск недоступных шардов.
Шард считается недоступным, если все его реплики недоступны. Реплика недоступна в следующих случаях:
ClickHouse не может установить соединение с репликой по любой причине.
ClickHouse предпринимает несколько попыток подключиться к реплике. Если все попытки оказались неудачными, реплика считается недоступной.
Реплика не может быть разрешена с помощью DNS.
Если имя хоста реплики не может быть разрешено с помощью DNS, это может указывать на следующие ситуации:
- Нет записи DNS для хоста. Это может происходить в системах с динамическим DNS, например, [Kubernetes](https://kubernetes.io), где отключенные ноды не разрешаться с помощью DNS и это не ошибка.
- Ошибка конфигурации. Конфигурационный файл ClickHouse может содержать неправильное имя хоста.
Возможные значения:
1 — пропуск включен.
Если шард недоступен, то ClickHouse возвращает результат, основанный на неполных данных и не оповещает о проблемах с доступностью хостов.
0 — пропуск выключен.
Если шард недоступен, то ClickHouse генерирует исключение.
Значение по умолчанию: 0.
distributed_push_down_limit
Включает или отключает LIMIT, применяемый к каждому шарду по отдельности.
Это позволяет избежать:
- отправки дополнительных строк по сети;
- обработки строк за пределами ограничения для инициатора.
Начиная с версии 21.9 вы больше не сможете получить неточные результаты, так как
distributed_push_down_limit изменяет выполнение запроса только в том случае, если выполнено хотя бы одно из условий:
distributed_group_by_no_merge> 0.
- запрос не содержит
GROUP BY/
DISTINCT/
LIMIT BY, но содержит
ORDER BY/
LIMIT.
- запрос содержит
GROUP BY/
DISTINCT/
LIMIT BYс
ORDER BY/
LIMITи:
- включена настройка optimize_skip_unused_shards.
- включена настройка
optimize_distributed_group_by_sharding_key.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию:
1.
См. также:
optimize_skip_unused_shards
Включает или отключает пропуск неиспользуемых шардов для запросов SELECT , в которых условие ключа шардирования задано в секции
WHERE/PREWHERE. Предполагается, что данные распределены с помощью ключа шардирования, в противном случае запрос выдаст неверный результат.
Возможные значения:
- 0 — Выключена.
- 1 — Включена.
Значение по умолчанию: 0
optimize_skip_unused_shards_nesting
Контролирует настройку
optimize_skip_unused_shards (поэтому все еще требует
optimize_skip_unused_shards) в зависимости от вложенности распределенного запроса (когда у вас есть
Distributed таблица которая смотрит на другую
Distributed таблицу).
Возможные значения:
- 0 — Выключена,
optimize_skip_unused_shardsработает всегда.
- 1 — Включает
optimize_skip_unused_shardsтолько для 1-ого уровня вложенности.
- 2 — Включает
optimize_skip_unused_shardsдля 1-ого и 2-ого уровня вложенности.
Значение по умолчанию: 0
force_optimize_skip_unused_shards
Разрешает или запрещает выполнение запроса, если настройка optimize_skip_unused_shards включена, а пропуск неиспользуемых шардов невозможен. Если данная настройка включена и пропуск невозможен, ClickHouse генерирует исключение.
Возможные значения:
- 0 — Выключена,
force_optimize_skip_unused_shardsработает всегда.
- 1 — Включает
force_optimize_skip_unused_shardsтолько для 1-ого уровня вложенности.
- 2 — Включает
force_optimize_skip_unused_shardsдля 1-ого и 2-ого уровня вложенности.
Значение по умолчанию: 0
force_optimize_skip_unused_shards_nesting
Контролирует настройку
force_optimize_skip_unused_shards (поэтому все еще требует
optimize_skip_unused_shards) в зависимости от вложенности распределенного запроса (когда у вас есть
Distributed таблица которая смотрит на другую
Distributed таблицу).
Возможные значения:
- 0 - Выключена,
force_optimize_skip_unused_shardsработает всегда.
- 1 — Включает
force_optimize_skip_unused_shardsтолько для 1-ого уровня вложенности.
- 2 — Включает
force_optimize_skip_unused_shardsдля 1-ого и 2-ого уровня вложенности.
Значение по умолчанию: 0
force_optimize_skip_unused_shards_no_nested
Сбрасывает
optimize_skip_unused_shards для вложенных
Distributed таблиц.
Возможные значения:
- 1 — Включена.
- 0 — Выключена.
Значение по умолчанию: 0
optimize_throw_if_noop
Включает или отключает генерирование исключения в случаях, когда запрос OPTIMIZE не выполняет мёрж.
По умолчанию,
OPTIMIZE завершается успешно и в тех случаях, когда он ничего не сделал. Настройка позволяет отделить подобные случаи и включает генерирование исключения с поясняющим сообщением.
Возможные значения:
- 1 — генерирование исключения включено.
- 0 — генерирование исключения выключено.
Значение по умолчанию: 0.
optimize_functions_to_subcolumns
Включает или отключает оптимизацию путем преобразования некоторых функций к чтению подстолбцов, таким образом уменьшая объем данных для чтения.
Могут быть преобразованы следующие функции:
- length к чтению подстолбца size0 subcolumn.
- empty к чтению подстолбца size0 subcolumn.
- notEmpty к чтению подстолбца size0.
- isNull к чтению подстолбца null.
- isNotNull к чтению подстолбца null.
- count к чтению подстолбца null.
- mapKeys к чтению подстолбца keys.
- mapValues к чтению подстолбца values.
Возможные значения:
- 0 — оптимизация отключена.
- 1 — оптимизация включена.
Значение по умолчанию:
0.
optimize_trivial_count_query
Включает или отключает оптимизацию простого запроса
SELECT count() FROM table с использованием метаданных MergeTree. Если вы хотите управлять безопасностью на уровне строк, отключите оптимизацию.
Возможные значения:
- 0 — оптимизация отключена.
- 1 — оптимизация включена.
Значение по умолчанию:
1.
См. также:
distributed_replica_error_half_life
- Тип: секунды
- Значение по умолчанию: 60 секунд
Управляет скоростью обнуления счетчика ошибок в распределенных таблицах. Предположим, реплика остается недоступна в течение какого-то времени, и за этот период накопилось 5 ошибок. Если настройка
distributed_replica_error_half_life установлена в значение 1 секунда, то реплика снова будет считаться доступной через 3 секунды после последней ошибки.
См. также:
- load_balancing
- Table engine Distributed
- distributed_replica_error_cap
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_error_cap
- Тип: unsigned int
- Значение по умолчанию: 1000
Счетчик ошибок каждой реплики ограничен этим значением, чтобы одна реплика не накапливала слишком много ошибок.
См. также:
- load_balancing
- Table engine Distributed
- distributed_replica_error_half_life
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_max_ignored_errors
- Тип: unsigned int
- Значение по умолчанию: 0
Количество ошибок, которые будут проигнорированы при выборе реплик (согласно алгоритму
load_balancing).
См. также:
- load_balancing
- Table engine Distributed
- distributed_replica_error_cap
- distributed_replica_error_half_life
distributed_directory_monitor_sleep_time_ms
Основной интервал отправки данных движком таблиц Distributed. Фактический интервал растёт экспоненциально при возникновении ошибок.
Возможные значения:
- Положительное целое количество миллисекунд.
Значение по умолчанию: 100 миллисекунд.
distributed_directory_monitor_max_sleep_time_ms
Максимальный интервал отправки данных движком таблиц Distributed. Ограничивает экпоненциальный рост интервала, установленого настройкой distributed_directory_monitor_sleep_time_ms.
Возможные значения:
- Положительное целое количество миллисекунд.
Значение по умолчанию: 30000 миллисекунд (30 секунд).
distributed_directory_monitor_batch_inserts
Включает/выключает пакетную отправку вставленных данных.
Если пакетная отправка включена, то движок таблиц Distributed вместо того, чтобы отправлять каждый файл со вставленными данными по отдельности, старается отправить их все за одну операцию. Пакетная отправка улучшает производительность кластера за счет более оптимального использования ресурсов сервера и сети.
Возможные значения:
- 1 — включено.
- 0 — выключено.
Значение по умолчанию: 0.
os_thread_priority
Устанавливает приоритет (nice) для потоков, исполняющих запросы. Планировщик ОС учитывает эти приоритеты при выборе следующего потока для исполнения на доступном ядре CPU.
Для использования этой настройки необходимо установить свойство `CAP_SYS_NICE`. Пакет `clickhouse-server` устанавливает его во время инсталляции. Некоторые виртуальные окружения не позволяют установить `CAP_SYS_NICE`. В этом случае, `clickhouse-server` выводит сообщение при запуске.
Допустимые значения:
- Любое значение из диапазона
[-20, 19].
Более низкие значения означают более высокий приоритет. Потоки с низкими значениями приоритета
nice выполняются чаще, чем потоки с более высокими значениями. Высокие значения предпочтительно использовать для долгих неинтерактивных запросов, поскольку это позволяет бысто выделить ресурс в пользу коротких интерактивных запросов.
Значение по умолчанию: 0.
query_profiler_real_time_period_ns
Устанавливает период для таймера реального времени профилировщика запросов. Таймер реального времени считает wall-clock time.
Возможные значения:
Положительное целое число в наносекундах.
Рекомендуемые значения:
- 10000000 (100 раз в секунду) наносекунд и меньшее значение для одиночных запросов.
- 1000000000 (раз в секунду) для профилирования в масштабе кластера.
0 для выключения таймера.
Тип: UInt64.
Значение по умолчанию: 1000000000 наносекунд (раз в секунду).
См. также:
- Системная таблица trace_log
query_profiler_cpu_time_period_ns
Устанавливает период для таймера CPU query profiler. Этот таймер считает только время CPU.
Возможные значения:
Положительное целое число в наносекундах.
Рекомендуемые значения:
- 10000000 (100 раз в секунду) наносекунд и большее значение для одиночных запросов.
- 1000000000 (раз в секунду) для профилирования в масштабе кластера.
0 для выключения таймера.
Тип: UInt64.
Значение по умолчанию: 1000000000 наносекунд.
См. также:
- Системная таблица trace_log
allow_introspection_functions
Включает или отключает функции самоанализа для профилирования запросов.
Возможные значения:
- 1 — включены функции самоанализа.
- 0 — функции самоанализа отключены.
Значение по умолчанию: 0.
См. также
- Sampling Query Profiler
- Системная таблица trace_log
input_format_parallel_parsing
Включает или отключает режим, при котором входящие данные разбиваются на части, парсинг каждой из которых осуществляется параллельно с сохранением исходного порядка. Поддерживается только для форматов TSV, TKSV, CSV и JSONEachRow.
Возможные значения:
- 1 — включен режим параллельного разбора.
- 0 — отключен режим параллельного разбора.
Значение по умолчанию:
1.
output_format_parallel_formatting
Включает или отключает режим, при котором исходящие данные форматируются параллельно с сохранением исходного порядка. Поддерживается только для форматов TSV, TKSV, CSV и JSONEachRow.
Возможные значения:
- 1 — включен режим параллельного форматирования.
- 0 — отключен режим параллельного форматирования.
Значение по умолчанию:
1.
min_chunk_bytes_for_parallel_parsing
- Тип: unsigned int
- Значение по умолчанию: 1 MiB
Минимальный размер блока в байтах, который каждый поток будет анализировать параллельно.
output_format_avro_codec
Устанавливает кодек сжатия, используемый для вывода файла Avro.
Тип: строка
Возможные значения:
null— без сжатия
deflate— сжать с помощью Deflate (zlib)
snappy— сжать с помощью Snappy
Значение по умолчанию:
snappy (если доступно) или
deflate.
output_format_avro_sync_interval
Устанавливает минимальный размер данных (в байтах) между маркерами синхронизации для выходного файла Avro.
Тип: unsigned int
Возможные значения: 32 (32 байта) - 1073741824 (1 GiB)
Значение по умолчанию: 32768 (32 KiB)
merge_selecting_sleep_ms
Время ожидания для слияния выборки, если ни один кусок не выбран. Снижение времени ожидания приводит к частому выбору задач в пуле
background_schedule_pool и увеличению количества запросов к Zookeeper в крупных кластерах.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
5000.
parallel_distributed_insert_select
Включает параллельную обработку распределённых запросов
INSERT ... SELECT.
Если при выполнении запроса
INSERT INTO distributed_table_a SELECT ... FROM distributed_table_b оказывается, что обе таблицы находятся в одном кластере, то независимо от того реплицируемые они или нет, запрос выполняется локально на каждом шарде.
Допустимые значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
insert_distributed_sync
Включает или отключает режим синхронного добавления данных в распределенные таблицы (таблицы с движком Distributed).
По умолчанию ClickHouse вставляет данные в распределённую таблицу в асинхронном режиме. Если
insert_distributed_sync=1, то данные вставляются сихронно, а запрос
INSERT считается выполненным успешно, когда данные записаны на все шарды (по крайней мере на одну реплику для каждого шарда, если
internal_replication = true).
Возможные значения:
- 0 — Данные добавляются в асинхронном режиме.
- 1 — Данные добавляются в синхронном режиме.
Значение по умолчанию:
0.
См. также
insert_distributed_one_random_shard
Включает или отключает режим вставки данных в Distributed) таблицу в случайный шард при отсутствии ключ шардирования.
По умолчанию при вставке данных в
Distributed таблицу с несколькими шардами и при отсутствии ключа шардирования сервер ClickHouse будет отклонять любой запрос на вставку данных. Когда
insert_distributed_one_random_shard = 1, вставки принимаются, а данные записываются в случайный шард.
Возможные значения:
- 0 — если у таблицы несколько шардов, но ключ шардирования отсутствует, вставка данных отклоняется.
- 1 — если ключ шардирования отсутствует, то вставка данных осуществляется в случайный шард среди всех доступных шардов.
Значение по умолчанию:
0.
insert_shard_id
Если не
0, указывает, в какой шард Distributed таблицы данные будут вставлены синхронно.
Если значение настройки
insert_shard_id указано неверно, сервер выдаст ошибку.
Узнать количество шардов
shard_num на кластере
requested_cluster можно из конфигурации сервера, либо используя запрос:
SELECT uniq(shard_num) FROM system.clusters WHERE cluster = 'requested_cluster';
Возможные значения:
- 0 — выключено.
- Любое число от
1до
shards_numсоответствующей Distributed таблицы.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE x AS system.numbers ENGINE = MergeTree ORDER BY number;
CREATE TABLE x_dist AS x ENGINE = Distributed('test_cluster_two_shards_localhost', currentDatabase(), x);
INSERT INTO x_dist SELECT * FROM numbers(5) SETTINGS insert_shard_id = 1;
SELECT * FROM x_dist ORDER BY number ASC;
Результат:
┌─number─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 4 │
└────────┘
validate_polygons
Включает или отключает генерирование исключения в функции pointInPolygon, если многоугольник самопересекающийся или самокасающийся.
Допустимые значения:
- 0 — генерирование исключения отключено.
pointInPolygonпринимает недопустимые многоугольники и возвращает для них, возможно, неверные результаты.
- 1 — генерирование исключения включено.
Значение по умолчанию: 1.
always_fetch_merged_part
Запрещает слияние данных для таблиц семейства Replicated*MergeTree.
Если слияние запрещено, реплика никогда не выполняет слияние отдельных кусков данных, а всегда загружает объединённые данные из других реплик. Если объединённых данных пока нет, реплика ждет их появления. Нагрузка на процессор и диски на реплике уменьшается, но нагрузка на сеть в кластере возрастает. Настройка может быть полезна на репликах с относительно слабыми процессорами или медленными дисками, например, на репликах для хранения архивных данных.
Возможные значения:
- 0 — таблицы семейства
Replicated*MergeTreeвыполняют слияние данных на реплике.
- 1 — таблицы семейства
Replicated*MergeTreeне выполняют слияние данных на реплике, а загружают объединённые данные из других реплик.
Значение по умолчанию: 0.
См. также:
transform_null_in
Разрешает сравнивать значения NULL в операторе IN.
По умолчанию, значения
NULL нельзя сравнивать, поскольку
NULL обозначает неопределённое значение. Следовательно, сравнение
expr = NULL должно всегда возвращать
false. С этой настройкой
NULL = NULL возвращает
true в операторе
IN.
Possible values:
- 0 — Сравнение значений
NULLв операторе
INвозвращает
false.
- 1 — Сравнение значений
NULLв операторе
INвозвращает
true.
Значение по умолчанию: 0.
Пример
Рассмотрим таблицу
null_in:
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
│ 3 │ 3 │
└──────┴───────┘
Consider the
null_in table:
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
│ 3 │ 3 │
└──────┴───────┘
Запрос:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 0;
Ответ:
┌──idx─┬────i─┐
│ 1 │ 1 │
└──────┴──────┘
Запрос:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 1;
Ответ:
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
└──────┴───────┘
См. также
low_cardinality_max_dictionary_size
Задает максимальный размер общего глобального словаря (в строках) для типа данных
LowCardinality, который может быть записан в файловую систему хранилища. Настройка предотвращает проблемы с оперативной памятью в случае неограниченного увеличения словаря. Все данные, которые не могут быть закодированы из-за ограничения максимального размера словаря, ClickHouse записывает обычным способом.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 8192.
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part
Включает или выключает использование единого словаря для куска (парта).
По умолчанию сервер ClickHouse следит за размером словарей, и если словарь переполняется, сервер создает следующий. Чтобы запретить создание нескольких словарей, задайте настройку
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part = 1.
Допустимые значения:
- 1 — Создание нескольких словарей для частей данных запрещено.
- 0 — Создание нескольких словарей для частей данных не запрещено.
Значение по умолчанию: 0.
low_cardinality_allow_in_native_format
Разрешает или запрещает использование типа данных
LowCardinality с форматом данных Native.
Если использование типа
LowCardinality ограничено, сервер ClickHouse преобразует столбцы
LowCardinality в обычные столбцы для запросов
SELECT, а обычные столбцы - в столбцы
LowCardinality для запросов
INSERT.
В основном настройка используется для сторонних клиентов, не поддерживающих тип данных
LowCardinality.
Допустимые значения:
- 1 — Использование
LowCardinalityне ограничено.
- 0 — Использование
LowCardinalityограничено.
Значение по умолчанию: 1.
allow_suspicious_low_cardinality_types
Разрешает или запрещает использование типа данных
LowCardinality с типами данных с фиксированным размером 8 байт или меньше: числовые типы данных и
FixedString (8_bytes_or_less).
Для небольших фиксированных значений использование
LowCardinality обычно неэффективно, поскольку ClickHouse хранит числовой индекс для каждой строки. В результате:
- Используется больше дискового пространства.
- Потребление ОЗУ увеличивается, в зависимости от размера словаря.
- Некоторые функции работают медленнее из-за дополнительных операций кодирования.
Время слияния в таблицах на движке MergeTree также может увеличиться по описанным выше причинам.
Допустимые значения:
- 1 — Использование
LowCardinalityне ограничено.
- 0 — Использование
LowCardinalityограничено.
Значение по умолчанию: 0.
background_buffer_flush_schedule_pool_size
Задает количество потоков для выполнения фонового сброса данных в таблицах с движком Buffer. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 16.
background_move_pool_size
Задает количество потоков для фоновых перемещений кусков между дисками. Работает для таблиц с движком MergeTree. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 8.
background_schedule_pool_size
Задает количество потоков для выполнения фоновых задач. Работает для реплицируемых таблиц, стримов в Kafka и обновления IP адресов у записей во внутреннем DNS кеше. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 128.
background_fetches_pool_size
Задает количество потоков для скачивания кусков данных для реплицируемых таблиц. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе. Для использования в продакшене с частыми небольшими вставками или медленным кластером ZooKeeper рекомендуется использовать значение по умолчанию.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 8.
background_distributed_schedule_pool_size
Задает количество потоков для выполнения фоновых задач. Работает для таблиц с движком Distributed. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 16.
background_message_broker_schedule_pool_size
Задает количество потоков для фонового потокового вывода сообщений. Настройка применяется при запуске сервера ClickHouse и не может быть изменена в пользовательском сеансе.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию: 16.
Смотрите также
format_avro_schema_registry_url
Задает URL реестра схем Confluent для использования с форматом AvroConfluent.
Значение по умолчанию:
Пустая строка.
input_format_avro_allow_missing_fields
Позволяет использовать данные, которых не нашлось в схеме формата Avro или AvroConfluent. Если поле не найдено в схеме, ClickHouse подставит значение по умолчанию вместо исключения.
Возможные значения:
- 0 — Выключена.
- 1 — Включена.
Значение по умолчанию:
0.
min_insert_block_size_rows_for_materialized_views
Устанавливает минимальное количество строк в блоке, который может быть вставлен в таблицу запросом
INSERT. Блоки меньшего размера склеиваются в блоки большего размера. Настройка применяется только для блоков, вставляемых в материализованное представление. Настройка позволяет избежать избыточного потребления памяти.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Склейка блоков выключена.
Значение по умолчанию: 1048576.
См. также:
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views
Устанавливает минимальное количество байтов в блоке, который может быть вставлен в таблицу запросом
INSERT. Блоки меньшего размера склеиваются в блоки большего размера. Настройка применяется только для блоков, вставляемых в материализованное представление. Настройка позволяет избежать избыточного потребления памяти.
Допустимые значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Склейка блоков выключена.
Значение по умолчанию: 268435456.
См. также:
output_format_pretty_grid_charset
Позволяет изменить кодировку, которая используется для отрисовки таблицы при выводе результатов запросов. Доступны следующие кодировки: UTF-8, ASCII.
Пример
SET output_format_pretty_grid_charset = 'UTF-8';
SELECT * FROM a;
┌─a─┐
│ 1 │
└───┘
SET output_format_pretty_grid_charset = 'ASCII';
SELECT * FROM a;
+-a-+
| 1 |
+---+
optimize_read_in_order
Включает или отключает оптимизацию в запросах SELECT с секцией ORDER BY при работе с таблицами семейства MergeTree.
Возможные значения:
- 0 — оптимизация отключена.
- 1 — оптимизация включена.
Значение по умолчанию:
1.
См. также
- Оптимизация чтения данных в секции
ORDER BY
optimize_aggregation_in_order
Включает или отключает оптимизацию в запросах SELECT с секцией GROUP BY при наличии подходящих ключей сортировки. Используется при работе с таблицами MergeTree.
Возможные значения:
- 0 — оптимизация по ключу сортировки отключена.
- 1 — оптимизация по ключу сортировки включена.
Значение по умолчанию:
0.
См. также
mutations_sync
Позволяет выполнять запросы
ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE (мутации) синхронно.
Возможные значения:
- 0 - мутации выполняются асинхронно.
- 1 - запрос ждет завершения всех мутаций на текущем сервере.
- 2 - запрос ждет завершения всех мутаций на всех репликах (если они есть).
Значение по умолчанию:
0.
См. также
ttl_only_drop_parts
Для таблиц MergeTree включает или отключает возможность полного удаления кусков данных, в которых все записи устарели.
Когда настройка
ttl_only_drop_parts отключена (т.е. по умолчанию), сервер лишь удаляет устаревшие записи в соответствии с их временем жизни (TTL).
Когда настройка
ttl_only_drop_parts включена, сервер целиком удаляет куски данных, в которых все записи устарели.
Удаление целых кусков данных вместо удаления отдельных записей позволяет устанавливать меньший таймаут
merge_with_ttl_timeout и уменьшает нагрузку на сервер, что способствует росту производительности.
Возможные значения:
- 0 — Возможность удаления целых кусков данных отключена.
- 1 — Возможность удаления целых кусков данных включена.
Значение по умолчанию:
0.
См. также
- Секции и настройки запроса CREATE TABLE (настройка
merge_with_ttl_timeout)
- Table TTL
output_format_pretty_max_value_width
Ограничивает длину значения, выводимого в формате Pretty. Если значение длиннее указанного количества символов, оно обрезается.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — значение обрезается полностью.
Значение по умолчанию:
10000 символов.
Примеры
Запрос:
SET output_format_pretty_max_value_width = 10;
SELECT range(number) FROM system.numbers LIMIT 10 FORMAT PrettyCompactNoEscapes;
Результат:
┌─range(number)─┐
│ [] │
│ [0] │
│ [0,1] │
│ [0,1,2] │
│ [0,1,2,3] │
│ [0,1,2,3,4⋯ │
│ [0,1,2,3,4⋯ │
│ [0,1,2,3,4⋯ │
│ [0,1,2,3,4⋯ │
│ [0,1,2,3,4⋯ │
└───────────────┘
Запрос, где длина выводимого значения ограничена 0 символов:
SET output_format_pretty_max_value_width = 0;
SELECT range(number) FROM system.numbers LIMIT 5 FORMAT PrettyCompactNoEscapes;
Результат:
┌─range(number)─┐
│ ⋯ │
│ ⋯ │
│ ⋯ │
│ ⋯ │
│ ⋯ │
└───────────────┘
output_format_pretty_row_numbers
Включает режим отображения номеров строк для запросов, выводимых в формате Pretty.
Возможные значения:
- 0 — номера строк не выводятся.
- 1 — номера строк выводятся.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
SET output_format_pretty_row_numbers = 1;
SELECT TOP 3 name, value FROM system.settings;
Результат:
┌─name────────────────────┬─value───┐
1. │ min_compress_block_size │ 65536 │
2. │ max_compress_block_size │ 1048576 │
3. │ max_block_size │ 65505 │
└─────────────────────────┴─────────┘
system_events_show_zero_values
Позволяет выбрать события с нулевыми значениями из таблицы
system.events.
В некоторые системы мониторинга вам нужно передать значения всех измерений (для каждой контрольной точки), даже если в результате — "0".
Возможные значения:
- 0 — настройка отключена — вы получите все события.
- 1 — настройка включена — вы сможете отсортировать события по нулевым и остальным значениям.
Значение по умолчанию:
0.
Примеры
Запрос
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
Результат
Ok.
Запрос
SET system_events_show_zero_values = 1;
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
Результат
┌─event────────────────────┬─value─┬─description───────────────────────────────────────────┐
│ QueryMemoryLimitExceeded │ 0 │ Number of times when memory limit exceeded for query. │
└──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
lock_acquire_timeout
Устанавливает, сколько секунд сервер ожидает возможности выполнить блокировку таблицы.
Таймаут устанавливается для защиты от взаимоблокировки при выполнении операций чтения или записи. Если время ожидания истекло, а блокировку выполнить не удалось, сервер возвращает исключение с кодом
DEADLOCK_AVOIDED и сообщением "Locking attempt timed out! Possible deadlock avoided. Client should retry." ("Время ожидания блокировки истекло! Возможная взаимоблокировка предотвращена. Повторите запрос.").
Возможные значения:
- Положительное целое число (в секундах).
- 0 — таймаут не устанавливается.
Значение по умолчанию:
120 секунд.
cast_keep_nullable
Включает или отключает сохранение типа
Nullable для аргумента функции CAST.
Если настройка включена, то когда в функцию
CAST передается аргумент с типом
Nullable, функция возвращает результат, также преобразованный к типу
Nullable.
Если настройка отключена, то функция
CAST всегда возвращает результат строго указанного типа.
Возможные значения:
- 0 — функция
CASTпреобразует аргумент строго к указанному типу.
- 1 — если аргумент имеет тип
Nullable, то функция
CASTпреобразует его к типу
Nullableдля указанного типа.
Значение по умолчанию:
0.
Примеры
Запрос возвращает аргумент, преобразованный строго к указанному типу:
SET cast_keep_nullable = 0;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
Результат:
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Int32 │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
Запрос возвращает аргумент, преобразованный к типу
Nullable для указанного типа:
SET cast_keep_nullable = 1;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
Результат:
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Nullable(Int32) │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
См. также
- Функция CAST
persistent
Отключает перманентность для табличных движков Set и Join.
Уменьшает расходы на ввод/вывод. Может быть полезно, когда требуется высокая производительность, а перманентность не обязательна.
Возможные значения:
- 1 — включено.
- 0 — отключено.
Значение по умолчанию:
1.
format_csv_null_representation
Определяет представление
NULL для формата выходных данных CSV. Пользователь может установить в качестве значения любую строку, например,
My NULL.
Значение по умолчанию:
\N.
Примеры
Запрос:
SELECT * FROM csv_custom_null FORMAT CSV;
Результат:
788
\N
\N
Запрос:
SET format_csv_null_representation = 'My NULL';
SELECT * FROM csv_custom_null FORMAT CSV;
Результат:
788
My NULL
My NULL
format_tsv_null_representation
Определяет представление
NULL для формата выходных данных TSV. Пользователь может установить в качестве значения любую строку.
Значение по умолчанию:
\N.
Примеры
Запрос
SELECT * FROM tsv_custom_null FORMAT TSV;
Результат
788
\N
\N
Запрос
SET format_tsv_null_representation = 'My NULL';
SELECT * FROM tsv_custom_null FORMAT TSV;
Результат
788
My NULL
My NULL
output_format_json_array_of_rows
Позволяет выводить все строки в виде массива JSON в формате JSONEachRow.
Возможные значения:
- 1 — ClickHouse выводит все строки в виде массива и при этом каждую строку в формате
JSONEachRow.
- 0 — ClickHouse выводит каждую строку отдельно в формате
JSONEachRow.
Значение по умолчанию:
0.
Пример запроса с включенной настройкой
Запрос:
SET output_format_json_array_of_rows = 1;
SELECT number FROM numbers(3) FORMAT JSONEachRow;
Результат:
[
{"number":"0"},
{"number":"1"},
{"number":"2"}
]
Пример запроса с отключенной настройкой
Запрос:
SET output_format_json_array_of_rows = 0;
SELECT number FROM numbers(3) FORMAT JSONEachRow;
Результат:
{"number":"0"}
{"number":"1"}
{"number":"2"}
allow_nullable_key
Включает или отключает поддержку типа Nullable для ключей таблиц MergeTree.
Возможные значения:
- 1 — включает поддержку типа
Nullableдля ключей таблиц.
- 0 — отключает поддержку типа
Nullableдля ключей таблиц.
Значение по умолчанию:
0.
aggregate_functions_null_for_empty
Включает или отключает перезапись всех агрегатных функций в запросе, с добавлением к ним суффикса -OrNull. Включите для совместимости со стандартом SQL. Реализуется с помощью перезаписи запросов (аналогично настройке count_distinct_implementation), чтобы получить согласованные результаты для распределенных запросов.
Возможные значения:
- 0 — выключена.
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 0.
Пример
Рассмотрим запрос с агрегирующими функциями:
SELECT SUM(-1), MAX(0) FROM system.one WHERE 0;
Результат запроса с настройкой
aggregate_functions_null_for_empty = 0:
┌─SUM(-1)─┬─MAX(0)─┐
│ 0 │ 0 │
└─────────┴────────┘
Результат запроса с настройкой
aggregate_functions_null_for_empty = 1:
┌─SUMOrNull(-1)─┬─MAXOrNull(0)─┐
│ NULL │ NULL │
└───────────────┴──────────────┘
union_default_mode
Устанавливает режим объединения результатов
SELECT запросов. Настройка используется только при совместном использовании с UNION без явного указания
UNION ALL или
UNION DISTINCT.
Возможные значения:
'DISTINCT'— ClickHouse выводит строки в результате объединения результатов запросов, удаляя повторяющиеся строки.
'ALL'— ClickHouse выводит все строки в результате объединения результатов запросов, включая повторяющиеся строки.
''— Clickhouse генерирует исключение при использовании с
UNION.
Значение по умолчанию:
''.
Смотрите примеры в разделе UNION.
data_type_default_nullable
Позволяет использовать по умолчанию тип данных Nullable в определении столбца без явных модификаторов NULL или NOT NULL.
Возможные значения:
- 1 — типы данных в определении столбца заданы по умолчанию как
Nullable.
- 0 — типы данных в определении столбца не заданы по умолчанию как
Nullable.
Значение по умолчанию:
0.
execute_merges_on_single_replica_time_threshold
Включает особую логику выполнения слияний на репликах.
Возможные значения:
- Положительное целое число (в секундах).
- 0 — не используется особая логика выполнения слияний. Слияния происходят обычным образом на всех репликах.
Значение по умолчанию:
0.
Использование
Выбирается одна реплика для выполнения слияния. Устанавливается порог времени с момента начала слияния. Другие реплики ждут завершения слияния, а затем скачивают результат. Если время выполнения слияния превышает установленный порог и выбранная реплика не выполняет слияние, тогда слияние выполняется на других репликах как обычно.
Большие значения этой настройки могут привести к задержкам репликации.
Эта настройка полезна, когда скорость слияния ограничивается мощностью процессора, а не скоростью операций ввода-вывода (при выполнении "тяжелого" сжатия данных, при расчете агрегатных функций или выражений по умолчанию, требующих большого объема вычислений, или просто при большом количестве мелких слияний).
max_final_threads
Устанавливает максимальное количество параллельных потоков для фазы чтения данных запроса
SELECT с модификатором FINAL.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 или 1 — настройка отключена.
SELECTзапросы выполняются в один поток.
Значение по умолчанию:
16.
opentelemetry_start_trace_probability
Задает вероятность того, что ClickHouse начнет трассировку для выполненных запросов (если не указан входящий контекст трассировки).
Возможные значения:
- 0 — трассировка для выполненных запросов отключена (если не указан входящий контекст трассировки).
- Положительное число с плавающей точкой в диапазоне [0..1]. Например, при значении настройки, равной
0,5, ClickHouse начнет трассировку в среднем для половины запросов.
- 1 — трассировка для всех выполненных запросов включена.
Значение по умолчанию:
0.
optimize_on_insert
Включает или выключает преобразование данных перед добавлением в таблицу, как будто над добавляемым блоком предварительно было произведено слияние (в соответствии с движком таблицы).
Возможные значения:
- 0 — выключена
- 1 — включена.
Значение по умолчанию: 1.
Пример
Сравните добавление данных при включенной и выключенной настройке:
Запрос:
SET optimize_on_insert = 1;
CREATE TABLE test1 (`FirstTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY FirstTable;
INSERT INTO test1 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test1;
SET optimize_on_insert = 0;
CREATE TABLE test2 (`SecondTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY SecondTable;
INSERT INTO test2 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test2;
Результат:
┌─FirstTable─┐
│ 0 │
│ 1 │
└────────────┘
┌─SecondTable─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
└─────────────┘
Обратите внимание на то, что эта настройка влияет на поведение материализованных представлений и БД MaterializedMySQL.
engine_file_empty_if_not_exists
Включает или отключает возможность выполнять запрос
SELECT к таблице на движке File, не содержащей файл.
Возможные значения:
- 0 — запрос
SELECTгенерирует исключение.
- 1 — запрос
SELECTвозвращает пустой результат.
Значение по умолчанию:
0.
engine_file_truncate_on_insert
Включает или выключает удаление данных из таблицы до вставки в таблицу на движке File.
Возможные значения:
- 0 — запрос
INSERTдобавляет данные в конец файла после существующих.
- 1 —
INSERTудаляет имеющиеся в файле данные и замещает их новыми.
Значение по умолчанию:
0.
allow_experimental_geo_types
Разрешает использование экспериментальных типов данных для работы с географическими структурами.
Возможные значения:
- 0 — использование типов данных для работы с географическими структурами не поддерживается.
- 1 — использование типов данных для работы с географическими структурами поддерживается.
Значение по умолчанию:
0.
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously
Добавляет модификатор
SYNC ко всем запросам
DROP и
DETACH.
Возможные значения:
- 0 — Запросы будут выполняться с задержкой.
- 1 — Запросы будут выполняться без задержки.
Значение по умолчанию:
0.
show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil
Устанавливает отображение запроса
SHOW TABLE.
Возможные значения:
- 0 — Запрос будет отображаться без UUID таблицы.
- 1 — Запрос будет отображаться с UUID таблицы.
Значение по умолчанию:
0.
allow_experimental_live_view
Включает экспериментальную возможность использования LIVE-представлений.
Возможные значения:
- 0 — живые представления не поддерживаются.
- 1 — живые представления поддерживаются.
Значение по умолчанию:
0.
live_view_heartbeat_interval
Задает интервал в секундах для периодической проверки существования LIVE VIEW.
Значение по умолчанию:
15.
max_live_view_insert_blocks_before_refresh
Задает наибольшее число вставок, после которых запрос на формирование LIVE VIEW исполняется снова.
Значение по умолчанию:
64.
temporary_live_view_timeout
Задает время в секундах, после которого LIVE VIEW удаляется.
Значение по умолчанию:
5.
periodic_live_view_refresh
Задает время в секундах, по истечении которого LIVE VIEW с установленным автообновлением обновляется.
Значение по умолчанию:
60.
check_query_single_value_result
Определяет уровень детализации результата для запросов CHECK TABLE для таблиц семейства
MergeTree.
Возможные значения:
- 0 — запрос возвращает статус каждого куска данных таблицы.
- 1 — запрос возвращает статус таблицы в целом.
Значение по умолчанию:
0.
prefer_column_name_to_alias
Включает или отключает замену названий столбцов на псевдонимы (alias) в выражениях и секциях запросов, см. Примечания по использованию синонимов. Включите эту настройку, чтобы синтаксис псевдонимов в ClickHouse был более совместим с большинством других СУБД.
Возможные значения:
- 0 — псевдоним подставляется вместо имени столбца.
- 1 — псевдоним не подставляется вместо имени столбца.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Какие изменения привносит включение и выключение настройки:
Запрос:
SET prefer_column_name_to_alias = 0;
SELECT avg(number) AS number, max(number) FROM numbers(10);
Результат:
Received exception from server (version 21.5.1):
Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function avg(number) is found inside another aggregate function in query: While processing avg(number) AS number.
Запрос:
SET prefer_column_name_to_alias = 1;
SELECT avg(number) AS number, max(number) FROM numbers(10);
Результат:
┌─number─┬─max(number)─┐
│ 4.5 │ 9 │
└────────┴─────────────┘
limit
Устанавливает максимальное количество строк, возвращаемых запросом. Ограничивает сверху значение, установленное в запросе в секции LIMIT.
Возможные значения:
- 0 — число строк не ограничено.
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
0.
offset
Устанавливает количество строк, которые необходимо пропустить перед началом возврата строк из запроса. Суммируется со значением, установленным в запросе в секции OFFSET.
Возможные значения:
- 0 — строки не пропускаются.
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Исходная таблица:
CREATE TABLE test (i UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i;
INSERT INTO test SELECT number FROM numbers(500);
Запрос:
SET limit = 5;
SET offset = 7;
SELECT * FROM test LIMIT 10 OFFSET 100;
Результат:
┌───i─┐
│ 107 │
│ 108 │
│ 109 │
└─────┘
http_connection_timeout
Тайм-аут для HTTP-соединения (в секундах).
Возможные значения:
- 0 - бесконечный тайм-аут.
- Любое положительное целое число.
Значение по умолчанию:
1.
http_send_timeout
Тайм-аут для отправки данных через HTTP-интерфейс (в секундах).
Возможные значения:
- 0 - бесконечный тайм-аут.
- Любое положительное целое число.
Значение по умолчанию:
1800.
http_receive_timeout
Тайм-аут для получения данных через HTTP-интерфейс (в секундах).
Возможные значения:
- 0 - бесконечный тайм-аут.
- Любое положительное целое число.
Значение по умолчанию:
1800.
optimize_syntax_fuse_functions
Позволяет объединить агрегатные функции с одинаковым аргументом. Запрос, содержащий по крайней мере две агрегатные функции: sum, count или avg с одинаковым аргументом, перезаписывается как sumCount.
Возможные значения:
- 0 — функции с одинаковым аргументом не объединяются.
- 1 — функции с одинаковым аргументом объединяются.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE fuse_tbl(a Int8, b Int8) Engine = Log;
SET optimize_syntax_fuse_functions = 1;
EXPLAIN SYNTAX SELECT sum(a), sum(b), count(b), avg(b) from fuse_tbl FORMAT TSV;
Результат:
SELECT
sum(a),
sumCount(b).1,
sumCount(b).2,
(sumCount(b).1) / (sumCount(b).2)
FROM fuse_tbl
allow_experimental_database_replicated
Позволяет создавать базы данных с движком Replicated.
Возможные значения:
- 0 — Disabled.
- 1 — Enabled.
Значение по умолчанию:
0.
database_replicated_initial_query_timeout_sec
Устанавливает, как долго начальный DDL-запрос должен ждать, пока реплицированная база данных прецессирует предыдущие записи очереди DDL в секундах.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Не ограничено.
Значение по умолчанию:
300.
distributed_ddl_task_timeout
Устанавливает тайм-аут для ответов на DDL-запросы от всех хостов в кластере. Если DDL-запрос не был выполнен на всех хостах, ответ будет содержать ошибку тайм-аута, и запрос будет выполнен в асинхронном режиме.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — Асинхронный режим.
- Отрицательное число — бесконечный тайм-аут.
Значение по умолчанию:
180.
distributed_ddl_output_mode
Задает формат результата распределенного DDL-запроса.
Возможные значения:
throw— возвращает набор результатов со статусом выполнения запросов для всех хостов, где завершен запрос. Если запрос не выполнился на некоторых хостах, то будет выброшено исключение. Если запрос еще не закончен на некоторых хостах и таймаут distributed_ddl_task_timeout превышен, то выбрасывается исключение
TIMEOUT_EXCEEDED.
none— идентично
throw, но распределенный DDL-запрос не возвращает набор результатов.
null_status_on_timeout— возвращает
NULLв качестве статуса выполнения в некоторых строках набора результатов вместо выбрасывания
TIMEOUT_EXCEEDED, если запрос не закончен на соответствующих хостах.
never_throw— не выбрасывает исключение и
TIMEOUT_EXCEEDED, если запрос не удался на некоторых хостах.
Значение по умолчанию:
throw.
flatten_nested
Устанавливает формат данных у вложенных столбцов.
Возможные значения:
- 1 — вложенный столбец преобразуется к отдельным массивам.
- 0 — вложенный столбец преобразуется к массиву кортежей.
Значение по умолчанию:
1.
Использование
Если установлено значение
0, можно использовать любой уровень вложенности.
Примеры
Запрос:
SET flatten_nested = 1;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
Результат:
┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n.a` Array(UInt32),
`n.b` Array(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SET flatten_nested = 0;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
Результат:
┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n` Nested(a UInt32, b UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
external_table_functions_use_nulls
Определяет, как табличные функции mysql, postgresql и odbc] используют Nullable столбцы.
Возможные значения:
- 0 — табличная функция явно использует Nullable столбцы.
- 1 — табличная функция неявно использует Nullable столбцы.
Значение по умолчанию:
1.
Использование
Если установлено значение
0, то табличная функция не делает Nullable столбцы, а вместо NULL выставляет значения по умолчанию для скалярного типа. Это также применимо для значений NULL внутри массивов.
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
Позволяет конвертировать тип LowCardinality в тип
DICTIONARY формата Arrow для запросов
SELECT.
Возможные значения:
- 0 — тип
LowCardinalityне конвертируется в тип
DICTIONARY.
- 1 — тип
LowCardinalityконвертируется в тип
DICTIONARY.
Значение по умолчанию:
0.
materialized_postgresql_max_block_size
Задает максимальное количество строк, собранных в памяти перед вставкой данных в таблицу базы данных PostgreSQL.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
65536.
materialized_postgresql_tables_list
Задает список таблиц базы данных PostgreSQL, разделенных запятыми, которые будут реплицироваться с помощью движка базы данных MaterializedPostgreSQL.
Значение по умолчанию: пустой список — база данных PostgreSQL будет полностью реплицирована.
materialized_postgresql_allow_automatic_update
Позволяет автоматически обновить таблицу в фоновом режиме при обнаружении изменений схемы. DDL-запросы на стороне сервера PostgreSQL не реплицируются с помощью движка ClickHouse MaterializedPostgreSQL, поскольку это запрещено протоколом логической репликации PostgreSQL, но факт DDL-измененений обнаруживается транзакционно. После обнаружения DDL по умолчанию прекращается репликация этих таблиц. Однако, если эта настройка включена, то вместо остановки репликации, таблицы будут перезагружены в фоновом режиме с помощью снимка базы данных без потери информации, и репликация для них будет продолжена.
Возможные значения:
- 0 — таблица не обновляется автоматически в фоновом режиме при обнаружении изменений схемы.
- 1 — таблица обновляется автоматически в фоновом режиме при обнаружении изменений схемы.
Значение по умолчанию:
0.
materialized_postgresql_replication_slot
Строка с идентификатором слота репликации, созданного пользователем вручную. Эта настройка должна использоваться совместно с materialized_postgresql_snapshot.
materialized_postgresql_snapshot
Строка с идентификатором снэпшота, из которого будет выполняться исходный дамп таблиц PostgreSQL. Эта настройка должна использоваться совместно с materialized_postgresql_replication_slot.
allow_experimental_projection_optimization
Включает или отключает поддержку проекций при обработке запросов
SELECT.
Возможные значения:
- 0 — Проекции не поддерживаются.
- 1 — Проекции поддерживаются.
Значение по умолчанию:
0.
force_optimize_projection
Включает или отключает обязательное использование проекций в запросах
SELECT, если поддержка проекций включена (см. настройку allow_experimental_projection_optimization).
Возможные значения:
- 0 — Проекции используются опционально.
- 1 — Проекции обязательно используются.
Значение по умолчанию:
0.
replication_alter_partitions_sync
Позволяет настроить ожидание выполнения действий на репликах запросами ALTER, OPTIMIZE или TRUNCATE.
Возможные значения:
- 0 — не ждать.
- 1 — ждать выполнения действий на своей реплике.
- 2 — ждать выполнения действий на всех репликах.
Значение по умолчанию:
1.
replication_wait_for_inactive_replica_timeout
Указывает время ожидания (в секундах) выполнения запросов ALTER, OPTIMIZE или TRUNCATE для неактивных реплик.
Возможные значения:
- 0 — не ждать.
- Отрицательное целое число — ждать неограниченное время.
- Положительное целое число — установить соответствующее количество секунд ожидания.
Значение по умолчанию:
120 секунд.
regexp_max_matches_per_row
Задает максимальное количество совпадений для регулярного выражения. Настройка применяется для защиты памяти от перегрузки при использовании "жадных" квантификаторов в регулярном выражении для функции extractAllGroupsHorizontal.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
1000.
http_max_single_read_retries
Задает максимальное количество попыток чтения данных во время одного HTTP-запроса.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
Значение по умолчанию:
1024.
log_queries_probability
Позволяет пользователю записывать в системные таблицы query_log, query_thread_log и query_views_log только часть запросов, выбранных случайным образом, с указанной вероятностью. Это помогает снизить нагрузку при большом объеме запросов в секунду.
Возможные значения:
- 0 — запросы не регистрируются в системных таблицах.
- Положительное число с плавающей точкой в диапазоне [0..1]. Например, при значении настройки, равном
0.5, примерно половина запросов регистрируется в системных таблицах.
- 1 — все запросы регистрируются в системных таблицах.
Значение по умолчанию:
1.
short_circuit_function_evaluation
Позволяет вычислять функции if, multiIf, and и or по короткой схеме. Это помогает оптимизировать выполнение сложных выражений в этих функциях и предотвратить возможные исключения (например, деление на ноль, когда оно не ожидается).
Возможные значения:
enable— по короткой схеме вычисляются функции, которые подходят для этого (могут сгенерировать исключение или требуют сложных вычислений).
force_enable— все функции вычисляются по короткой схеме.
disable— вычисление функций по короткой схеме отключено.
Значение по умолчанию:
enable.
max_hyperscan_regexp_length
Задает максимальную длину каждого регулярного выражения в hyperscan-функциях поиска множественных совпадений в строке.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 - длина не ограничена.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 3;
Результат:
┌─multiMatchAny('abcd', ['ab', 'bcd', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 2;
Результат:
Exception: Regexp length too large.
См. также
max_hyperscan_regexp_total_length
Задает максимальную общую длину всех регулярных выражений в каждой hyperscan-функции поиска множественных совпадений в строке.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 - длина не ограничена.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['a','b','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
Результат:
┌─multiMatchAny('abcd', ['a', 'b', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bc','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
Результат:
Exception: Total regexp lengths too large.
См. также
enable_positional_arguments
Включает и отключает поддержку позиционных аргументов для GROUP BY, LIMIT BY, ORDER BY. Если вы хотите использовать номера столбцов вместо названий в выражениях этих операторов, установите
enable_positional_arguments = 1.
Возможные значения:
- 0 — Позиционные аргументы не поддерживаются.
- 1 — Позиционные аргументы поддерживаются: можно использовать номера столбцов вместо названий столбцов.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE positional_arguments(one Int, two Int, three Int) ENGINE=Memory();
INSERT INTO positional_arguments VALUES (10, 20, 30), (20, 20, 10), (30, 10, 20);
SET enable_positional_arguments = 1;
SELECT * FROM positional_arguments ORDER BY 2,3;
Результат:
┌─one─┬─two─┬─three─┐
│ 30 │ 10 │ 20 │
│ 20 │ 20 │ 10 │
│ 10 │ 20 │ 30 │
└─────┴─────┴───────┘
optimize_move_to_prewhere
Включает или отключает автоматическую оптимизацию PREWHERE в запросах SELECT.
Работает только с таблицами семейства *MergeTree.
Возможные значения:
- 0 — автоматическая оптимизация
PREWHEREотключена.
- 1 — автоматическая оптимизация
PREWHEREвключена.
Значение по умолчанию:
1.
optimize_move_to_prewhere_if_final
Включает или отключает автоматическую оптимизацию PREWHERE в запросах SELECT с модификатором FINAL.
Работает только с таблицами семейства *MergeTree.
Возможные значения:
- 0 — автоматическая оптимизация
PREWHEREв запросах
SELECTс модификатором
FINALотключена.
- 1 — автоматическая оптимизация
PREWHEREв запросах
SELECTс модификатором
FINALвключена.
Значение по умолчанию:
0.
См. также
- настройка optimize_move_to_prewhere
describe_include_subcolumns
Включает или отключает описание подстолбцов при выполнении запроса DESCRIBE. Настройка действует, например, на элементы Tuple или подстолбцы типов Map, Nullable или Array.
Возможные значения:
- 0 — подстолбцы не включаются в результат запросов
DESCRIBE.
- 1 — подстолбцы включаются в результат запросов
DESCRIBE.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
Смотрите пример запроса DESCRIBE.
async_insert
Включает или отключает асинхронные вставки. Работает только для вставок по протоколу HTTP. Обратите внимание, что при таких вставках дедупликация не производится.
Если включено, данные собираются в пачки перед вставкой в таблицу. Это позволяет производить мелкие и частые вставки в ClickHouse (до 15000 запросов в секунду) без промежуточных таблиц.
Вставка данных происходит либо как только объем вставляемых данных превышает async_insert_max_data_size, либо через async_insert_busy_timeout_ms миллисекунд после первого запроса
INSERT. Если в async_insert_stale_timeout_ms задано ненулевое значение, то данные вставляются через
async_insert_stale_timeout_ms миллисекунд после последнего запроса.
Если включен параметр wait_for_async_insert, каждый клиент ждет, пока данные будут сброшены в таблицу. Иначе запрос будет обработан почти моментально, даже если данные еще не вставлены.
Возможные значения:
- 0 — вставки производятся синхронно, один запрос за другим.
- 1 — включены множественные асинхронные вставки.
Значение по умолчанию:
0.
async_insert_threads
Максимальное число потоков для фоновой обработки и вставки данных.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — асинхронные вставки отключены.
Значение по умолчанию:
16.
wait_for_async_insert
Включает или отключает ожидание обработки асинхронных вставок. Если включено, клиент выведет
OK только после того, как данные вставлены. Иначе будет выведен
OK, даже если вставка не произошла.
Возможные значения:
- 0 — сервер возвращает
OKдаже если вставка данных еще не завершена.
- 1 — сервер возвращает
OKтолько после завершения вставки данных.
Значение по умолчанию:
1.
wait_for_async_insert_timeout
Время ожидания в секундах, выделяемое для обработки асинхронной вставки.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — ожидание отключено.
Значение по умолчанию: lock_acquire_timeout.
async_insert_max_data_size
Максимальный размер необработанных данных (в байтах), собранных за запрос, перед их вставкой.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — асинхронные вставки отключены.
Значение по умолчанию:
1000000.
async_insert_busy_timeout_ms
Максимальное время ожидания в миллисекундах после первого запроса
INSERT и перед вставкой данных.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — ожидание отключено.
Значение по умолчанию:
200.
async_insert_stale_timeout_ms
Максимальное время ожидания в миллисекундах после последнего запроса
INSERT и перед вставкой данных. Если установлено ненулевое значение, async_insert_busy_timeout_ms будет продлеваться с каждым запросом
INSERT, пока не будет превышен async_insert_max_data_size.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — ожидание отключено.
Значение по умолчанию:
0.
alter_partition_verbose_result
Включает или отключает вывод информации о кусках, к которым были успешно применены операции манипуляции с партициями и кусками. Применимо к ATTACH PARTITION|PART и к FREEZE PARTITION
Возможные значения:
- 0 — отображение отключено.
- 1 — отображение включено.
Значение по умолчанию:
0.
Пример
CREATE TABLE test(a Int64, d Date, s String) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(d) ORDER BY a;
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
ALTER TABLE test DETACH PARTITION ID '202101';
ALTER TABLE test ATTACH PARTITION ID '202101' SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─────┬─partition_id─┬─part_name────┬─old_part_name─┐
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 202101_5_5_0 │
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 202101_6_6_0 │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
ALTER TABLE test FREEZE SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─┬─partition_id─┬─part_name────┬─backup_name─┬─backup_path───────────────────┬─part_backup_path────────────────────────────────────────────┐
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_7_7_0 │
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_8_8_0 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
format_capn_proto_enum_comparising_mode
Определяет, как сопоставить тип данных ClickHouse
Enum и тип данных
Enum формата CapnProto из схемы.
Возможные значения:
'by_values'— значения в перечислениях должны быть одинаковыми, а имена могут быть разными.
'by_names'— имена в перечислениях должны быть одинаковыми, а значения могут быть разными.
'by_name_case_insensitive'— имена в перечислениях должны быть одинаковыми без учета регистра, а значения могут быть разными.
Значение по умолчанию:
'by_values'.
min_bytes_to_use_mmap_io
Это экспериментальная настройка. Устанавливает минимальный объем памяти для чтения больших файлов без копирования данных из ядра в пространство пользователей. Рекомендуемый лимит составляет около 64 MB, поскольку mmap/munmap работает медленно. Это имеет смысл только для больших файлов и помогает только в том случае, если данные находятся в кеше страниц.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — большие файлы считываются только с копированием данных из ядра в пространство пользователей.
Значение по умолчанию:
0.
format_custom_escaping_rule
Устанавливает правило экранирования данных формата CustomSeparated.
Возможные значения:
'Escaped'— как в формате TSV.
'Quoted'— как в формате Values.
'CSV'— как в формате CSV.
'JSON'— как в формате JSONEachRow.
'XML'— как в формате XML.
'Raw'— данные импортируются как есть, без экранирования, как в формате TSVRaw.
Значение по умолчанию:
'Escaped'.
format_custom_field_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как разделитель между полями данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
'\t'.
format_custom_row_before_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как разделитель перед полем первого столбца данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
''.
format_custom_row_after_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как разделитель после поля последнего столбца данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
'\n'.
format_custom_row_between_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как разделитель между строками данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
''.
format_custom_result_before_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как префикс перед результирующим набором данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
''.
format_custom_result_after_delimiter
Задает символ, который интерпретируется как суффикс после результирующего набора данных формата CustomSeparated.
Значение по умолчанию:
''.