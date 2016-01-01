Настройки сессий на уровне запросов

Существует несколько способов выполнения операторов с определенными настройками. Настройки конфигурируются слоями, и каждый последующий слой переопределяет предыдущие значения настройки.

Порядок приоритета для определения настройки таков:

Применение настройки к пользователю напрямую или в профиле настроек SQL (рекомендуется)

добавление одного или нескольких XML или YAML файлов в /etc/clickhouse-server/users.d Сессионные настройки Отправьте SET setting=value из консоли ClickHouse Cloud SQL или clickhouse client в интерактивном режиме. Аналогично, вы можете использовать сессии ClickHouse в HTTP-протоколе. Для этого нужно указать параметр session_id в HTTP. Настройки запроса При запуске clickhouse client в неинтерактивном режиме, установите параметр запуска --setting=value .

в неинтерактивном режиме, установите параметр запуска . При использовании HTTP API, передайте CGI параметры ( URL?setting_1=value&setting_2=value... ).

). Определите настройки в SETTINGS разделе запроса SELECT. Значение настройки применяется только к этому запросу и сбрасывается к значению по умолчанию или предыдущему значению после его выполнения.

Эти примеры устанавливают значение настройки async_insert в 1 , и показывают, как проверить настройки в работающей системе.

Это создает пользователя ingester с настройкой async_insert = 1 :

Это создает профиль log_ingest с настройкой async_insert = 1 :

Это создает пользователя ingester и назначает ему профиль настроек log_ingest :

Если вы изменили настройку и хотите вернуть ее к значению по умолчанию, установите значение на DEFAULT . Синтаксис выглядит следующим образом:

Например, значение по умолчанию для async_insert равно 0 . Предположим, вы изменили его значение на 1 :

Ответ будет:

Следующая команда устанавливает его значение обратно на 0:

Настройка теперь возвращена к своему значению по умолчанию:

В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять пользовательские настройки.

Имя пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределенных префиксов. Список этих префиксов должен быть объявлен в параметре custom_settings_prefixes в конфигурационном файле сервера.

Для определения пользовательской настройки используйте команду SET :

Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию getSetting() :

См. также