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Настройки сессий на уровне запросов

Существует несколько способов выполнения операторов с определенными настройками. Настройки конфигурируются слоями, и каждый последующий слой переопределяет предыдущие значения настройки.

Порядок приоритета для определения настройки таков:

  1. Применение настройки к пользователю напрямую или в профиле настроек

    • SQL (рекомендуется)
    • добавление одного или нескольких XML или YAML файлов в /etc/clickhouse-server/users.d

  2. Сессионные настройки

    • Отправьте SET setting=value из консоли ClickHouse Cloud SQL или clickhouse client в интерактивном режиме. Аналогично, вы можете использовать сессии ClickHouse в HTTP-протоколе. Для этого нужно указать параметр session_id в HTTP.

  3. Настройки запроса

    • При запуске clickhouse client в неинтерактивном режиме, установите параметр запуска --setting=value.
    • При использовании HTTP API, передайте CGI параметры (URL?setting_1=value&setting_2=value...).
    • Определите настройки в SETTINGS разделе запроса SELECT. Значение настройки применяется только к этому запросу и сбрасывается к значению по умолчанию или предыдущему значению после его выполнения.

Примеры

Эти примеры устанавливают значение настройки async_insert в 1, и показывают, как проверить настройки в работающей системе.

Использование SQL для применения настройки к пользователю напрямую

Это создает пользователя ingester с настройкой async_insert = 1:

Просмотр профиля настроек и назначения

Использование SQL для создания профиля настроек и назначения его пользователю

Это создает профиль log_ingest с настройкой async_insert = 1:

Это создает пользователя ingester и назначает ему профиль настроек log_ingest:

Использование XML для создания профиля настроек и пользователя

Просмотр профиля настроек и назначения

Назначение настройки сессии

Назначение настройки во время запроса

Приведение настройки к значению по умолчанию

Если вы изменили настройку и хотите вернуть ее к значению по умолчанию, установите значение на DEFAULT. Синтаксис выглядит следующим образом:

Например, значение по умолчанию для async_insert равно 0. Предположим, вы изменили его значение на 1:

Ответ будет:

Следующая команда устанавливает его значение обратно на 0:

Настройка теперь возвращена к своему значению по умолчанию:

Пользовательские настройки

В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять пользовательские настройки.

Имя пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределенных префиксов. Список этих префиксов должен быть объявлен в параметре custom_settings_prefixes в конфигурационном файле сервера.

Для определения пользовательской настройки используйте команду SET:

Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию getSetting():

См. также