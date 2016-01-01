Настройки сессий на уровне запросов
Существует несколько способов выполнения операторов с определенными настройками. Настройки конфигурируются слоями, и каждый последующий слой переопределяет предыдущие значения настройки.
Порядок приоритета для определения настройки таков:
-
Применение настройки к пользователю напрямую или в профиле настроек
- SQL (рекомендуется)
- добавление одного или нескольких XML или YAML файлов в
/etc/clickhouse-server/users.d
-
Сессионные настройки
- Отправьте
SET setting=valueиз консоли ClickHouse Cloud SQL или
clickhouse clientв интерактивном режиме. Аналогично, вы можете использовать сессии ClickHouse в HTTP-протоколе. Для этого нужно указать параметр
session_idв HTTP.
- Отправьте
-
Настройки запроса
- При запуске
clickhouse clientв неинтерактивном режиме, установите параметр запуска
--setting=value.
- При использовании HTTP API, передайте CGI параметры (
URL?setting_1=value&setting_2=value...).
- Определите настройки в SETTINGS разделе запроса SELECT. Значение настройки применяется только к этому запросу и сбрасывается к значению по умолчанию или предыдущему значению после его выполнения.
- При запуске
Примеры
Эти примеры устанавливают значение настройки
async_insert в
1, и
показывают, как проверить настройки в работающей системе.
Использование SQL для применения настройки к пользователю напрямую
Это создает пользователя
ingester с настройкой
async_insert = 1:
Просмотр профиля настроек и назначения
Использование SQL для создания профиля настроек и назначения его пользователю
Это создает профиль
log_ingest с настройкой
async_insert = 1:
Это создает пользователя
ingester и назначает ему профиль настроек
log_ingest:
Использование XML для создания профиля настроек и пользователя
Просмотр профиля настроек и назначения
Назначение настройки сессии
Назначение настройки во время запроса
Приведение настройки к значению по умолчанию
Если вы изменили настройку и хотите вернуть ее к значению по умолчанию, установите значение на
DEFAULT. Синтаксис выглядит следующим образом:
Например, значение по умолчанию для
async_insert равно
0. Предположим, вы изменили его значение на
1:
Ответ будет:
Следующая команда устанавливает его значение обратно на 0:
Настройка теперь возвращена к своему значению по умолчанию:
Пользовательские настройки
В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять пользовательские настройки.
Имя пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределенных префиксов. Список этих префиксов должен быть объявлен в параметре custom_settings_prefixes в конфигурационном файле сервера.
Для определения пользовательской настройки используйте команду
SET:
Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию
getSetting():
См. также
- Посмотреть страницу Настройки для описания настроек ClickHouse.
- Глобальные серверные настройки