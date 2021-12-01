Ограничения на сложность запроса
Ограничения на сложность запроса - часть настроек. Используются, чтобы обеспечить более безопасное исполнение запросов из пользовательского интерфейса. Почти все ограничения действуют только на SELECT-ы. При распределённой обработке запроса, ограничения действуют на каждом сервере по отдельности.
Ограничения проверяются на каждый блок обработанных данных, а не на каждую строку. В связи с этим, ограничения могут быть превышены на размер блока.
Ограничения вида «максимальное количество чего-нибудь» могут принимать значение 0, которое обозначает «не ограничено».
Для большинства ограничений также присутствует настройка вида overflow_mode - что делать, когда ограничение превышено.
Оно может принимать одно из двух значений:
throw или
break; а для ограничения на агрегацию (group_by_overflow_mode) есть ещё значение
any.
throw - кинуть исключение (по умолчанию).
break - прервать выполнение запроса и вернуть неполный результат, как будто исходные данные закончились.
any (только для group_by_overflow_mode) - продолжить агрегацию по ключам, которые успели войти в набор, но не добавлять новые ключи в набор.
max_memory_usage
Максимальный возможный объём оперативной памяти для выполнения запроса на одном сервере.
В конфигурационном файле по умолчанию, ограничение равно 10 ГБ.
Настройка не учитывает объём свободной памяти или общий объём памяти на машине.
Ограничение действует на один запрос, в пределах одного сервера.
Текущее потребление памяти для каждого запроса можно посмотреть с помощью
SHOW PROCESSLIST.
Также отслеживается и выводится в лог пиковое потребление памяти для каждого запроса.
Потребление памяти не отслеживается для состояний некоторых агрегатных функций.
Потребление памяти не полностью учитывается для состояний агрегатных функций
min,
max,
any,
anyLast,
argMin,
argMax от аргументов
String и
Array.
Потребление памяти ограничивается также параметрами
max_memory_usage_for_user и max_server_memory_usage.
max_memory_usage_for_user
Максимальный возможный объём оперативной памяти для запросов пользователя на одном сервере.
Значения по умолчанию определены в файле Settings.h. По умолчанию размер не ограничен (
max_memory_usage_for_user = 0).
Смотрите также описание настройки max_memory_usage.
max_rows_to_read
Следующие ограничения могут проверяться на каждый блок (а не на каждую строку). То есть, ограничения могут быть немного нарушены.
Максимальное количество строчек, которое можно прочитать из таблицы при выполнении запроса.
max_bytes_to_read
Максимальное количество байт (несжатых данных), которое можно прочитать из таблицы при выполнении запроса.
read_overflow_mode
Что делать, когда количество прочитанных данных превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_rows_to_read_leaf
Следующие ограничения могут проверяться на каждый блок (а не на каждую строку). То есть, ограничения могут быть немного нарушены.
Максимальное количество строчек, которое можно прочитать из таблицы на удалённом сервере при выполнении
распределенного запроса. Распределенные запросы могут создавать несколько подзапросов к каждому из шардов в кластере и
тогда этот лимит будет применен при выполнении чтения на удаленных серверах (включая и сервер-инициатор) и проигнорирован
на сервере-инициаторе запроса во время обьединения полученных результатов. Например, кластер состоит из 2 шард и каждый
из них хранит таблицу с 100 строк. Тогда распределнный запрос для получения всех данных из этих таблиц и установленной
настройкой
max_rows_to_read=150 выбросит исключение, т.к. в общем он прочитает 200 строк. Но запрос
с настройкой
max_rows_to_read_leaf=150 завершится успешно, потому что каждый из шардов прочитает максимум 100 строк.
max_bytes_to_read_leaf
Максимальное количество байт (несжатых данных), которое можно прочитать из таблицы на удалённом сервере при
выполнении распределенного запроса. Распределенные запросы могут создавать несколько подзапросов к каждому из шардов в
кластере и тогда этот лимит будет применен при выполнении чтения на удаленных серверах (включая и сервер-инициатор)
и проигнорирован на сервере-инициаторе запроса во время обьединения полученных результатов. Например, кластер состоит
из 2 шард и каждый из них хранит таблицу со 100 байтами. Тогда распределнный запрос для получения всех данных из этих таблиц
и установленной настройкой
max_bytes_to_read=150 выбросит исключение, т.к. в общем он прочитает 200 байт. Но запрос
с настройкой
max_bytes_to_read_leaf=150 завершится успешно, потому что каждый из шардов прочитает максимум 100 байт.
read_overflow_mode_leaf
Что делать, когда количество прочитанных данных на удаленном сервере превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_rows_to_group_by
Максимальное количество уникальных ключей, получаемых в процессе агрегации. Позволяет ограничить потребление оперативки при агрегации.
group_by_overflow_mode
Что делать, когда количество уникальных ключей при агрегации превысило ограничение: throw, break или any. По умолчанию: throw. Использование значения any позволяет выполнить GROUP BY приближённо. Качество такого приближённого вычисления сильно зависит от статистических свойств данных.
max_bytes_before_external_group_by
Включает или отключает выполнение секций
GROUP BY во внешней памяти. Смотрите GROUP BY во внешней памяти.
Возможные значения:
- Максимальный объём RAM (в байтах), который может использовать отдельная операция GROUP BY.
- 0 —
GROUP BYво внешней памяти отключен.
Значение по умолчанию — 0.
max_rows_to_sort
Максимальное количество строк до сортировки. Позволяет ограничить потребление оперативки при сортировке.
max_bytes_to_sort
Максимальное количество байт до сортировки.
sort_overflow_mode
Что делать, если количество строк, полученное перед сортировкой, превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_result_rows
Ограничение на количество строк результата. Проверяются также для подзапросов и на удалённых серверах при выполнении части распределённого запроса.
max_result_bytes
Ограничение на количество байт результата. Аналогично.
result_overflow_mode
Что делать, если объём результата превысил одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
Использование break по смыслу похоже на LIMIT. Break прерывает выполнение только на уровне блока. Т.е. число строк которые вернет запрос будет больше чем ограничение max_result_rows, кратно max_block_size и зависит от max_threads.
Пример:
SET max_threads = 3, max_block_size = 3333;
SET max_result_rows = 3334, result_overflow_mode = 'break';
SELECT *
FROM numbers_mt(100000)
FORMAT Null;
Результат:
6666 rows in set. ...
max_execution_time
Максимальное время выполнения запроса в секундах. На данный момент не проверяется при одной из стадий сортировки а также при слиянии и финализации агрегатных функций.
timeout_overflow_mode
Что делать, если запрос выполняется дольше max_execution_time: throw или break. По умолчанию: throw.
min_execution_speed
Минимальная скорость выполнения запроса в строчках в секунду. Проверяется на каждый блок данных по истечении timeout_before_checking_execution_speed. Если скорость выполнения запроса оказывается меньше, то кидается исключение.
min_execution_speed_bytes
Минимальная скорость выполнения запроса в строках на байт. Он проверяется для каждого блока данных после timeout_before_checking_execution_speed. Если скорость выполнения запроса меньше, исключение.
max_execution_speed
Максимальная скорость выполнения запроса в строках в секунду. Он проверяется для каждого блока данных после timeout_before_checking_execution_speed. Если скорость выполнения запроса выше, скорость будет снижена.
max_execution_speed_bytes
Максимальная скорость выполнения запроса в байтах в секунду. Он проверяется для каждого блока данных после timeout_before_checking_execution_speed. Если скорость выполнения запроса выше, скорость будет снижена.
timeout_before_checking_execution_speed
Проверять, что скорость выполнения запроса не слишком низкая (не меньше min_execution_speed), после прошествия указанного времени в секундах.
max_columns_to_read
Максимальное количество столбцов, которых можно читать из таблицы в одном запросе. Если запрос требует чтения большего количества столбцов - кинуть исключение.
max_temporary_columns
Максимальное количество временных столбцов, которых необходимо одновременно держать в оперативке, в процессе выполнения запроса, включая константные столбцы. Если временных столбцов оказалось больше - кидается исключение.
max_temporary_non_const_columns
То же самое, что и max_temporary_columns, но без учёта столбцов-констант. Стоит заметить, что столбцы-константы довольно часто образуются в процессе выполнения запроса, но расходуют примерно нулевое количество вычислительных ресурсов.
max_subquery_depth
Максимальная вложенность подзапросов. Если подзапросы более глубокие - кидается исключение. По умолчанию: 100.
max_pipeline_depth
Максимальная глубина конвейера выполнения запроса. Соответствует количеству преобразований, которое проходит каждый блок данных в процессе выполнения запроса. Считается в пределах одного сервера. Если глубина конвейера больше - кидается исключение. По умолчанию: 1000.
max_ast_depth
Максимальная вложенность синтаксического дерева запроса. Если превышена - кидается исключение. На данный момент, проверяются не во время парсинга а уже после парсинга запроса. То есть, во время парсинга может быть создано слишком глубокое синтаксическое дерево, но запрос не будет выполнен. По умолчанию: 1000.
max_ast_elements
Максимальное количество элементов синтаксического дерева запроса. Если превышено - кидается исключение. Аналогично, проверяется уже после парсинга запроса. По умолчанию: 50 000.
max_rows_in_set
Максимальное количество строчек для множества в секции IN, создаваемого из подзапроса.
max_bytes_in_set
Максимальное количество байт (несжатых данных), занимаемое множеством в секции IN, создаваемым из подзапроса.
set_overflow_mode
Что делать, когда количество данных превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_rows_in_distinct
Максимальное количество различных строчек при использовании DISTINCT.
max_bytes_in_distinct
Максимальное количество байт, занимаемых хэш-таблицей, при использовании DISTINCT.
distinct_overflow_mode
Что делать, когда количество данных превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_rows_to_transfer
Максимальное количество строчек, которых можно передать на удалённый сервер или сохранить во временную таблицу, при использовании GLOBAL IN.
max_bytes_to_transfer
Максимальное количество байт (несжатых данных), которых можно передать на удалённый сервер или сохранить во временную таблицу, при использовании GLOBAL IN.
transfer_overflow_mode
Что делать, когда количество данных превысило одно из ограничений: throw или break. По умолчанию: throw.
max_rows_in_join
Ограничивает количество строк в хэш-таблице, используемой при соединении таблиц.
Параметр применяется к операциям SELECT… JOIN и к движку таблиц Join.
Если запрос содержит несколько
JOIN, то ClickHouse проверяет значение настройки для каждого промежуточного результата.
При достижении предела ClickHouse может выполнять различные действия. Используйте настройку join_overflow_mode для выбора действия.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — неограниченное количество строк.
Значение по умолчанию — 0.
max_bytes_in_join
Ограничивает размер (в байтах) хэш-таблицы, используемой при объединении таблиц.
Параметр применяется к операциям SELECT… JOIN и к движку таблиц Join.
Если запрос содержит несколько
JOIN, то ClickHouse проверяет значение настройки для каждого промежуточного результата.
При достижении предела ClickHouse может выполнять различные действия. Используйте настройку join_overflow_mode для выбора действия.
Возможные значения:
- Положительное целое число.
- 0 — контроль памяти отключен.
Значение по умолчанию — 0.
join_overflow_mode
Определяет, какое действие ClickHouse выполняет при достижении любого из следующих ограничений для
JOIN:
Возможные значения:
THROW— ClickHouse генерирует исключение и прерывает операцию.
BREAK— ClickHouse прерывает операцию, но не генерирует исключение.
Значение по умолчанию —
THROW.
Смотрите также
max_partitions_per_insert_block
Ограничивает максимальное количество партиций в одном вставленном блоке.
- Положительное целое число.
- 0 — неограниченное количество разделов.
Значение по умолчанию: 100.
Подробности
При вставке данных, ClickHouse вычисляет количество партиций во вставленном блоке. Если число партиций больше, чем
max_partitions_per_insert_block, ClickHouse генерирует исключение со следующим текстом:
«Too many partitions for single INSERT block (more than» + toString(max_parts) + «). The limit is controlled by ‘max_partitions_per_insert_block’ setting. Large number of partitions is a common misconception. It will lead to severe negative performance impact, including slow server startup, slow INSERT queries and slow SELECT queries. Recommended total number of partitions for a table is under 1000..10000. Please note, that partitioning is not intended to speed up SELECT queries (ORDER BY key is sufficient to make range queries fast). Partitions are intended for data manipulation (DROP PARTITION, etc).»