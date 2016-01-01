Переизбыток памяти
Переизбыток памяти — это экспериментальная техника, предназначенная для установки более гибких ограничений по памяти для запросов.
Идея этой техники состоит в том, чтобы ввести настройки, которые могут представлять гарантированное количество памяти, которое может использовать запрос. Когда переизбыток памяти включен и достигнуто ограничение памяти, ClickHouse выберет самый перегруженный запрос и попытается освободить память, убив этот запрос.
Когда достигнуто ограничение памяти, любой запрос будет ждать некоторое время во время попытки выделить новую память. Если время ожидания истекает, и память освобождается, запрос продолжает выполнение. В противном случае будет выброшено исключение, и запрос будет убит.
Выбор запроса для остановки или убийства выполняется либо глобальными, либо пользовательскими трекерами переизбытка, в зависимости от того, какое ограничение памяти достигнуто. Если трекер переизбытка не может выбрать запрос для остановки, будет выброшено исключение MEMORY_LIMIT_EXCEEDED.
Пользовательский трекер переизбытка
Пользовательский трекер переизбытка находит запрос с наибольшим коэффициентом переизбытка в списке запросов пользователя. Коэффициент переизбытка для запроса рассчитывается как количество выделенных байт, деленное на значение настройки
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user.
Если
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user для запроса равно нулю, трекер переизбытка не выберет этот запрос.
Время ожидания устанавливается настройкой
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds.
Пример
Глобальный трекер переизбытка
Глобальный трекер переизбытка находит запрос с наибольшим коэффициентом переизбытка в списке всех запросов. В этом случае коэффициент переизбытка рассчитывается как количество выделенных байт, деленное на значение настройки
memory_overcommit_ratio_denominator.
Если
memory_overcommit_ratio_denominator для запроса равно нулю, трекер переизбытка не выберет этот запрос.
Время ожидания устанавливается параметром
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds в файле конфигурации.