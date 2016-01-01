Переизбыток памяти

Переизбыток памяти — это экспериментальная техника, предназначенная для установки более гибких ограничений по памяти для запросов.

Идея этой техники состоит в том, чтобы ввести настройки, которые могут представлять гарантированное количество памяти, которое может использовать запрос. Когда переизбыток памяти включен и достигнуто ограничение памяти, ClickHouse выберет самый перегруженный запрос и попытается освободить память, убив этот запрос.

Когда достигнуто ограничение памяти, любой запрос будет ждать некоторое время во время попытки выделить новую память. Если время ожидания истекает, и память освобождается, запрос продолжает выполнение. В противном случае будет выброшено исключение, и запрос будет убит.

Выбор запроса для остановки или убийства выполняется либо глобальными, либо пользовательскими трекерами переизбытка, в зависимости от того, какое ограничение памяти достигнуто. Если трекер переизбытка не может выбрать запрос для остановки, будет выброшено исключение MEMORY_LIMIT_EXCEEDED.

Пользовательский трекер переизбытка находит запрос с наибольшим коэффициентом переизбытка в списке запросов пользователя. Коэффициент переизбытка для запроса рассчитывается как количество выделенных байт, деленное на значение настройки memory_overcommit_ratio_denominator_for_user .

Если memory_overcommit_ratio_denominator_for_user для запроса равно нулю, трекер переизбытка не выберет этот запрос.

Время ожидания устанавливается настройкой memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds .

Пример

Глобальный трекер переизбытка находит запрос с наибольшим коэффициентом переизбытка в списке всех запросов. В этом случае коэффициент переизбытка рассчитывается как количество выделенных байт, деленное на значение настройки memory_overcommit_ratio_denominator .

Если memory_overcommit_ratio_denominator для запроса равно нулю, трекер переизбытка не выберет этот запрос.