Type: String

Default value: false

Текст для представления значения логического типа false в форматах TSV/CSV/Vertical/Pretty.

Type: String

Default value: true

Текст для представления значения логического типа true в форматах TSV/CSV/Vertical/Pretty.

Type: String

Default value:

Список имён колонок для использования в выводе схемы для форматов без имён колонок. Формат: 'column1,column2,column3,...'

Type: UInt64

Default value: 1

Использовать внутреннее соединение вместо запятой/перекрестного соединения, если в секции WHERE есть выражения для соединения. Значения: 0 - без переписывания, 1 - применять, если возможно для запятой/перекрестного, 2 - принудительное переписывание всех запятой, перекрестное - если возможно

Type: Bool

Default value: 0

Динамически обрезать конечные нули значений datetime64, чтобы отрегулировать масштаб вывода к [0, 3, 6], соответствующему 'секундам', 'миллисекундам' и 'микросекундам'

Type: DateTimeInputFormat

Default value: basic

Позволяет выбрать парсер текстового представления даты и времени.

Этот параметр не применяется к функциям даты и времени.

Возможные значения:

'best_effort' — Включает расширенное парсинг. ClickHouse может парсить базовый формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS и все форматы даты и времени ISO 8601. Например, '2018-06-08T01:02:03.000Z' .

'basic' — Использовать базовый парсер. ClickHouse может парсить только базовый формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS или YYYY-MM-DD . Например, 2019-08-20 10:18:56 или 2019-08-20 .

Cloud default value: 'best_effort' .

Смотрите также:

Type: DateTimeOutputFormat

Default value: simple

Позволяет выбирать различные выходные форматы текстового представления даты и времени.

Возможные значения:

simple - Простой выходной формат. ClickHouse выводит дату и время в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss . Например, 2019-08-20 10:18:56 . Расчеты выполняются в соответствии с временной зоной типа данных (если присутствует) или временной зоной сервера.

iso - ISO выходной формат. ClickHouse выводит дату и время в формате ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ . Например, 2019-08-20T10:18:56Z . Обратите внимание, что вывод в UTC ( Z означает UTC).

unix_timestamp - Выходной формат Unix timestamp. ClickHouse выводит дату и время в формате Unix timestamp. Например 1566285536 .

Смотрите также:

Type: DateTimeOverflowBehavior

Default value: ignore

Определяет поведение при преобразовании Date, Date32, DateTime, DateTime64 или целых чисел в Date, Date32, DateTime или DateTime64, если значение не может быть представлено в целевом типе.

Возможные значения:

ignore — Тихо игнорировать переполнения. Результаты неопределены.

— Тихо игнорировать переполнения. Результаты неопределены. throw — Вызывать исключение в случае переполнения.

— Вызывать исключение в случае переполнения. saturate — Насыщать результат. Если значение меньше наименьшего значения, которое может быть представлено целевым типом, выбирается наименьшее представимое значение. Если значение больше наибольшего значения, которое может быть представлено целевым типом, выбирается наибольшее представимое значение.

Default value: ignore .

Type: Bool

Default value: 0

Выполнять конвейер для чтения источника словаря в нескольких потоках. Это поддерживается только для словарей с локальным источником CLICKHOUSE.

Type: String

Default value: CSV

Метод для записи ошибок в текстовый вывод.

Type: Bool

Default value: 0

При включении ClickHouse предоставит точное значение для статистики rows_before_limit_at_least, но с тем ценой, что данные перед лимитом нужно будет прочитать полностью

Type: URI

Default value:

Для формата AvroConfluent: URL реестра схем Confluent.

Type: UInt64

Default value: 1073741824

Максимально допустимый размер для массива в формате RowBinary. Он предотвращает выделение большого количества памяти в случае поврежденных данных. 0 означает, что ограничений нет

Type: UInt64

Default value: 1073741824

Максимально допустимый размер для строки в формате RowBinary. Он предотвращает выделение большого количества памяти в случае поврежденных данных. 0 означает, что ограничений нет

Type: CapnProtoEnumComparingMode

Default value: by_values

Как сопоставить ClickHouse Enum и CapnProto Enum

Type: Bool

Default value: 1

Использовать автоматически сгенерированную схему CapnProto, когда format_schema не задан

Type: Bool

Default value: 1

Если установлено в true, разрешить строки в двойных кавычках.

Type: Bool

Default value: 0

Если установлено в true, разрешить строки в одинарных кавычках.

Type: Char

Default value: ,

Символ, который будет считаться разделителем в данных CSV. Если установка представляет собой строку, длина строки должна быть 1.

Type: String

Default value: \N

Пользовательское представление NULL в формате CSV

Type: EscapingRule

Default value: Escaped

Правило экранирования полей (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Разделитель между полями (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Суффикс после набора результатов (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Префикс перед набором результатов (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Разделитель после поля последней колонки (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Разделитель перед полем первой колонки (для формата CustomSeparated)

Type: String

Default value:

Разделитель между строками (для формата CustomSeparated)

Type: Bool

Default value: 0

Включает или отключает отображение секретов в запросах SHOW и SELECT для таблиц, баз данных, таблиц функций и словарей.

Пользователь, желающий видеть секреты, также должен иметь display_secrets_in_show_and_select server setting включённым и иметь привилегию displaySecretsInShowAndSelect .

Возможные значения:

0 — Отключено.

1 — Включено.

Type: String

Default value:

Имя колонки, которое будет использоваться для хранения/записи имён объектов в JSONObjectEachRow формате. Тип колонки должен быть String. Если значение пустое, будут использоваться имена по умолчанию row_{i} .

Разрешить переменное количество колонок в строках в JSONCompact/JSONCompactEachRow входных форматах. Игнорировать дополнительные колонки в строках с большим количеством колонок, чем ожидается, и рассматривать отсутствующие колонки как значения по умолчанию.

Отключено по умолчанию.

При включении экранировать специальные символы в Markdown.

Common Mark определяет следующие специальные символы, которые могут быть экранированы с помощью :

Возможные значения:

0 — Отключение.

1 — Включение.

При включении заменять пустые входные поля в JSON на значения по умолчанию. Для сложных выражений по умолчанию input_format_defaults_for_omitted_fields также должно быть включено.

Возможные значения:

0 — Отключить.

1 — Включить.

Type: Bool

Default value: 1

Использовать автоматически сгенерированный Protobuf, когда format_schema не установлен

Type: String

Default value:

Регулярное выражение (для формата Regexp)

Type: EscapingRule

Default value: Raw

Правило экранирования полей (для формата Regexp)

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать строки, не соответствующие регулярному выражению (для формата Regexp)

Type: String

Default value:

Этот параметр полезен, когда вы используете форматы, требующие определения схемы, такие как Cap'n Proto или Protobuf. Значение зависит от формата.

Type: String

Default value:

Путь к файлу, содержащему строку формата для набора результатов (для формата Template)

Type: String

Default value:

Строка формата для набора результатов (для формата Template)

Type: String

Default value:

Путь к файлу, содержащему строку формата для строк (для формата Template)

Type: String

Default value:

Строка формата для строк (для формата Template)

Type: String

Default value:

Разделитель между строками (для формата Template)

Type: String

Default value: \N

Пользовательское представление NULL в формате TSV

Type: UInt64

Default value: 0

Устанавливает максимальное количество допустимых ошибок при чтении из текстовых форматов (CSV, TSV и т. д.).

Значение по умолчанию — 0.

Всегда используйте в сочетании с input_format_allow_errors_ratio .

Если возникла ошибка при чтении строк, но счётчик ошибок всё ещё меньше, чем input_format_allow_errors_num , ClickHouse игнорирует строку и переходит к следующей.

Если одновременно превышены input_format_allow_errors_num и input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse выбрасывает исключение.

Type: Float

Default value: 0

Устанавливает максимальный процент ошибок, допустимых при чтении из текстовых форматов (CSV, TSV и т. д.). Процент ошибок задаётся в виде числа с плавающей запятой между 0 и 1.

Значение по умолчанию — 0.

Всегда используйте в сочетании с input_format_allow_errors_num .

Если возникла ошибка при чтении строк, но счётчик ошибок всё ещё меньше, чем input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse игнорирует строку и переходит к следующей.

Если одновременно превышены input_format_allow_errors_num и input_format_allow_errors_ratio , ClickHouse выбрасывает исключение.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить позиционирование при чтении в ORC/Parquet/Arrow входных форматах.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить отсутствие колонок при чтении Arrow входных форматов

Type: Bool

Default value: 0

Игнорировать регистр при сопоставлении колонок Arrow с колонками CH.

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать колонки с неподдерживаемыми типами при выводе схемы для формата Arrow

Type: Bool

Default value: 0

Для формата Avro/AvroConfluent: когда поле не найдено в схеме, используйте значение по умолчанию вместо ошибки

Type: Bool

Default value: 0

Для формата Avro/AvroConfluent: вставить значение по умолчанию в случае null и не Nullable колонок

Type: Bool

Default value: 0

Читать типы данных в бинарном формате вместо имён типов в RowBinaryWithNamesAndTypes входном формате

Type: Bool

Default value: 0

Читать значения типа JSON как значения типа JSON String в RowBinary входном формате.

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать поля с неподдерживаемыми типами при выводе схемы для формата BSON.

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать колонки с неподдерживаемыми типами при выводе схемы для формата CapnProto

Type: Bool

Default value: 0

Если установлено в true, \r будет разрешён в конце строки, не следующей за



Type: Bool

Default value: 0

Игнорировать дополнительные колонки в CSV входных данных (если в файле больше колонок, чем ожидалось) и рассматривать отсутствующие поля в CSV входных данных как значения по умолчанию

Type: Bool

Default value: 0

Разрешить использовать пробелы и табуляции (\t) в качестве разделителей полей в CSV строках

Type: Bool

Default value: 0

При чтении массива из CSV ожидать, что его элементы были сериализованы в вложенный CSV и затем помещены в строку. Пример: "[""Hello"", ""world"", ""42"""" TV""]". Скобки вокруг массива могут быть опущены.

Type: Bool

Default value: 1

Если установлено в true, тогда отдельные колонки, записанные в формате CSV, могут быть десериализованы в колонку Tuple.

Type: Bool

Default value: 1

Автоматически обнаруживать заголовок с именами и типами в формате CSV

Type: Bool

Default value: 1

Рассматривать пустые поля в CSV входных данных как значения по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Рассматривать вставленные значения enum в CSV форматах как индексы enum

Type: UInt64

Default value: 0

Пропускать указанное количество строк в начале данных в CSV формате

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать конечные пустые строки в CSV формате

Type: Bool

Default value: 1

Удалять пробелы и символы табуляции (\t) в начале и конце строк в CSV строках

Type: Bool

Default value: 0

Если включено, при выводе схемы ClickHouse попытается вывести числа из строковых полей. Это может быть полезно, если данные CSV содержат заключённые в кавычки числа UInt64.

Отключено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Интерпретировать заключённые в кавычки кортежи в входных данных как значение типа String.

Type: Bool

Default value: 1

Использовать некоторые настройки и эвристики для вывода схемы в CSV формате

Type: Bool

Default value: 0

Позволить установить значение по умолчанию для колонки, когда десериализация поля CSV завершилась неудачей из-за неверного значения

Type: Bool

Default value: 0

Игнорировать дополнительные колонки в формате CustomSeparated (если в файле больше колонок, чем ожидалось) и рассматривать отсутствующие поля в формате CustomSeparated как значения по умолчанию

Type: Bool

Default value: 1

Автоматически обнаруживать заголовок с именами и типами в формате CustomSeparated

Type: Bool

Default value: 0

Пропускать конечные пустые строки в формате CustomSeparated

Type: Bool

Default value: 1

При выполнении запросов INSERT заменять пропущенные значения столбцов на значения по умолчанию соответствующих столбцов. Эта опция применяется к JSONEachRow (и другим JSON форматам), CSV, TabSeparated, TSKV, Parquet, Arrow, Avro, ORC, Native форматам и форматам с суффиксами WithNames / WithNamesAndTypes .

примечание Когда эта опция включена, расширенная метаданные таблицы отправляются от сервера к клиенту. Это потребляет дополнительные вычислительные ресурсы на сервере и может снизить производительность.

Возможные значения:

0 — Отключено.

1 — Включено.

Type: Bool

Default value: 0

Принудительно инициализировать пропущенные поля нулевыми значениями

Type: Bool

Default value: 1

Игнорировать дополнительные колонки в Hive Text входных данных (если в файле больше колонок, чем ожидалось) и рассматривать отсутствующие поля в Hive Text входных данных как значения по умолчанию

Type: Char

Default value:

Разделитель между элементами коллекции (массива или карты) в Hive Text файле

Type: Char

Default value:

Разделитель между полями в Hive Text файле

Type: Char

Default value:

Разделитель между парой ключ/значение карты в Hive Text файле

Type: Bool

Default value: 0

Включает или отключает вставку данных JSON с вложенными объектами.

Поддерживаемые форматы:

Возможные значения:

0 — Отключено.

1 — Включено.

Смотрите также:

Использование вложенных структур с форматом JSONEachRow .

Type: Bool

Default value: 0

Десериализация IPv4 будет использовать значения по умолчанию вместо генерации исключения при ошибке преобразования.

Отключено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Десериализация IPV6 будет использовать значения по умолчанию вместо генерации исключения при ошибке преобразования.

Отключено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Игнорировать дополнительные колонки в JSONCompact(EachRow) входных данных (если в файле больше колонок, чем ожидалось) и рассматривать отсутствующие поля в JSONCompact(EachRow) входных данных как значения по умолчанию

Type: Bool

Default value: 1

Вставить значения по умолчанию для отсутствующих элементов в JSON объекте при разборе именованного кортежа. Эта настройка работает только при включении настройки input_format_json_named_tuples_as_objects .

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Рассматривать пустые поля во входном JSON как значения по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Игнорировать неизвестные ключи в JSON объекте для именованных кортежей.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Игнорировать ненужные поля и не разбирать их. Включение этого может не вызвать исключения на JSON строках неверного формата или с дублированными полями

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить использование типа String для JSON ключей, которые содержат только Null / {} / [] в выборке данных при выводе схемы. В форматах JSON любое значение может быть прочитано как String, и мы можем избежать ошибок, таких как Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps при выводе схемы используя тип String для ключей с неизвестными типами.

Пример:

Результат:

Включено по умолчанию.

Type: UInt64

Default value: 1000

Максимальная глубина поля в JSON. Это не строгое ограничение, оно не обязательно должно применяться точно.

Type: Bool

Default value: 1

Разбирать столбцы именованных кортежей как JSON объекты.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить разбор JSON массивов как строк в форматах входного JSON.

Пример:

Результат:

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить разбор логических значений как чисел в форматах входного JSON.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить разбор логических значений как строк в форматах входного JSON.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить разбор чисел как строк в форматах входного JSON.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Разрешить разбор JSON объектов как строк в форматах входного JSON.

Пример:

Результат:

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Вызывать исключение, если JSON строка содержит неправильную последовательность экранирования в форматах входного JSON. Если отключено, неправильные последовательности экранирования останутся как есть в данных.

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 1

Если включено, при выводе схемы ClickHouse попытается вывести именованный кортеж из JSON объектов. Полученный именованный кортеж будет содержать все элементы из всех соответствующих JSON объектов из выборки данных.

Пример:

Результат:

Включено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Если включено, при выводе схемы ClickHouse попытается вывести числа из строковых полей. Это может быть полезно, если данные JSON содержат заключённые в кавычки числа UInt64.

Отключено по умолчанию.

Type: Bool

Default value: 0

Используйте тип String вместо исключения в случае неоднозначных путей в JSON объектах при выводе именованных кортежей.

Результат:

Пример запроса с отключенной настройкой

Запрос:

Результат:

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Контролирует экранирование косых черт для строковых выводов в формате JSON. Это предназначено для совместимости с JavaScript. Не путать с обратными слешами, которые всегда экранируются.

Включено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Сериализовать колонки именованных кортежей как объекты JSON.

Включено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Когда включено, значения сложных типов данных, таких как Tuple/Array/Map, в формате JSON в разделе 'data' будут печататься в удобочитаемом формате.

Включено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Контролирует экранирование 64-битных чисел с плавающей запятой при их выводе в форматах JSON.

Отключено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Контролирует экранирование 64-битных или больших целых чисел (таких как UInt64 или Int128 ) при их выводе в формате JSON. Такие целые числа по умолчанию заключены в кавычки. Это поведение совместимо с большинством реализаций JavaScript.

Возможные значения:

0 — Целые числа выводятся без кавычек.

1 — Целые числа заключаются в кавычки.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Контролирует экранирование десятичных значений в форматах JSON.

Отключено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Включает вывод +nan , -nan , +inf , -inf в формате JSON.

Возможные значения:

0 — Отключено.

1 — Включено.

Пример

Рассмотрим следующую таблицу account_orders :

Когда output_format_json_quote_denormals = 0 , запрос возвращает null значения в выводе:

Когда output_format_json_quote_denormals = 1 , запрос возвращает:

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Пропускать ключевые пары со значением null при сериализации колонок именованных кортежей как объектов JSON. Это действительно только в том случае, если output_format_json_named_tuples_as_objects истинно.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Контролирует валидацию последовательностей UTF-8 в форматах вывода JSON, не влияет на форматы JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata, они всегда валидируют UTF-8.

Отключено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Экранировать специальные символы в формате Markdown.

Тип: MsgPackUUIDRepresentation

Значение по умолчанию: ext

Способ вывода UUID в формате MsgPack.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Записывать типы данных в бинарном формате вместо имён типов в родном формате вывода.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Записывать данные колонки JSON как колонку String, содержащую JSON строки вместо стандартной сериализации JSON по умолчанию.

Тип: ORCCompression

Значение по умолчанию: zstd

Метод сжатия для формата вывода ORC. Поддерживаемые кодеки: lz4, snappy, zlib, zstd, none (не сжатый).

Тип: Double

Значение по умолчанию: 0

Для строковой колонки в формате ORC, если количество различных значений превышает эту долю от общего количества ненулевых строк, отключить кодирование словарей. В противном случае включается кодирование словарей.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 10000

Целевой шаг индекса строк в формате ORC.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Использовать тип ORC String вместо Binary для колонок String.

Тип: String

Значение по умолчанию: GMT

Имя часового пояса для записи ORC, часовой пояс по умолчанию для записи ORC — GMT.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1024

Проверить размер страницы каждые определённое количество строк. Рассмотрите возможность уменьшения, если у вас есть колонки со средним размером значений более нескольких КБ.

Тип: Double

Значение по умолчанию: 10.5

Приблизительное количество бит, которое нужно использовать для каждого уникального значения в bloom фильтрах parquet. Оценка вероятности ложных срабатываний:

6 бит - 10%

10.5 бит - 1%

16.9 бит - 0.1%

26.4 бит - 0.01%

41 бит - 0.001%

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 134217728

Где в файле parquet разместить bloom фильтры. Bloom фильтры будут записываться группами примерно этого размера. В частности:

если 0, bloom фильтры каждой группы строк записываются сразу после группы строк,

если больше общего размера всех bloom фильтров, bloom фильтры для всех групп строк будут накапливаться в памяти, а затем записываться вместе ближе к концу файла,

в противном случае, bloom фильтры будут накапливаться в памяти и записываться, когда их общий размер превысит это значение.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

В схеме файла parquet используйте имя 'element' вместо 'item' для элементов списка. Это исторический артефакт реализации библиотеки Arrow. В общем, это увеличивает совместимость, кроме, возможно, с некоторыми старыми версиями Arrow.

Тип: ParquetCompression

Значение по умолчанию: zstd

Метод сжатия для формата вывода Parquet. Поддерживаемые кодеки: snappy, lz4, brotli, zstd, gzip, none (не сжатый).

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1048576

Целевой размер страницы в байтах, перед сжатием.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Записывать значения DateTime как необработанные метки времени Unix (читать как UInt32), вместо преобразования в миллисекунды (читать как DateTime64(3)).

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Использовать тип Parquet FIXED_LENGTH_BYTE_ARRAY вместо Binary для колонок FixedString.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Выполнять кодирование Parquet в нескольких потоках. Требуется output_format_parquet_use_custom_encoder.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1000000

Целевой размер группы строк в строках.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 536870912

Целевой размер группы строк в байтах, до сжатия.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Использовать тип строк Parquet вместо Binary для колонок строк.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Использовать более быструю реализацию кодировщика Parquet.

Тип: ParquetVersion

Значение по умолчанию: 2.latest

Версия формата Parquet для формата вывода. Поддерживаемые версии: 1.0, 2.4, 2.6 и 2.latest (по умолчанию).

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Записывать фильтры Блума в файлы parquet. Требуется output_format_parquet_use_custom_encoder = true.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Записывать индекс колонок и индекс смещения (т.е. статистику о каждой странице данных, которая может использоваться для фильтров на чтение) в файлы parquet.

Тип: UInt64Auto

Значение по умолчанию: auto

Использовать последовательности управляемых ANSI в формате Pretty. 0 - отключено, 1 - включено, 'auto' - включено, если это терминал.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1

Отображать названия колонок в нижнем колонтитуле, если есть много строк таблицы.

Возможные значения:

0 — Названия колонок не отображаются в нижнем колонтитуле.

1 — Названия колонок отображаются в нижнем колонтитуле, если количество строк больше или равно пороговому значению, установленному в output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows (по умолчанию 50).

Пример

Запрос:

Результат:

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 50

Устанавливает минимальное количество строк, для которых нижний колонтитул с названиями колонок будет отображаться, если установка output_format_pretty_display_footer_column_names включена.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Если включено, и таблица широкая, но короткая, формат Pretty выведет её в том же формате, что и вертикальный формат. Смотрите output_format_pretty_fallback_to_vertical_max_rows_per_chunk и output_format_pretty_fallback_to_vertical_min_table_width для подробной настройки этого поведения.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 10

Возврат к вертикальному формату (см. output_format_pretty_fallback_to_vertical ) будет активирован только если количество записей в блоке не превышает указанное значение.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 5

Возврат к вертикальному формату (см. output_format_pretty_fallback_to_vertical ) будет активирован только если количество колонок больше указанного значения.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 250

Возврат к вертикальному формату (см. output_format_pretty_fallback_to_vertical ) будет активирован только если сумма длин колонок в таблице составляет не менее указанного значения, или если хотя бы одно значение содержит перенос строки.

Тип: String

Значение по умолчанию: UTF-8

Кодировка для печати границ сетки. Доступные кодировки: ASCII, UTF-8 (по умолчанию).

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Если включено и если вывод идет в терминал, выделять каждую цифру, соответствующую количеству тысяч, миллионов и т.д., подчеркиванием.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Если включено и если вывод идет в терминал, выделять конечные пробелы серым цветом и подчеркиванием.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 24

Если название колонки слишком длинное, сократить его до этой длины. Колонка будет сокращена, если она длиннее, чем output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to плюс output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 4

Минимальное количество символов для обрезки, если название колонки слишком длинное. Колонка будет сокращена, если она длиннее, чем output_format_pretty_max_column_name_width_cut_to плюс output_format_pretty_max_column_name_width_min_chars_to_cut .

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 250

Максимальная ширина для добавления всех значений в колонке в форматах Pretty.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1000

Ограничение на количество строк для форматов Pretty.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 10000

Максимальная ширина значения для отображения в форматах Pretty. Если больше - оно будет обрезано. Значение 0 означает - никогда не обрезать.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 0

Обрезать значения (см. настройку output_format_pretty_max_value_width ) только в том случае, если это не единственное значение в блоке. В противном случае выводить его полностью, что полезно для запроса SHOW CREATE TABLE .

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Если включено, форматы Pretty будут отображать многострочные поля внутри ячейки таблицы, чтобы контур таблицы был сохранен. Если нет, они будут отображаться как есть, что может исказить таблицу (одним из преимуществ отключения является то, что копирование и вставка многострочных значений будет проще).

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Добавить номера строк перед каждой строкой для форматируемого вывода.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1000000

Вывести заметку о читаемом числе справа от таблицы, если блок состоит из одного числа, которое превышает это значение (кроме 0).

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 50

Ждать следующий блок до указанного количества миллисекунд и объединять его с предыдущим перед записью. Это избегает частого вывода слишком маленьких блоков, но все равно позволяет отображать данные в потоковом режиме.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 1000

Выводить ожидающий блок в форматах Pretty, если прошло более указанного количества миллисекунд с последнего вывода.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

При сериализации Nullable колонок с обертками Google, сериализовать значения по умолчанию как пустые обертки. Если отключено, значения по умолчанию и null не сериализуются.

Тип: String

Значение по умолчанию:

Путь к файлу, в который будет сохранена автоматически сгенерированная схема в форматах Cap'n Proto или Protobuf.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Включить названия колонок в запрос INSERT.

Тип: UInt64

Значение по умолчанию: 65409

Максимальное количество строк в одном выражении INSERT.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Обрамлять названия колонок символами '`'.

Тип: String

Значение по умолчанию: table

Название таблицы в выходном запросе INSERT.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Использовать оператор REPLACE вместо INSERT.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Если установлено в true, конец строки в формате TSV будет \r

вместо

.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Если true, экранировать ' с '', иначе обрамлять с \'

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Записывать статистику о прочитанных строках, байтах, времени, затраченном в подходящих форматах вывода.

Включено по умолчанию.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Предпочитать более точный (но медленный) алгоритм разбора с плавающей точкой.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Разрешить использование словаря regexp_tree с библиотекой Hyperscan.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Использовать нечувствительное к регистру совпадение для словаря regexp_tree. Может быть переопределено в отдельных выражениях с помощью (?i) и (?-i).

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Разрешить '.' соответствовать символам новой строки для словаря regexp_tree.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

При включении ClickHouse предоставит точное значение для статистики rows_before_aggregation, представляющее количество строк, прочитанных перед агрегацией.

Тип: String

Значение по умолчанию:

Список названий колонок и типов, которые будут использоваться в качестве подсказок в выводе схемы для форматов без схемы.

Пример:

Запрос:

Результат:

примечание Если schema_inference_hints форматирован неправильно, или если есть опечатка или неверный тип данных и т.д... весь schema_inference_hints будет проигнорирован.

Тип: UInt64Auto

Значение по умолчанию: 1

Управляет тем, чтобы подразумеваемые типы были Nullable в выводе схемы. Если установка включена, все подразумеваемые типы будут Nullable , если отключена, подразумеваемый тип никогда не будет Nullable , если установлена auto , подразумеваемый тип будет Nullable только если колонка содержит NULL в выборке, которая парсится во время вывода схемы, или метаданные файла содержат информацию о допустимости null для колонки.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

Управляет тем, чтобы подразумеваемые JSON типы были Nullable в выводе схемы. Если эта настройка включена вместе с schema_inference_make_columns_nullable, подразумеваемый JSON тип будет Nullable .

Тип: SchemaInferenceMode

Значение по умолчанию: default

Режим вывода схемы. 'default' - предположить, что все файлы имеют одну и ту же схему и схема может быть выведена из любого файла, 'union' - файлы могут иметь разные схемы и результатирующая схема должна быть объединением схем всех файлов.

Тип: IdentifierQuotingRule

Значение по умолчанию: when_necessary

Установить правило обрамления для идентификаторов в запросе SHOW CREATE.

Тип: IdentifierQuotingStyle

Значение по умолчанию: Backticks

Установить стиль обрамления для идентификаторов в запросе SHOW CREATE.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 0

При включении, при разборе JSON-объекта в тип JSON дубликаты путей будут игнорироваться, и только первый будет вставлен вместо исключения.

Тип: Bool

Значение по умолчанию: 1

Проверить использование экспериментальных и подозрительных типов внутри вложенных типов, таких как Array/Map/Tuple.