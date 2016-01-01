Комбинируемые протоколы

Комбинируемые протоколы позволяют более гибко настраивать доступ по TCP к серверу ClickHouse. Эта настройка может сосуществовать с традиционной конфигурацией или заменять её.

Пример:

Пример:

где:

plain_http - имя, на которое может ссылаться другой слой

- имя, на которое может ссылаться другой слой type - обозначает обработчик протокола, который будет инстанцирован для обработки данных, набор обработчиков протоколов предопределен: tcp - родной обработчик протокола ClickHouse http - обработчик протокола ClickHouse через http tls - уровень шифрования TLS proxy1 - уровень PROXYv1 mysql - обработчик протокола совместимости MySQL postgres - обработчик протокола совместимости PostgreSQL prometheus - обработчик протокола Prometheus interserver - обработчик межсерверного взаимодействия ClickHouse

- обозначает обработчик протокола, который будет инстанцирован для обработки данных, набор обработчиков протоколов предопределен:

примечание Обработчик протокола gRPC не реализован для Комбинируемых протоколов

Пример:

Если <host> опущен, то используется <listen_host> из корневой конфигурации.

Пример: определение для протокола HTTPS

Пример: определение для HTTP (порт 8123) и HTTPS (порт 8443) точек доступа

Пример: точка доступа another_http определена для модуля plain_http