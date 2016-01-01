Комбинируемые протоколы
Комбинируемые протоколы позволяют более гибко настраивать доступ по TCP к серверу ClickHouse. Эта настройка может сосуществовать с традиционной конфигурацией или заменять её.
Секция комбинируемых протоколов обозначается как
protocols в конфигурационном xml
Пример:
Основные модули определяют слои протоколов
Пример:
где:
plain_http- имя, на которое может ссылаться другой слой
type- обозначает обработчик протокола, который будет инстанцирован для обработки данных, набор обработчиков протоколов предопределен:
tcp- родной обработчик протокола ClickHouse
http- обработчик протокола ClickHouse через http
tls- уровень шифрования TLS
proxy1- уровень PROXYv1
mysql- обработчик протокола совместимости MySQL
postgres- обработчик протокола совместимости PostgreSQL
prometheus- обработчик протокола Prometheus
interserver- обработчик межсерверного взаимодействия ClickHouse
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примечание
Обработчик протокола
gRPC не реализован для
Комбинируемых протоколов
Точка доступа (т.е. порт прослушивания) обозначается тегами
<port> и (по желанию)
<host>
Пример:
Если
<host> опущен, то используется
<listen_host> из корневой конфигурации.
Последовательность слоев определяется тегом
<impl>, ссылающимся на другой модуль
Пример: определение для протокола HTTPS
Точка доступа может быть присоединена к любому слою
Пример: определение для HTTP (порт 8123) и HTTPS (порт 8443) точек доступа
Дополнительные точки доступа могут быть определены ссылаясь на любой модуль и опуская тег
<type>
Пример: точка доступа
another_http определена для модуля
plain_http
Некоторые модули могут содержать специфические для своего слоя параметры
Пример: для слоя TLS можно указать файлы с личным ключом (
privateKeyFile) и сертификатами (
certificateFile)