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Настройки

Все настройки, описанные ниже, могут быть заданы несколькими способами. Настройки задаются послойно, т.е. каждый следующий слой перезаписывает предыдущие настройки.

Способы задания настроек, упорядоченные по приоритету:

  • Настройки в конфигурационном файле сервера users.xml.

    Устанавливаются в элементе <profiles>.

  • Настройки для сессии.

    Из консольного клиента ClickHouse в интерактивном режиме отправьте запрос SET setting=value. Аналогично можно использовать ClickHouse-сессии в HTTP-протоколе, для этого необходимо указывать HTTP-параметр session_id.

  • Настройки для запроса.

    • При запуске консольного клиента ClickHouse в не интерактивном режиме установите параметр запуска --setting=value.
    • При использовании HTTP API передавайте cgi-параметры (URL?setting_1=value&setting_2=value...).
    • Укажите необходимые настройки в секции SETTINGS запроса SELECT. Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.

Настройки, которые можно задать только в конфигурационном файле сервера, в разделе не рассматриваются.

Пользовательские настройки

В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять собственные настройки.

Название пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределённых префиксов. Список этих префиксов должен быть задан в параметре custom_settings_prefixes конфигурационнного файла сервера.

<custom_settings_prefixes>custom_</custom_settings_prefixes>

Чтобы задать значение пользовательской настройке, используйте команду SET:

SET custom_a = 123;

Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию getSetting():

SELECT getSetting('custom_a');

См. также