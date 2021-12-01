Настройки
Все настройки, описанные ниже, могут быть заданы несколькими способами. Настройки задаются послойно, т.е. каждый следующий слой перезаписывает предыдущие настройки.
Способы задания настроек, упорядоченные по приоритету:
Настройки в конфигурационном файле сервера
users.xml.
Устанавливаются в элементе
<profiles>.
Настройки для сессии.
Из консольного клиента ClickHouse в интерактивном режиме отправьте запрос
SET setting=value. Аналогично можно использовать ClickHouse-сессии в HTTP-протоколе, для этого необходимо указывать HTTP-параметр
session_id.
Настройки для запроса.
- При запуске консольного клиента ClickHouse в не интерактивном режиме установите параметр запуска
--setting=value.
- При использовании HTTP API передавайте cgi-параметры (
URL?setting_1=value&setting_2=value...).
- Укажите необходимые настройки в секции SETTINGS запроса SELECT. Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.
- При запуске консольного клиента ClickHouse в не интерактивном режиме установите параметр запуска
Настройки, которые можно задать только в конфигурационном файле сервера, в разделе не рассматриваются.
Пользовательские настройки
В дополнение к общим настройкам, пользователи могут определять собственные настройки.
Название пользовательской настройки должно начинаться с одного из предопределённых префиксов. Список этих префиксов должен быть задан в параметре custom_settings_prefixes конфигурационнного файла сервера.
<custom_settings_prefixes>custom_</custom_settings_prefixes>
Чтобы задать значение пользовательской настройке, используйте команду
SET:
SET custom_a = 123;
Чтобы получить текущее значение пользовательской настройки, используйте функцию
getSetting():
SELECT getSetting('custom_a');
См. также