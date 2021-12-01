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Конфигурационные параметры сервера

Интервал (в секундах) перезагрузки встроенных словарей.

ClickHouse перезагружает встроенные словари с заданным интервалом. Это позволяет править словари «на лету» без перезапуска сервера.

Значение по умолчанию - 3600.

Пример

< builtin_dictionaries_reload_interval > 3600 </ builtin_dictionaries_reload_interval >



Настройки компрессии данных.

"Внимание" Лучше не использовать, если вы только начали работать с ClickHouse.

Общий вид конфигурации: < compression >

< case >

< min_part_size > ... </ min_part_size >

< min_part_size_ratio > ... </ min_part_size_ratio >

< method > ... </ method >

< level > ... </ level >

</ case >

...

</ compression >

Поля блока <case> : min_part_size - Минимальный размер части таблицы.

- Минимальный размер части таблицы. min_part_size_ratio - Отношение размера минимальной части таблицы к полному размеру таблицы.

- Отношение размера минимальной части таблицы к полному размеру таблицы. method - Метод сжатия. Возможные значения: lz4 , lz4hc , zstd .

- Метод сжатия. Возможные значения: , , . level – Уровень сжатия. См. Кодеки. Можно сконфигурировать несколько разделов <case> . ClickHouse проверяет условия для min_part_size и min_part_size_ratio и выполнит те блоки case , для которых условия совпали. Если кусок данных совпадает с условиями, ClickHouse использует указанные метод сжатия.

Если кусок данных совпадает с несколькими блоками case , ClickHouse использует первый совпавший блок условий. Если ни один <case> не подходит, то ClickHouse применит алгоритм сжатия lz4 . Пример < compression incl = " clickhouse_compression " >

< case >

< min_part_size > 10000000000 </ min_part_size >

< min_part_size_ratio > 0.01 </ min_part_size_ratio >

< method > zstd </ method >

< level > 1 </ level >

</ case >

</ compression >

Настраивает команду для получения ключа, используемого кодеками шифрования. Ключ (или несколько ключей) должен быть записан в переменные окружения или установлен в конфигурационном файле. Ключи могут быть представлены в шестнадцатеричной или строковой форме. Их длина должна быть равна 16 байтам. Пример Загрузка из файла конфигурации: < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< key > 12345567812345678 </ key >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

:::note "Примечание"

Хранение ключей в конфигурационном файле не рекомендовано. Это не безопасно. Вы можете переместить ключи в отдельный файл на секретном диске и сделать symlink к этому конфигурационному файлу в папке `config.d/`.

:::

Загрузка из файла конфигурации, когда ключ представлен в шестнадцатеричной форме: < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< key_hex > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

Загрузка ключа из переменной окружения: < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< key_hex from_env = " ENVVAR " > </ key_hex >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

Параметр current_key_id устанавливает текущий ключ для шифрования, и все указанные ключи можно использовать для расшифровки. Все эти методы могут быть применены для нескольких ключей: < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< key_hex id = " 0 " > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex >

< key_hex id = " 1 " from_env = " ENVVAR " > </ key_hex >

< current_key_id > 1 </ current_key_id >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

Параметр current_key_id указывает текущий ключ для шифрования. Также пользователь может добавить одноразовое случайное число длинной 12 байт (по умолчанию шифрование и дешифровка будут использовать одноразовое число длинной 12 байт, заполненное нулями): < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< nonce > 012345678910 </ nonce >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

Одноразовое число также может быть представлено в шестнадцатеричной форме: < encryption_codecs >

< aes_128_gcm_siv >

< nonce_hex > abcdefabcdef </ nonce_hex >

</ aes_128_gcm_siv >

</ encryption_codecs >

Всё вышеперечисленное также применимо для алгоритма aes_256_gcm_siv (но ключ должен быть длиной 32 байта). Список префиксов для пользовательских настроек. Префиксы должны перечисляться через запятую. Пример < custom_settings_prefixes > custom_ </ custom_settings_prefixes >

См. также Пользовательские настройки Задает мягкое ограничение для размера файла дампа памяти. Возможные значения: положительное целое число. Значение по умолчанию: 1073741824 (1 ГБ).

Жесткое ограничение настраивается с помощью системных инструментов.



Пример

< core_dump >

< size_limit > 1073741824 </ size_limit >

</ core_dump >



Устанавливает задержку перед удалением табличных данных, в секундах. Если запрос имеет идентификатор SYNC , эта настройка игнорируется.

Значение по умолчанию: 480 (8 минут).

База данных по умолчанию.

Перечень баз данных можно получить запросом SHOW DATABASES.

Пример

< default_database > default </ default_database >



Профиль настроек по умолчанию.

Профили настроек находятся в файле, указанном в параметре user_config .

Пример

< default_profile > default </ default_profile >



Путь к таблице в ZooKeeper.

Пример

< default_replica_path > /clickhouse/tables/{uuid}/{shard} </ default_replica_path >



Имя реплики в ZooKeeper.

Пример

< default_replica_name > {replica} </ default_replica_name >



Путь к конфигурации внешних словарей.

Путь:

Указывается абсолютным или относительно конфигурационного файла сервера.

Может содержать wildcard-ы * и ?.

Смотрите также «Внешние словари».

Пример

< dictionaries_config > *_dictionary.xml </ dictionaries_config >



Путь к файлу конфигурации для исполняемых пользовательских функций.

Путь:

Указывается абсолютным или относительно конфигурационного файла сервера.

Может содержать wildcard-ы * и ?.

Смотрите также “Исполняемые пользовательские функции.”.

Пример

< user_defined_executable_functions_config > *_function.xml </ user_defined_executable_functions_config >



Отложенная загрузка словарей.

Если true , то каждый словарь создаётся при первом использовании. Если словарь не удалось создать, то вызов функции, использующей словарь, сгенерирует исключение.

Если false , то все словари создаются при старте сервера, если словарь или словари создаются слишком долго или создаются с ошибкой, то сервер загружается без этих словарей и продолжает попытки создать эти словари.

По умолчанию - true .

Пример

< dictionaries_lazy_load > true </ dictionaries_lazy_load >



Путь к каталогу со схемами для входных данных. Например со схемами для формата CapnProto.

Пример



< format_schema_path > format_schemas/ </ format_schema_path >



Отправка данных в Graphite.

Настройки:

host – Сервер Graphite.

port – Порт сервера Graphite.

interval – Период отправки в секундах.

timeout – Таймаут отправки данных в секундах.

root_path – Префикс для ключей.

metrics – Отправка данных из таблицы system.metrics.

events – Отправка дельты данных, накопленной за промежуток времени из таблицы system.events.

events_cumulative – Отправка суммарных данных из таблицы system.events.

asynchronous_metrics – Отправка данных из таблицы system.asynchronous_metrics.

Можно определить несколько секций <graphite> , например, для передачи различных данных с различной частотой.

Пример

< graphite >

< host > localhost </ host >

< port > 42000 </ port >

< timeout > 0.1 </ timeout >

< interval > 60 </ interval >

< root_path > one_min </ root_path >

< metrics > true </ metrics >

< events > true </ events >

< events_cumulative > false </ events_cumulative >

< asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics >

</ graphite >



Настройка прореживания данных для Graphite.

Подробнее читайте в разделе GraphiteMergeTree.

Пример

< graphite_rollup_example >

< default >

< function > max </ function >

< retention >

< age > 0 </ age >

< precision > 60 </ precision >

</ retention >

< retention >

< age > 3600 </ age >

< precision > 300 </ precision >

</ retention >

< retention >

< age > 86400 </ age >

< precision > 3600 </ precision >

</ retention >

</ default >

</ graphite_rollup_example >



Порт для обращений к серверу по протоколу HTTP(s).

Если указан https_port , то требуется конфигурирование openSSL.

Если указан http_port , то настройка openSSL игнорируется, даже если она задана.

Пример

< https_port > 9999 </ https_port >



Страница, показываемая по умолчанию, при обращении к HTTP(s) серверу ClickHouse. Значение по умолчанию «Ok.» (с переводом строки на конце).

Пример

Показывает https://tabix.io/ при обращении к http://localhost:http_port .

< http_server_default_response >

<![CDATA[<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>]]>

</ http_server_default_response >



Срок действия HSTS в секундах. Значение по умолчанию 0 (HSTS выключен). Для включения HSTS задайте положительное число. Срок действия HSTS будет равен введенному числу.

Пример

< hsts_max_age > 600000 </ hsts_max_age >



Путь к файлу с подстановками.

Подробности смотрите в разделе «Конфигурационные файлы».

Пример

< include_from > /etc/metrica.xml </ include_from >



Порт для обмена между серверами ClickHouse.

Пример

< interserver_http_port > 9009 </ interserver_http_port >



Имя хоста, которое могут использовать другие серверы для обращения к этому хосту.

Если не указано, то определяется аналогично команде hostname -f .

Удобно использовать, чтобы отвязаться от конкретного сетевого интерфейса.

Пример

< interserver_http_host > example.yandex.ru </ interserver_http_host >



Порт для обмена данными между репликами ClickHouse по протоколу HTTPS .

Пример

< interserver_https_port > 9010 </ interserver_https_port >



Имя хоста, которое могут использовать другие реплики для обращения к нему по протоколу HTTPS .

Пример

< interserver_https_host > example.yandex.ru </ interserver_https_host >



Имя пользователя и пароль, использующиеся для подключения к другим серверам при репликации движками Replicated * . Сервер использует эти же учетные данные при аутентификации других реплик. Поэтому настройки interserver_http_credentials должны быть заданы одинаковыми для всех реплик кластера.

По умолчанию, если секция interserver_http_credentials не задана в конфигурации, аутентификация при репликации не используется.

:::note "Примечание"

Настройки `interserver_http_credentials` не относятся к [конфигурации](/docs/ru/interfaces/cli#configuration_files) учетных данных клиента ClickHouse.

:::

:::note "Примечание"

Учетные данные в `interserver_http_credentials` являются общими для репликации по `HTTP` и `HTTPS`.

:::



Раздел содержит следующие параметры:

user — имя пользователя.

— имя пользователя. password — пароль.

— пароль. allow_empty — если true , то другие реплики могут подключаться без аутентификации, даже если учетные данные заданы. Если false , то подключение без аутентификации не допускается. Значение по умолчанию: false .

— если , то другие реплики могут подключаться без аутентификации, даже если учетные данные заданы. Если , то подключение без аутентификации не допускается. Значение по умолчанию: . old — секция содержит старые значения user и password , которые используются в процессе изменения учетных данных. Можно указывать несколько секций old .

Изменение учетных данных

ClickHouse поддерживает динамическое изменение учетных данных. При этом не требуется одновременно останавливать все реплики, чтобы обновить конфигурацию. Изменение учетных данных выполняется за несколько шагов.

Чтобы включить аутентификацию, установите interserver_http_credentials.allow_empty в значение true и задайте учетные данные. С такой конфигурацией разрешены подключения как с аутентификацией, так и без нее.

< interserver_http_credentials >

< user > admin </ user >

< password > 111 </ password >

< allow_empty > true </ allow_empty >

</ interserver_http_credentials >



После конфигурации всех реплик установите allow_empty в значение false или удалите эту настройку. Это сделает аутентификацию с новыми учетными данными обязательной.

Чтобы изменить учетные данные, перенесите имя пользователя и пароль в секцию interserver_http_credentials.old и укажите новые значения для user и password . Сервер будет использовать новые учетные данные при подключении к другим репликам и при этом будет разрешать подключения как с новыми, так и со старыми учетными данными.

< interserver_http_credentials >

< user > admin </ user >

< password > 222 </ password >

< old >

< user > admin </ user >

< password > 111 </ password >

</ old >

< old >

< user > temp </ user >

< password > 000 </ password >

</ old >

</ interserver_http_credentials >



Когда новые учетные данные обновятся на всех репликах, старые учетные данные можно удалить из конфигурации.

Время в секундах, в течение которого ClickHouse ожидает входящих запросов прежде чем закрыть соединение. Значение по умолчанию: 10 секунд.

Пример

< keep_alive_timeout > 10 </ keep_alive_timeout >



Ограничение по хостам, с которых может прийти запрос. Если необходимо, чтобы сервер отвечал всем, то надо указать :: .

Примеры:

< listen_host > ::1 </ listen_host >

< listen_host > 127.0.0.1 </ listen_host >



Бэклог (размер очереди соединений, ожидающих принятия) прослушивающего сокета.

Значение по умолчанию: 4096 (как в linux 5.4+).

Обычно это значение незачем менять по следующим причинам:

значение по умолчанию достаточно велико,

для принятия соединения клиента у сервера есть отдельный поток.

Так что даже если у вас TcpExtListenOverflows (из nstat ) ненулевой и растет для сервера ClickHouse, это не повод увеличивать значение по умолчанию, поскольку:

обычно если 4096 недостаточно, это говорит о внутренних проблемах ClickHouse с масштабированием, так что лучше сообщить о проблеме,

и это не значит, что сервер сможет принять еще больше подключений в дальнейшем (а если и сможет, клиенты, вероятно, уже отсоединятся).

Примеры:

< listen_backlog > 4096 </ listen_backlog >



Настройки логирования.

Ключи:

level - Уровень логирования. Допустимые значения: trace , debug , information , warning , error .

- Уровень логирования. Допустимые значения: , , , , . log - Файл лога. Содержит все записи согласно level .

- Файл лога. Содержит все записи согласно . errorlog - Файл лога ошибок.

- Файл лога ошибок. size - Размер файла. Действует для log и errorlog . Как только файл достиг размера size , ClickHouse архивирует и переименовывает его, а на его месте создает новый файл лога.

- Размер файла. Действует для и . Как только файл достиг размера , ClickHouse архивирует и переименовывает его, а на его месте создает новый файл лога. count - Количество заархивированных файлов логов, которые сохраняет ClickHouse.

Пример

< logger >

< level > trace </ level >

< log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log >

< errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog >

< size > 1000M </ size >

< count > 10 </ count >

</ logger >



Также, существует поддержка записи в syslog. Пример настроек:

< logger >

< use_syslog > 1 </ use_syslog >

< syslog >

< address > syslog.remote:10514 </ address >

< hostname > myhost.local </ hostname >

< facility > LOG_LOCAL6 </ facility >

< format > syslog </ format >

</ syslog >

</ logger >



Ключи для syslog:

use_syslog - обязательная настройка, если требуется запись в syslog

address - хост [ :порт ] демона syslogd. Если не указан, используется локальный

hostname - опционально, имя хоста, с которого отсылаются логи

facility - категория syslog, записанная в верхнем регистре, с префиксом «LOG_»: ( LOG_USER , LOG_DAEMON , LOG_LOCAL3 и прочие). Значения по умолчанию: при указанном address - LOG_USER , иначе - LOG_DAEMON

, , и прочие). Значения по умолчанию: при указанном - , иначе - format - формат сообщений. Возможные значения - bsd и syslog

Настройки для отправки сообщений о сбоях в команду разработчиков ядра ClickHouse через Sentry. Включение этих настроек, особенно в pre-production среде, может дать очень ценную информацию и поможет развитию ClickHouse.

Сервер на котором включены данные настройки должен иметь доступ в Интернет по протоколу IPv4 (на момент написания документации IPv6 не поддерживается публичным облаком Sentry) для правильной работы данной функциональности.

Ключи:

enabled – Булевый флаг чтобы включить функциональность, по умолчанию false . Установите true чтобы разрешить отправку отчетов о сбоях.

– Булевый флаг чтобы включить функциональность, по умолчанию . Установите чтобы разрешить отправку отчетов о сбоях. endpoint – Вы можете переопределить URL на который будут отсылаться отчеты об ошибках и использовать собственную инсталляцию Sentry. Используйте URL синтаксис Sentry DSN.

– Вы можете переопределить URL на который будут отсылаться отчеты об ошибках и использовать собственную инсталляцию Sentry. Используйте URL синтаксис Sentry DSN. anonymize - Запретить отсылку имени хоста сервера в отчете о сбое.

- Запретить отсылку имени хоста сервера в отчете о сбое. http_proxy - Настройка HTTP proxy для отсылки отчетов о сбоях.

- Настройка HTTP proxy для отсылки отчетов о сбоях. debug - Настроить клиентскую библиотеку Sentry в debug режим.

- Настроить клиентскую библиотеку Sentry в debug режим. tmp_path - Путь в файловой системе для временного хранения состояния отчетов о сбоях перед отправкой на сервер Sentry.

Рекомендованные настройки

< send_crash_reports >

< enabled > true </ enabled >

</ send_crash_reports >



Подстановки параметров реплицируемых таблиц.

Можно не указывать, если реплицируемые таблицы не используются.

Подробнее смотрите в разделе Создание реплицируемых таблиц.

Пример

< macros incl = " macros " optional = " true " />



Приблизительный размер (в байтах) кэша засечек, используемых движками таблиц семейства MergeTree.

Кэш общий для сервера, память выделяется по мере необходимости.

Пример

< mark_cache_size > 5368709120 </ mark_cache_size >



Ограничивает объём оперативной памяти, используемой сервером ClickHouse. Настройка может быть задана только для профиля default .

Возможные значения:

Положительное целое число.

0 — автоматически.

Значение по умолчанию: 0 .

Дополнительная информация

Значение по умолчанию для max_server_memory_usage рассчитывается как memory_amount * max_server_memory_usage_to_ram_ratio .

См. также

Определяет долю оперативной памяти, доступную для использования сервером Clickhouse. Если сервер попытается использовать больше, предоставляемый ему объём памяти будет ограничен до расчётного значения.

Возможные значения:

Положительное число с плавающей запятой.

0 — сервер Clickhouse может использовать всю оперативную память.

Значение по умолчанию: 0.9 .

Использование

На серверах с небольшим объёмом оперативной памяти и файла подкачки может потребоваться установить настройку max_server_memory_usage_to_ram_ratio в значение, большее 1.

Пример

< max_server_memory_usage_to_ram_ratio > 0.9 </ max_server_memory_usage_to_ram_ratio >



См. также

Определяет максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов, связанных с таблицей семейства MergeTree . Запросы также могут быть ограничены настройками: max_concurrent_insert_queries, max_concurrent_select_queries, max_concurrent_queries_for_user, max_concurrent_queries_for_all_users, min_marks_to_honor_max_concurrent_queries.

"Примечание" Параметры этих настроек могут быть изменены во время выполнения запросов и вступят в силу немедленно. Запросы, которые уже запущены, выполнятся без изменений.

Возможные значения: Положительное целое число.

0 — нет лимита. Значение по умолчанию: 100 . Пример < max_concurrent_queries > 100 </ max_concurrent_queries >

Определяет максимальное количество одновременных INSERT запросов.

Параметры этих настроек могут быть изменены во время выполнения запросов и вступят в силу немедленно. Запросы, которые уже запущены, выполнятся без изменений.



Возможные значения:

Положительное целое число.

0 — нет лимита.

Значение по умолчанию: 0 .

Example

< max_concurrent_insert_queries > 100 </ max_concurrent_insert_queries >



Определяет максимальное количество одновременных SELECT запросов.

"Примечание" Параметры этих настроек могут быть изменены во время выполнения запросов и вступят в силу немедленно. Запросы, которые уже запущены, выполнятся без изменений.

Возможные значения: Положительное целое число.

0 — нет лимита. Значение по умолчанию: 0 . Example < max_concurrent_select_queries > 100 </ max_concurrent_select_queries >

Определяет максимальное количество одновременно обрабатываемых запросов, связанных с таблицей семейства MergeTree , для пользователя. Возможные значения: Положительное целое число.

0 — нет лимита. Значение по умолчанию: 0 . Пример < max_concurrent_queries_for_user > 5 </ max_concurrent_queries_for_user >

Если значение этой настройки меньше или равно текущему количеству одновременно обрабатываемых запросов, то будет сгенерировано исключение. Пример: max_concurrent_queries_for_all_users установлен на 99 для всех пользователей. Чтобы выполнять запросы даже когда сервер перегружен, администратор баз данных устанавливает для себя значение настройки на 100. Изменение настройки для одного запроса или пользователя не влияет на другие запросы. Возможные значения: Положительное целое число.

0 — нет лимита. Значение по умолчанию: 0 . Пример < max_concurrent_queries_for_all_users > 99 </ max_concurrent_queries_for_all_users >

Смотрите также max_concurrent_queries Определяет минимальное количество засечек, считываемых запросом для применения настройки max_concurrent_queries. Возможные значения: Положительное целое число.

0 — выключена. Пример < min_marks_to_honor_max_concurrent_queries > 10 </ min_marks_to_honor_max_concurrent_queries >

Максимальное количество входящих соединений. Пример < max_connections > 4096 </ max_connections >

Максимальное количество открытых файлов. По умолчанию - maximum . Рекомендуется использовать в Mac OS X, поскольку функция getrlimit() возвращает некорректное значение. Пример < max_open_files > 262144 </ max_open_files >

Ограничение на удаление таблиц. Если размер таблицы семейства MergeTree превышает max_table_size_to_drop (в байтах), то ее нельзя удалить запросом DROP. Если таблицу все же необходимо удалить, не перезапуская при этом сервер ClickHouse, то необходимо создать файл <clickhouse-path>/flags/force_drop_table и выполнить запрос DROP. Значение по умолчанию - 50GB. Значение 0 означает, что можно удалять все таблицы без ограничений. Пример < max_table_size_to_drop > 0 </ max_table_size_to_drop >

ClickHouse использует потоки из глобального пула потоков для обработки запросов. Если в пуле нет свободных потоков, то в нем создается еще один. Параметр max_thread_pool_size ограничивает максимальное количество потоков в пуле. Возможные значения: Положительное целое число. Значение по умолчанию: 10000 . Пример < max_thread_pool_size > 12000 </ max_thread_pool_size >

Если в глобальном пуле потоков количество свободных потоков больше, чем задано параметром max_thread_pool_free_size , то ClickHouse освобождает ресурсы, занятые некоторыми потоками. В таком случае размер пула уменьшается. При необходимости потоки будут созданы заново. Возможные значения: Положительное целое число. Значение по умолчанию: 1000 . Пример < max_thread_pool_free_size > 1200 </ max_thread_pool_free_size >

Максимальное количество задач, которые запланированы для выполнения в глобальном пуле потоков. При увеличении этого параметра возрастает использование памяти. Рекомендуется, чтобы значение этого параметра совпадало со значением параметра max_thread_pool_size. Возможные значения: Положительное целое число. Значение по умолчанию: 10000 . Пример < thread_pool_queue_size > 12000 </ thread_pool_queue_size >

Тонкая настройка таблиц семейства MergeTree. Подробнее смотрите в заголовочном файле MergeTreeSettings.h. Пример < merge_tree >

< max_suspicious_broken_parts > 5 </ max_suspicious_broken_parts >

</ merge_tree >

Эта настройка включена по умолчанию. Если это не так, вы можете включить ее сами. Включение Чтобы вручную включить сбор истории метрик в таблице system.metric_log , создайте /etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml следующего содержания: < clickhouse >

< metric_log >

< database > system </ database >

< table > metric_log </ table >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

< collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds >

</ metric_log >

</ clickhouse >

Выключение Чтобы отключить настройку metric_log , создайте файл /etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml следующего содержания: < clickhouse >

< metric_log remove = " 1 " />

</ clickhouse >

Тонкая настройка таблиц в ReplicatedMergeTree. Эта настройка имеет более высокий приоритет. Подробнее смотрите в заголовочном файле MergeTreeSettings.h. Пример < replicated_merge_tree >

< max_suspicious_broken_parts > 5 </ max_suspicious_broken_parts >

</ replicated_merge_tree >

Настройки клиента/сервера SSL. Поддержку SSL обеспечивает библиотека libpoco . Описание интерфейса находится в файле SSLManager.h Ключи настроек сервера/клиента: privateKeyFile - Путь к файлу с секретным ключом сертификата в формате PEM. Файл может содержать ключ и сертификат одновременно.

certificateFile - Путь к файлу сертификата клиента/сервера в формате PEM. Можно не указывать, если privateKeyFile содержит сертификат.

содержит сертификат. caConfig - Путь к файлу или каталогу, которые содержат доверенные корневые сертификаты.

verificationMode - Способ проверки сертификатов узла. Подробности находятся в описании класса Context. Допустимые значения: none , relaxed , strict , once .

, , , . verificationDepth - Максимальная длина верификационной цепи. Верификация завершится ошибкой, если длина цепи сертификатов превысит установленное значение.

loadDefaultCAFile - Признак того, что будут использоваться встроенные CA-сертификаты для OpenSSL. Допустимые значения: true , false . |

, . | cipherList - Поддерживаемые OpenSSL-шифры. Например, ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH .

. cacheSessions - Включение/выключение кеширования сессии. Использовать обязательно вместе с sessionIdContext . Допустимые значения: true , false .

. Допустимые значения: , . sessionIdContext - Уникальный набор произвольных символов, которые сервер добавляет к каждому сгенерированному идентификатору. Длина строки не должна превышать SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH . Рекомендуется к использованию всегда, поскольку позволяет избежать проблем как в случае, если сервер кеширует сессию, так и если клиент затребовал кеширование. По умолчанию ${application.name} .

. Рекомендуется к использованию всегда, поскольку позволяет избежать проблем как в случае, если сервер кеширует сессию, так и если клиент затребовал кеширование. По умолчанию . sessionCacheSize - Максимальное количество сессий, которые кэширует сервер. По умолчанию - 1024 * 20. 0 - неограниченное количество сессий.

sessionTimeout - Время кеширования сессии на сервере.

extendedVerification - Автоматическая расширенная проверка сертификатов после завершении сессии. Допустимые значения: true , false .

, . requireTLSv1 - Требование соединения TLSv1. Допустимые значения: true , false .

, . requireTLSv1_1 - Требование соединения TLSv1.1. Допустимые значения: true , false .

, . requireTLSv1_2 - Требование соединения TLSv1.2. Допустимые значения: true , false .

, . fips - Активация режима OpenSSL FIPS. Поддерживается, если версия OpenSSL, с которой собрана библиотека поддерживает fips.

privateKeyPassphraseHandler - Класс (подкласс PrivateKeyPassphraseHandler)запрашивающий кодовую фразу доступа к секретному ключу. Например, <privateKeyPassphraseHandler> , <name>KeyFileHandler</name> , <options><password>test</password></options> , </privateKeyPassphraseHandler> .

, , , . invalidCertificateHandler - Класс (подкласс CertificateHandler) для подтверждения не валидных сертификатов. Например, <invalidCertificateHandler> <name>ConsoleCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> .

. disableProtocols - Запрещенные к использованию протоколы.

preferServerCiphers - Предпочтение серверных шифров на клиенте. Пример настройки: < openSSL >

< server >



< certificateFile > /etc/clickhouse-server/server.crt </ certificateFile >

< privateKeyFile > /etc/clickhouse-server/server.key </ privateKeyFile >



< dhParamsFile > /etc/clickhouse-server/dhparam.pem </ dhParamsFile >

< verificationMode > none </ verificationMode >

< loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile >

< cacheSessions > true </ cacheSessions >

< disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols >

< preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers >

</ server >

< client >

< loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile >

< cacheSessions > true </ cacheSessions >

< disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols >

< preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers >



< invalidCertificateHandler >



< name > RejectCertificateHandler </ name >

</ invalidCertificateHandler >

</ client >

</ openSSL >

Логирование событий, связанных с данными типа MergeTree. Например, события добавления или мержа данных. Лог можно использовать для симуляции алгоритмов слияния, чтобы сравнивать их характеристики. Также, можно визуализировать процесс слияния. Запросы логируются не в отдельный файл, а в таблицу system.part_log. Вы можете изменить название этой таблицы в параметре table (см. ниже). При настройке логирования используются следующие параметры: database — имя базы данных;

— имя базы данных; table — имя таблицы;

— имя таблицы; partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine - устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется partition_by .

- устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется . flush_interval_milliseconds — период сброса данных из буфера в памяти в таблицу. Пример < part_log >

< database > system </ database >

< table > part_log </ table >

< partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

</ part_log >

Путь к каталогу с данными.

Завершающий слеш обязателен.



Пример

< path > /var/lib/clickhouse/ </ path >



Опубликовать данные о метриках, для сбора с помощью системы мониторинга Prometheus.

Настройки:

endpoint – путь по которому будет осуществляться экспорт данных метрик по HTTP протоколу для сбора с помощью prometheus. Должен начинаться с ‘/’.

– путь по которому будет осуществляться экспорт данных метрик по HTTP протоколу для сбора с помощью prometheus. Должен начинаться с ‘/’. port – порт по которому будет доступен endpoint для сбора метрик.

– порт по которому будет доступен endpoint для сбора метрик. metrics – флаг для экспорта текущих значений метрик из таблицы system.metrics.

– флаг для экспорта текущих значений метрик из таблицы system.metrics. events – флаг для экспорта текущих значений метрик из таблицы system.events.

– флаг для экспорта текущих значений метрик из таблицы system.events. asynchronous_metrics – флаг для экспорта текущих значений значения метрик из таблицы system.asynchronous_metrics.

Пример

< prometheus >

< endpoint > /metrics </ endpoint >

< port > 8001 </ port >

< metrics > true </ metrics >

< events > true </ events >

< asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics >

</ prometheus >



Настройка логирования запросов, принятых с настройкой log_queries=1.

Запросы логируются не в отдельный файл, а в системную таблицу system.query_log. Вы можете изменить название этой таблицы в параметре table (см. ниже).

При настройке логирования используются следующие параметры:

database — имя базы данных;

— имя базы данных; table — имя таблицы, куда будет записываться лог;

— имя таблицы, куда будет записываться лог; partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine - устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется partition_by .

- устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется . flush_interval_milliseconds — период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.

Если таблица не существует, то ClickHouse создаст её. Если структура журнала запросов изменилась при обновлении сервера ClickHouse, то таблица со старой структурой переименовывается, а новая таблица создается автоматически.

Пример

< query_log >

< database > system </ database >

< table > query_log </ table >

< engine > Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day </ engine >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

</ query_log >



Настройка логирования потоков выполнения запросов, принятых с настройкой log_query_threads=1.

Запросы логируются не в отдельный файл, а в системную таблицу system.query_thread_log. Вы можете изменить название этой таблицы в параметре table (см. ниже).

При настройке логирования используются следующие параметры:

database — имя базы данных;

— имя базы данных; table — имя таблицы, куда будет записываться лог;

— имя таблицы, куда будет записываться лог; partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine - устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется partition_by .

- устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется . flush_interval_milliseconds — период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.

Если таблица не существует, то ClickHouse создаст её. Если структура журнала запросов изменилась при обновлении сервера ClickHouse, то таблица со старой структурой переименовывается, а новая таблица создается автоматически.

Пример

< query_thread_log >

< database > system </ database >

< table > query_thread_log </ table >

< partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

</ query_thread_log >



Настройки логирования информации о зависимых представлениях (materialized, live и т.п.) в запросах принятых с настройкой log_query_views=1.

Запросы логируются в таблице system.query_views_log. Вы можете изменить название этой таблицы в параметре table (см. ниже).

При настройке логирования используются следующие параметры:

database – имя базы данных.

– имя базы данных. table – имя системной таблицы, где будут логироваться запросы.

– имя системной таблицы, где будут логироваться запросы. partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать, если задан параметр engine .

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать, если задан параметр . engine — устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать, если задан параметр partition_by .

— устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать, если задан параметр . flush_interval_milliseconds — период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.

Если таблица не существует, то ClickHouse создаст её. Если структура журнала запросов изменилась при обновлении сервера ClickHouse, то таблица со старой структурой переименовывается, а новая таблица создается автоматически.

Пример

< query_views_log >

< database > system </ database >

< table > query_views_log </ table >

< partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

</ query_views_log >



Настройка логирования текстовых сообщений в системную таблицу text_log.

Параметры:

level — Максимальный уровень сообщения (по умолчанию Trace ) которое будет сохранено в таблице.

— Максимальный уровень сообщения (по умолчанию ) которое будет сохранено в таблице. database — имя базы данных для хранения таблицы.

— имя базы данных для хранения таблицы. table — имя таблицы, куда будут записываться текстовые сообщения.

— имя таблицы, куда будут записываться текстовые сообщения. partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine - устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется partition_by .

- устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется . flush_interval_milliseconds — период сброса данных из буфера в памяти в таблицу.

Пример

< clickhouse >

< text_log >

< level > notice </ level >

< database > system </ database >

< table > text_log </ table >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >



< engine > Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day </ engine >

</ text_log >

</ clickhouse >



Настройки для trace_log system table operation.

Parameters:

database — Database for storing a table.

— Database for storing a table. table — Table name.

— Table name. partition_by — устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine

— устанавливает произвольный ключ партиционирования. Нельзя использовать если используется engine - устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется partition_by .

- устанавливает настройки MergeTree Engine для системной таблицы. Нельзя использовать если используется . flush_interval_milliseconds — Interval for flushing data from the buffer in memory to the table.

По умолчанию файл настроек сервера config.xml содержит следующие настройки:

< trace_log >

< database > system </ database >

< table > trace_log </ table >

< partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by >

< flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds >

</ trace_log >



Правила, основанные на регулярных выражениях, которые будут применены для всех запросов, а также для всех сообщений перед сохранением их в лог на сервере, system.query_log , system.text_log , system.processes таблицы, а также в логах, отсылаемых клиенту. Это позволяет предотвратить утечку конфиденциальных данных из SQL запросов (такие как имена, электронные письма, личные идентификаторы или номера кредитных карт) в логи.

Пример

< query_masking_rules >

< rule >

< name > hide SSN </ name >

< regexp > (^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D) </ regexp >

< replace > 000-00-0000 </ replace >

</ rule >

</ query_masking_rules >



Параметры конфигурации:

name - имя правила (необязательно)

- имя правила (необязательно) regexp - совместимое с RE2 регулярное выражение (обязательное)

- совместимое с RE2 регулярное выражение (обязательное) replace - строка замены для конфиденциальных данных (опционально, по умолчанию - шесть звездочек)

Правила маскировки применяются ко всему запросу (для предотвращения утечки конфиденциальных данных из неправильно оформленных / не интерпретируемых запросов).

system.events таблица содержит счетчик QueryMaskingRulesMatch который считает общее кол-во совпадений правил маскировки.

Для распределенных запросов каждый сервер должен быть сконфигурирован отдельно, иначе, подзапросы, переданные на другие узлы, будут сохраняться без маскировки.

Конфигурация кластеров, которые использует движок таблиц Distributed и табличная функция cluster .

Пример

< remote_servers incl = " clickhouse_remote_servers " />



Значение атрибута incl смотрите в разделе «Конфигурационные файлы».

Смотрите также

Временная зона сервера.

Указывается идентификатором IANA в виде часового пояса UTC или географического положения (например, Africa/Abidjan).

Временная зона необходима при преобразованиях между форматами String и DateTime, которые возникают при выводе полей DateTime в текстовый формат (на экран или в файл) и при получении DateTime из строки. Также, временная зона используется в функциях, которые работают со временем и датой, если они не получили временную зону в параметрах вызова.

Пример

< timezone > Europe/Moscow </ timezone >



Порт для взаимодействия с клиентами по протоколу TCP.

Пример

< tcp_port > 9000 </ tcp_port >



TCP порт для защищённого обмена данными с клиентами. Используйте с настройкой OpenSSL.

Возможные значения

Положительное целое число.

Значение по умолчанию

< tcp_port_secure > 9440 </ tcp_port_secure >



Порт для взаимодействия с клиентами по протоколу MySQL.

Возможные значения

Положительное целое.

Пример

< mysql_port > 9004 </ mysql_port >



Путь ко временным данным для обработки больших запросов.