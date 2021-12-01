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Требования

В случае установки из готовых deb-пакетов используйте процессоры с архитектурой x86_64 и поддержкой инструкций SSE 4.2. Для запуска ClickHouse на процессорах без поддержки SSE 4.2 или на процессорах с архитектурой AArch64 и PowerPC64LE необходимо собирать ClickHouse из исходников.

ClickHouse реализует параллельную обработку данных и использует все доступные аппаратные ресурсы. При выборе процессора учитывайте, что ClickHouse работает более эффективно в конфигурациях с большим количеством ядер, но с более низкой тактовой частотой, чем в конфигурациях с меньшим количеством ядер и более высокой тактовой частотой. Например, 16 ядер с 2600 MHz предпочтительнее, чем 8 ядер с 3600 MHz.

Рекомендуется использовать технологии Turbo Boost и hyper-threading. Их использование существенно улучшает производительность при типичной нагрузке.

Мы рекомендуем использовать как минимум 4 ГБ оперативной памяти, чтобы иметь возможность выполнять нетривиальные запросы. Сервер ClickHouse может работать с гораздо меньшим объёмом RAM, память требуется для обработки запросов.

Необходимый объём RAM зависит от:

Сложности запросов.

Объёма данных, обрабатываемых в запросах.

Для расчета объёма RAM необходимо оценить размер промежуточных данных для операций GROUP BY, DISTINCT, JOIN а также других операций, которыми вы пользуетесь.

ClickHouse может использовать внешнюю память для промежуточных данных. Подробнее смотрите в разделе GROUP BY во внешней памяти.

Отключайте файл подкачки в продуктовых средах.

Для установки ClickHouse необходимо 2ГБ свободного места на диске.

Объём дискового пространства, необходимый для хранения ваших данных, необходимо рассчитывать отдельно. Расчёт должен включать:

Приблизительную оценку объёма данных. Можно взять образец данных и получить из него средний размер строки. Затем умножьте полученное значение на количество строк, которое вы планируете хранить.



Оценку коэффициента сжатия данных. Чтобы оценить коэффициент сжатия данных, загрузите некоторую выборку данных в ClickHouse и сравните действительный размер данных с размером сохранённой таблицы. Например, данные типа clickstream обычно сжимаются в 6-10 раз.



Для оценки объёма хранилища, примените коэффициент сжатия к размеру данных. Если вы планируете хранить данные в нескольких репликах, то необходимо полученный объём умножить на количество реплик.

По возможности, используйте сети 10G и более высокого класса.

Пропускная способность сети критически важна для обработки распределенных запросов с большим количеством промежуточных данных. Также, скорость сети влияет на задержки в процессах репликации.

ClickHouse разработан для семейства операционных систем Linux. Рекомендуемый дистрибутив Linux — Ubuntu. В системе должен быть установлен пакет tzdata .

ClickHouse может работать и в других семействах операционных систем. Подробнее смотрите разделе документации Начало работы.