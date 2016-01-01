Обзор производительности и оптимизаций

Руководство по оптимизации запросов Хорошее место для начала оптимизации запросов, это простое руководство описывает общие сценарии использования различных техник повышения производительности и оптимизации для улучшения производительности запросов.

Ключ партиционирования Углубляется в оптимизацию ключа партиционирования ClickHouse. Объясняет, как правильный выбор ключа партиционирования может значительно улучшить производительность запросов, позволяя ClickHouse быстро находить соответствующие сегменты данных. Рассматривает лучшие практики выбора эффективных ключей партиционирования и потенциальные ошибки, которых следует избегать.

Индексы пропуска данных Объясняет индексы пропуска данных как способ оптимизации производительности.

Пакетные вставки Объясняет преимущества использования пакетных вставок в ClickHouse.

Асинхронные вставки Ориентирован на функцию асинхронных вставок ClickHouse. Вероятно, объясняет, как работают асинхронные вставки (пакетирование данных на сервере для эффективной вставки) и их преимущества (улучшенная производительность за счет разгрузки обработки вставок). Также может рассмотреть включение асинхронных вставок и нюансы их эффективного использования в вашей среде ClickHouse.

Избегайте мутаций Обсуждает важность избегания мутаций (обновлений и удалений) в ClickHouse. Рекомендует использовать лишь добавочные вставки для оптимальной производительности и предлагает альтернативные подходы для обработки изменений данных.

Избегайте Nullable колонок Обсуждает, почему вы можете захотеть избегать Nullable колонок для экономии места и увеличения производительности. Демонстрирует, как установить значение по умолчанию для колонки.

Избегайте OPTIMIZE FINAL Объясняет, как запрос OPTIMIZE TABLE ... FINAL требует много ресурсов и предлагает альтернативные подходы для оптимизации производительности ClickHouse.

Анализатор Рассматривает Анализатор ClickHouse, инструмент для анализа и оптимизации запросов. Обсуждает, как работает Анализатор, его преимущества (например, выявление узких мест производительности) и как использовать его для повышения эффективности ваших запросов ClickHouse.

Профилирование запросов Объясняет Sampling Query Profiler ClickHouse, инструмент, который помогает анализировать выполнение запросов.

Кэш запросов Подробно описывает Кэш запросов ClickHouse, функцию, которая направлена на улучшение производительности за счет кэширования результатов часто выполняемых SELECT запросов.