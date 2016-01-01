Обзор производительности и оптимизаций
В этом разделе содержатся советы и лучшие практики для улучшения производительности с ClickHouse. Мы рекомендуем пользователям ознакомиться с Основными концепциями перед чтением этого раздела, где рассматриваются основные концепции, необходимые для повышения производительности, в частности, Первичные индексы.
|Тема
|Описание
|Руководство по оптимизации запросов
|Хорошее место для начала оптимизации запросов, это простое руководство описывает общие сценарии использования различных техник повышения производительности и оптимизации для улучшения производительности запросов.
|Ключ партиционирования
|Углубляется в оптимизацию ключа партиционирования ClickHouse. Объясняет, как правильный выбор ключа партиционирования может значительно улучшить производительность запросов, позволяя ClickHouse быстро находить соответствующие сегменты данных. Рассматривает лучшие практики выбора эффективных ключей партиционирования и потенциальные ошибки, которых следует избегать.
|Индексы пропуска данных
|Объясняет индексы пропуска данных как способ оптимизации производительности.
|Пакетные вставки
|Объясняет преимущества использования пакетных вставок в ClickHouse.
|Асинхронные вставки
|Ориентирован на функцию асинхронных вставок ClickHouse. Вероятно, объясняет, как работают асинхронные вставки (пакетирование данных на сервере для эффективной вставки) и их преимущества (улучшенная производительность за счет разгрузки обработки вставок). Также может рассмотреть включение асинхронных вставок и нюансы их эффективного использования в вашей среде ClickHouse.
|Избегайте мутаций
|Обсуждает важность избегания мутаций (обновлений и удалений) в ClickHouse. Рекомендует использовать лишь добавочные вставки для оптимальной производительности и предлагает альтернативные подходы для обработки изменений данных.
|Избегайте Nullable колонок
|Обсуждает, почему вы можете захотеть избегать Nullable колонок для экономии места и увеличения производительности. Демонстрирует, как установить значение по умолчанию для колонки.
|Избегайте
OPTIMIZE FINAL
|Объясняет, как запрос
OPTIMIZE TABLE ... FINAL требует много ресурсов и предлагает альтернативные подходы для оптимизации производительности ClickHouse.
|Анализатор
|Рассматривает Анализатор ClickHouse, инструмент для анализа и оптимизации запросов. Обсуждает, как работает Анализатор, его преимущества (например, выявление узких мест производительности) и как использовать его для повышения эффективности ваших запросов ClickHouse.
|Профилирование запросов
|Объясняет Sampling Query Profiler ClickHouse, инструмент, который помогает анализировать выполнение запросов.
|Кэш запросов
|Подробно описывает Кэш запросов ClickHouse, функцию, которая направлена на улучшение производительности за счет кэширования результатов часто выполняемых
SELECT запросов.
|Тестирование аппаратного обеспечения
|Как провести базовый тест производительности ClickHouse на любом сервере без установки пакетов ClickHouse. (Не относится к ClickHouse Cloud)