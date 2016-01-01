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Обзор производительности и оптимизаций

В этом разделе содержатся советы и лучшие практики для улучшения производительности с ClickHouse. Мы рекомендуем пользователям ознакомиться с Основными концепциями перед чтением этого раздела, где рассматриваются основные концепции, необходимые для повышения производительности, в частности, Первичные индексы.

ТемаОписание
Руководство по оптимизации запросовХорошее место для начала оптимизации запросов, это простое руководство описывает общие сценарии использования различных техник повышения производительности и оптимизации для улучшения производительности запросов.
Ключ партиционированияУглубляется в оптимизацию ключа партиционирования ClickHouse. Объясняет, как правильный выбор ключа партиционирования может значительно улучшить производительность запросов, позволяя ClickHouse быстро находить соответствующие сегменты данных. Рассматривает лучшие практики выбора эффективных ключей партиционирования и потенциальные ошибки, которых следует избегать.
Индексы пропуска данныхОбъясняет индексы пропуска данных как способ оптимизации производительности.
Пакетные вставкиОбъясняет преимущества использования пакетных вставок в ClickHouse.
Асинхронные вставкиОриентирован на функцию асинхронных вставок ClickHouse. Вероятно, объясняет, как работают асинхронные вставки (пакетирование данных на сервере для эффективной вставки) и их преимущества (улучшенная производительность за счет разгрузки обработки вставок). Также может рассмотреть включение асинхронных вставок и нюансы их эффективного использования в вашей среде ClickHouse.
Избегайте мутацийОбсуждает важность избегания мутаций (обновлений и удалений) в ClickHouse. Рекомендует использовать лишь добавочные вставки для оптимальной производительности и предлагает альтернативные подходы для обработки изменений данных.
Избегайте Nullable колонокОбсуждает, почему вы можете захотеть избегать Nullable колонок для экономии места и увеличения производительности. Демонстрирует, как установить значение по умолчанию для колонки.
Избегайте OPTIMIZE FINALОбъясняет, как запрос OPTIMIZE TABLE ... FINAL требует много ресурсов и предлагает альтернативные подходы для оптимизации производительности ClickHouse.
АнализаторРассматривает Анализатор ClickHouse, инструмент для анализа и оптимизации запросов. Обсуждает, как работает Анализатор, его преимущества (например, выявление узких мест производительности) и как использовать его для повышения эффективности ваших запросов ClickHouse.
Профилирование запросовОбъясняет Sampling Query Profiler ClickHouse, инструмент, который помогает анализировать выполнение запросов.
Кэш запросовПодробно описывает Кэш запросов ClickHouse, функцию, которая направлена на улучшение производительности за счет кэширования результатов часто выполняемых SELECT запросов.
Тестирование аппаратного обеспеченияКак провести базовый тест производительности ClickHouse на любом сервере без установки пакетов ClickHouse. (Не относится к ClickHouse Cloud)