[экспериментально] Поддержка OpenTelemetry
ClickHouse поддерживает OpenTelemetry — открытый стандарт для сбора трассировок и метрик из распределенного приложения.
"Предупреждение"
Поддержка стандарта экспериментальная и будет со временем меняться.
Обеспечение поддержки контекста трассировки в ClickHouse
ClickHouse принимает контекстную информацию трассировки через HTTP заголовок
tracecontext, как описано в рекомендации W3C. Также он принимает контекстную информацию через нативный протокол, который используется для связи между серверами ClickHouse или между клиентом и сервером. Для ручного тестирования стандартный заголовок
tracecontext, содержащий контекст трассировки, может быть передан в
clickhouse-client через флаги:
--opentelemetry-traceparent и
--opentelemetry-tracestate.
Если входящий контекст трассировки не указан, ClickHouse может начать трассировку с вероятностью, задаваемой настройкой opentelemetry_start_trace_probability.
Распространение контекста трассировки
Контекст трассировки распространяется на нижестоящие сервисы в следующих случаях:
При использовании запросов к удаленным серверам ClickHouse, например, при использовании движка таблиц Distributed.
При использовании табличной функции url. Информация контекста трассировки передается в HTTP заголовки.
Как ClickHouse выполняет трассировку
ClickHouse создает
trace spans для каждого запроса и некоторых этапов выполнения запроса, таких как планирование запросов или распределенные запросы.
Чтобы анализировать информацию трассировки, ее следует экспортировать в систему мониторинга, поддерживающую OpenTelemetry, такую как Jaeger или Prometheus. ClickHouse не зависит от конкретной системы мониторинга, вместо этого предоставляя данные трассировки только через системную таблицу. Информация о диапазоне трассировки в OpenTelemetry, требуемая стандартом, хранится в системной таблице system.opentelemetry_span_log.
Таблица должна быть включена в конфигурации сервера, смотрите элемент
opentelemetry_span_log в файле конфигурации
config.xml. По умолчанию таблица включена всегда.
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