Хранение реквизитов для подключения к внешним источникам в конфигурационных файлах

INSERT INTO FUNCTION s3 ( s3_mydata , url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz' ,

format = 'TSV' , structure = 'number UInt64' , compression_method = 'gzip' )

SELECT * FROM numbers ( 10000 ) ;



SELECT count ( )

FROM s3 ( s3_mydata , url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz' )



┌─ count ( ) ─┐

│ 10000 │

└─────────┘

1 rows in set . Elapsed: 0.279 sec . Processed 10.00 thousand rows , 90.00 KB ( 35.78 thousand rows / s . , 322.02 KB / s . )