Хранение реквизитов для подключения к внешним источникам в конфигурационных файлах
Реквизиты для подключения к внешним источникам (словарям, таблицам, табличным функциям) можно сохранить в конфигурационных файлах и таким образом упростить создание объектов и скрыть реквизиты (пароли) от пользователей, имеющих только SQL доступ.
Параметры можно задать в XML
<format>CSV</format> и переопределить в SQL
, format = 'TSV'.
При использовании именованных соединений, параметры в SQL задаются в формате
ключ =
значение:
compression_method = 'gzip'.
Именованные соединения хранятся в файле
config.xml сервера ClickHouse в секции
<named_collections> и применяются при старте ClickHouse.
Пример конфигурации:
$ cat /etc/clickhouse-server/config.d/named_collections.xml
<clickhouse>
<named_collections>
...
</named_collections>
</clickhouse>
Именованные соединения для доступа к S3
Описание параметров смотри Табличная Функция S3.
Пример конфигурации:
<clickhouse>
<named_collections>
<s3_mydata>
<access_key_id>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</access_key_id>
<secret_access_key> wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY</secret_access_key>
<format>CSV</format>
</s3_mydata>
</named_collections>
</clickhouse>
Пример использования именованных соединений с функцией s3
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_mydata, url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz',
format = 'TSV', structure = 'number UInt64', compression_method = 'gzip')
SELECT * FROM numbers(10000);
SELECT count()
FROM s3(s3_mydata, url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz')
┌─count()─┐
│ 10000 │
└─────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.279 sec. Processed 10.00 thousand rows, 90.00 KB (35.78 thousand rows/s., 322.02 KB/s.)
Пример использования именованных соединений с таблицей S3
CREATE TABLE s3_engine_table (number Int64)
ENGINE=S3(s3_mydata, url='https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz', format = 'TSV')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 3;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
└────────┘
Пример использования именованных соединений с базой данных MySQL
Описание параметров смотри mysql.
Пример конфигурации:
<clickhouse>
<named_collections>
<mymysql>
<user>myuser</user>
<password>mypass</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>3306</port>
<database>test</database>
<connection_pool_size>8</connection_pool_size>
<on_duplicate_clause>1</on_duplicate_clause>
<replace_query>1</replace_query>
</mymysql>
</named_collections>
</clickhouse>
Пример использования именованных соединений с табличной функцией mysql
SELECT count() FROM mysql(mymysql, table = 'test');
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Пример использования именованных соединений таблицей с движком mysql
CREATE TABLE mytable(A Int64) ENGINE = MySQL(mymysql, table = 'test', connection_pool_size=3, replace_query=0);
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Пример использования именованных соединений базой данных с движком MySQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = MySQL(mymysql);
SHOW TABLES FROM mydatabase;
┌─name───┐
│ source │
│ test │
└────────┘
Пример использования именованных соединений с внешним словарем с источником mysql
CREATE DICTIONARY dict (A Int64, B String)
PRIMARY KEY A
SOURCE(MYSQL(NAME mymysql TABLE 'source'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'B', 2);
┌─dictGet('dict', 'B', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
Пример использования именованных соединений с базой данных PostgreSQL
Описание параметров смотри postgresql.
Пример конфигурации:
<clickhouse>
<named_collections>
<mypg>
<user>pguser</user>
<password>jw8s0F4</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>5432</port>
<database>test</database>
<schema>test_schema</schema>
<connection_pool_size>8</connection_pool_size>
</mypg>
</named_collections>
</clickhouse>
Пример использования именованных соединений с табличной функцией postgresql
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test');
┌─a─┬─b───┐
│ 2 │ two │
│ 1 │ one │
└───┴─────┘
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test', schema = 'public');
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
Пример использования именованных соединений таблицей с движком PostgreSQL
CREATE TABLE mypgtable (a Int64) ENGINE = PostgreSQL(mypg, table = 'test', schema = 'public');
SELECT * FROM mypgtable;
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
Пример использования именованных соединений базой данных с движком PostgreSQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = PostgreSQL(mypg);
SHOW TABLES FROM mydatabase
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
Пример использования именованных соединений с внешним словарем с источником POSTGRESQL
CREATE DICTIONARY dict (a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(POSTGRESQL(NAME mypg TABLE test))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘