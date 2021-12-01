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Мониторинг

Вы можете отслеживать:

Использование аппаратных ресурсов.

Метрики сервера ClickHouse.

ClickHouse не отслеживает состояние аппаратных ресурсов самостоятельно.

Рекомендуем контролировать:

Загрузку и температуру процессоров. Можно использовать [dmesg](https://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg), [turbostat](https://www.linux.org/docs/man8/turbostat.html) или другие инструменты.



Использование системы хранения, оперативной памяти и сети.

Сервер ClickHouse имеет встроенные инструменты мониторинга.

Для отслеживания событий на сервере используйте логи. Подробнее смотрите в разделе конфигурационного файла logger.

ClickHouse собирает:

Различные метрики того, как сервер использует вычислительные ресурсы.

Общую статистику обработки запросов.

Метрики находятся в таблицах system.metrics, system.events и system.asynchronous_metrics.

Можно настроить экспорт метрик из ClickHouse в Graphite. Смотрите секцию graphite конфигурационного файла ClickHouse. Перед настройкой экспорта метрик необходимо настроить Graphite, как указано в официальном руководстве.

Можно настроить экспорт метрик из ClickHouse в Prometheus. Смотрите секцию prometheus конфигурационного файла ClickHouse. Перед настройкой экспорта метрик необходимо настроить Prometheus, как указано в официальном руководстве.

Также, можно отслеживать доступность сервера через HTTP API. Отправьте HTTP GET к ресурсу /ping . Если сервер доступен, он отвечает 200 OK .