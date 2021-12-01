Мониторинг
Вы можете отслеживать:
- Использование аппаратных ресурсов.
- Метрики сервера ClickHouse.
Использование ресурсов
ClickHouse не отслеживает состояние аппаратных ресурсов самостоятельно.
Рекомендуем контролировать:
Загрузку и температуру процессоров.
Можно использовать [dmesg](https://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg), [turbostat](https://www.linux.org/docs/man8/turbostat.html) или другие инструменты.
Использование системы хранения, оперативной памяти и сети.
Метрики сервера ClickHouse
Сервер ClickHouse имеет встроенные инструменты мониторинга.
Для отслеживания событий на сервере используйте логи. Подробнее смотрите в разделе конфигурационного файла logger.
ClickHouse собирает:
- Различные метрики того, как сервер использует вычислительные ресурсы.
- Общую статистику обработки запросов.
Метрики находятся в таблицах system.metrics, system.events и system.asynchronous_metrics.
Можно настроить экспорт метрик из ClickHouse в Graphite. Смотрите секцию graphite конфигурационного файла ClickHouse. Перед настройкой экспорта метрик необходимо настроить Graphite, как указано в официальном руководстве.
Можно настроить экспорт метрик из ClickHouse в Prometheus. Смотрите секцию prometheus конфигурационного файла ClickHouse. Перед настройкой экспорта метрик необходимо настроить Prometheus, как указано в официальном руководстве.
Также, можно отслеживать доступность сервера через HTTP API. Отправьте
HTTP GET к ресурсу
/ping. Если сервер доступен, он отвечает
200 OK.
Для мониторинга серверов в кластерной конфигурации необходимо установить параметр max_replica_delay_for_distributed_queries и использовать HTTP ресурс
/replicas_status. Если реплика доступна и не отстаёт от других реплик, то запрос к
/replicas_status возвращает
200 OK. Если реплика отстаёт, то запрос возвращает
503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE, включая информацию о размере отставания.