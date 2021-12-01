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Аутентификация по сертификату SSL X.509

Опция 'strict' включает обязательную проверку сертификатов входящих соединений в библиотеке SSL. В этом случае могут быть установлены только соединения, представившие действительный сертификат. Соединения с недоверенными сертификатами будут отвергнуты. Таким образом, проверка сертификата позволяет однозначно аутентифицировать входящее соединение. Идентификация пользователя осуществляется по полю Common Name сертификата. Это позволяет ассоциировать несколько сертификатов с одним и тем же пользователем. Дополнительно, перевыпуск и отзыв сертификата не требуют изменения конфигурации ClickHouse.

Для включения аутентификации по SSL сертификату, необходимо указать список Common Name для каждого пользователя ClickHouse в файле настройки config.xml:

Example

<clickhouse>
    <!- ... -->
    <users>
        <user_name>
            <certificates>
                <common_name>host.domain.com:example_user</common_name>
                <common_name>host.domain.com:example_user_dev</common_name>
                <!-- More names -->
            </certificates>
            <!-- Other settings -->
        </user_name>
    </users>
</clickhouse>

Для правильной работы SSL chain of trust важно также убедиться в правильной настройке параметра caConfig