Аутентификация по сертификату SSL X.509

Опция 'strict' включает обязательную проверку сертификатов входящих соединений в библиотеке SSL . В этом случае могут быть установлены только соединения, представившие действительный сертификат. Соединения с недоверенными сертификатами будут отвергнуты. Таким образом, проверка сертификата позволяет однозначно аутентифицировать входящее соединение. Идентификация пользователя осуществляется по полю Common Name сертификата. Это позволяет ассоциировать несколько сертификатов с одним и тем же пользователем. Дополнительно, перевыпуск и отзыв сертификата не требуют изменения конфигурации ClickHouse.

Для включения аутентификации по SSL сертификату, необходимо указать список Common Name для каждого пользователя ClickHouse в файле настройки config.xml :

Example

< clickhouse >

< !- ... -- >

< users >

< user_name >

< certificates >

< common_name > host.domain.com:example_user </ common_name >

< common_name > host.domain.com:example_user_dev </ common_name >



</ certificates >



</ user_name >

</ users >

</ clickhouse >

