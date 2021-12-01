Аутентификация по сертификату SSL X.509
Опция 'strict' включает обязательную проверку сертификатов входящих соединений в библиотеке
SSL. В этом случае могут быть установлены только соединения, представившие действительный сертификат. Соединения с недоверенными сертификатами будут отвергнуты. Таким образом, проверка сертификата позволяет однозначно аутентифицировать входящее соединение. Идентификация пользователя осуществляется по полю
Common Name сертификата. Это позволяет ассоциировать несколько сертификатов с одним и тем же пользователем. Дополнительно, перевыпуск и отзыв сертификата не требуют изменения конфигурации ClickHouse.
Для включения аутентификации по SSL сертификату, необходимо указать список
Common Name для каждого пользователя ClickHouse в файле настройки
config.xml:
Example
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<user_name>
<certificates>
<common_name>host.domain.com:example_user</common_name>
<common_name>host.domain.com:example_user_dev</common_name>
<!-- More names -->
</certificates>
<!-- Other settings -->
</user_name>
</users>
</clickhouse>
Для правильной работы SSL
chain of trust важно также убедиться в правильной настройке параметра
caConfig