LDAP
Для аутентификации пользователей ClickHouse можно использовать сервер LDAP. Существуют два подхода:
- Использовать LDAP как внешний аутентификатор для существующих пользователей, которые определены в
users.xml, или в локальных параметрах управления доступом.
- Использовать LDAP как внешний пользовательский каталог и разрешить аутентификацию локально неопределенных пользователей, если они есть на LDAP сервере.
Для обоих подходов необходимо определить внутреннее имя LDAP сервера в конфигурации ClickHouse, чтобы другие параметры конфигурации могли ссылаться на это имя.
Определение LDAP сервера
Чтобы определить LDAP сервер, необходимо добавить секцию
ldap_servers в
config.xml.
Пример
<clickhouse>
<!- ... -->
<ldap_servers>
<!- Typical LDAP server. -->
<my_ldap_server>
<host>localhost</host>
<port>636</port>
<bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
<verification_cooldown>300</verification_cooldown>
<enable_tls>yes</enable_tls>
<tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
<tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
<tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
<tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
<tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
<tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
<tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
</my_ldap_server>
<!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. -->
<my_ad_server>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
<user_dn_detection>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
</user_dn_detection>
<enable_tls>no</enable_tls>
</my_ad_server>
</ldap_servers>
</clickhouse>
Обратите внимание, что можно определить несколько LDAP серверов внутри секции
ldap_servers, используя различные имена.
Параметры
host— имя хоста сервера LDAP или его IP. Этот параметр обязательный и не может быть пустым.
port— порт сервера LDAP. Если настройка
enable_tlsравна
true, то по умолчанию используется порт
636, иначе — порт
389.
bind_dn— шаблон для создания DN подключения.
- При формировании DN все подстроки
{user_name}в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя при каждой попытке аутентификации.
- При формировании DN все подстроки
user_dn_detection— секция с параметрами LDAP поиска для определения фактического значения DN подключенного пользователя.
- Это в основном используется в фильтрах поиска для дальнейшего сопоставления ролей, когда сервер является Active Directory. Полученный DN пользователя будет использоваться при замене подстрок
{user_dn}везде, где они разрешены. По умолчанию DN пользователя устанавливается равным DN подключения, но после выполнения поиска он будет обновлен до фактического найденного значения DN пользователя.
base_dn— шаблон для создания базового DN для LDAP поиска.
- При формировании DN все подстроки
{user_name}и
{bind_dn}в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя и DN подключения соответственно при каждом LDAP поиске.
- При формировании DN все подстроки
scope— область LDAP поиска.
- Возможные значения:
base,
one_level,
children,
subtree(по умолчанию).
- Возможные значения:
search_filter— шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска.
- При формировании фильтра все подстроки
{user_name},
{bind_dn},
{user_dn}и
{base_dn}в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске.
- Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML.
- При формировании фильтра все подстроки
- Это в основном используется в фильтрах поиска для дальнейшего сопоставления ролей, когда сервер является Active Directory. Полученный DN пользователя будет использоваться при замене подстрок
verification_cooldown— промежуток времени (в секундах) после успешной попытки подключения, в течение которого пользователь будет считаться аутентифицированным и сможет выполнять запросы без повторного обращения к серверам LDAP.
- Чтобы отключить кеширование и заставить обращаться к серверу LDAP для каждого запроса аутентификации, укажите
0(значение по умолчанию).
- Чтобы отключить кеширование и заставить обращаться к серверу LDAP для каждого запроса аутентификации, укажите
enable_tls— флаг, включающий использование защищенного соединения с сервером LDAP.
- Укажите
noдля использования текстового протокола
ldap://(не рекомендовано).
- Укажите
yesдля обращения к LDAP по протоколу SSL/TLS
ldaps://(рекомендовано, используется по умолчанию).
- Укажите
starttlsдля использования устаревшего протокола StartTLS (текстовый
ldap://протокол, модернизированный до TLS).
- Укажите
tls_minimum_protocol_version— минимальная версия протокола SSL/TLS.
- Возможные значения:
ssl2,
ssl3,
tls1.0,
tls1.1,
tls1.2(по-умолчанию).
- Возможные значения:
tls_require_cert— поведение при проверке сертификата SSL/TLS.
- Возможные значения:
never,
allow,
try,
demand(по-умолчанию).
- Возможные значения:
tls_cert_file— путь к файлу сертификата.
tls_key_file— путь к файлу ключа сертификата.
tls_ca_cert_file— путь к файлу ЦС (certification authority) сертификата.
tls_ca_cert_dir— путь к каталогу, содержащему сертификаты ЦС.
tls_cipher_suite— разрешенный набор шифров (в нотации OpenSSL).
Внешний аутентификатор LDAP
Удаленный сервер LDAP можно использовать для верификации паролей локально определенных пользователей (пользователей, которые определены в
users.xml или в локальных параметрах управления доступом). Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP вместо
password или другой аналогичной секции в настройках пользователя.
При каждой попытке авторизации ClickHouse пытается "привязаться" к DN, указанному в определении LDAP сервера, используя параметр
bind_dn и предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается аутентифицированным. Обычно это называют методом "простой привязки".
Пример
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Обратите внимание, что пользователь
my_user ссылается на
my_ldap_server. Этот LDAP сервер должен быть настроен в основном файле
config.xml, как это было описано ранее.
При включенном SQL-ориентированном управлении доступом пользователи, аутентифицированные LDAP серверами, могут также быть созданы запросом CREATE USER.
Запрос:
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server';
Внешний пользовательский каталог LDAP
В дополнение к локально определенным пользователям, удаленный LDAP сервер может служить источником определения пользователей. Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP (см. Определение LDAP сервера) в секции
ldap внутри секции
users_directories файла
config.xml.
При каждой попытке аутентификации ClickHouse пытается локально найти определение пользователя и аутентифицировать его как обычно. Если пользователь не находится локально, ClickHouse предполагает, что он определяется во внешнем LDAP каталоге и пытается "привязаться" к DN, указанному на LDAP сервере, используя предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается существующим и аутентифицированным. Пользователю присваиваются роли из списка, указанного в секции
roles. Кроме того, если настроена секция
role_mapping, то выполняется LDAP поиск, а его результаты преобразуются в имена ролей и присваиваются пользователям. Все это работает при условии, что SQL-ориентированное управлением доступом включено, а роли созданы запросом CREATE ROLE.
Пример
В
config.xml.
<clickhouse>
<!- ... -->
<user_directories>
<!- Typical LDAP server. -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
<roles>
<my_local_role1 />
<my_local_role2 />
</roles>
<role_mapping>
<base_dn>ou=groups,dc=example,dc=com</base_dn>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn}))</search_filter>
<attribute>cn</attribute>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
<!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. -->
<ldap>
<server>my_ad_server</server>
<role_mapping>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<attribute>CN</attribute>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=group)(member={user_dn}))</search_filter>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
</user_directories>
</clickhouse>
Обратите внимание, что
my_ldap_server, указанный в секции
ldap внутри секции
user_directories, должен быть настроен в файле
config.xml, как это было описано ранее. (см. Определение LDAP сервера).
Параметры
server— имя одного из серверов LDAP, определенных в секции
ldap_serversв файле конфигурации (см.выше). Этот параметр обязательный и не может быть пустым.
roles— секция со списком локально определенных ролей, которые будут присвоены каждому пользователю, полученному от сервера LDAP.
- Если роли не указаны ни здесь, ни в секции
role_mapping(см. ниже), пользователь после аутентификации не сможет выполнять никаких действий.
- Если роли не указаны ни здесь, ни в секции
role_mapping— секция c параметрами LDAP поиска и правилами отображения.
- При аутентификации пользователя, пока еще связанного с LDAP, производится LDAP поиск с помощью
search_filterи имени этого пользователя. Для каждой записи, найденной в ходе поиска, выделяется значение указанного атрибута. У каждого атрибута, имеющего указанный префикс, этот префикс удаляется, а остальная часть значения становится именем локальной роли, определенной в ClickHouse, причем предполагается, что эта роль была ранее создана запросом CREATE ROLE до этого.
- Внутри одной секции
ldapможет быть несколько секций
role_mapping. Все они будут применены.
base_dn— шаблон для создания базового DN для LDAP поиска.
- При формировании DN все подстроки
{user_name},
{bind_dn}и
{user_dn}в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения и DN пользователя соответственно при каждом LDAP поиске.
- При формировании DN все подстроки
scope— область LDAP поиска.
- Возможные значения:
base,
one_level,
children,
subtree(по умолчанию).
- Возможные значения:
search_filter— шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска.
- При формировании фильтра все подстроки
{user_name},
{bind_dn},
{user_dn}и
{base_dn}в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске.
- Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML.
- При формировании фильтра все подстроки
attribute— имя атрибута, значение которого будет возвращаться LDAP поиском. По умолчанию:
cn.
prefix— префикс, который, как предполагается, будет находиться перед началом каждой строки в исходном списке строк, возвращаемых LDAP поиском. Префикс будет удален из исходных строк, а сами они будут рассматриваться как имена локальных ролей. По умолчанию: пустая строка.
- При аутентификации пользователя, пока еще связанного с LDAP, производится LDAP поиск с помощью