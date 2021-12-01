Skip to main content

LDAP

Для аутентификации пользователей ClickHouse можно использовать сервер LDAP. Существуют два подхода:

  • Использовать LDAP как внешний аутентификатор для существующих пользователей, которые определены в users.xml, или в локальных параметрах управления доступом.
  • Использовать LDAP как внешний пользовательский каталог и разрешить аутентификацию локально неопределенных пользователей, если они есть на LDAP сервере.

Для обоих подходов необходимо определить внутреннее имя LDAP сервера в конфигурации ClickHouse, чтобы другие параметры конфигурации могли ссылаться на это имя.

Определение LDAP сервера

Чтобы определить LDAP сервер, необходимо добавить секцию ldap_servers в config.xml.

Пример

<clickhouse>
    <!- ... -->
    <ldap_servers>
        <!- Typical LDAP server. -->
        <my_ldap_server>
            <host>localhost</host>
            <port>636</port>
            <bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
            <verification_cooldown>300</verification_cooldown>
            <enable_tls>yes</enable_tls>
            <tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
            <tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
            <tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
            <tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
            <tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
            <tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
            <tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
        </my_ldap_server>

        <!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. -->
        <my_ad_server>
            <host>localhost</host>
            <port>389</port>
            <bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
            <user_dn_detection>
                <base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
                <search_filter>(&amp;(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
            </user_dn_detection>
            <enable_tls>no</enable_tls>
        </my_ad_server>
    </ldap_servers>
</clickhouse>

Обратите внимание, что можно определить несколько LDAP серверов внутри секции ldap_servers, используя различные имена.

Параметры

  • host — имя хоста сервера LDAP или его IP. Этот параметр обязательный и не может быть пустым.
  • port — порт сервера LDAP. Если настройка enable_tls равна true, то по умолчанию используется порт 636, иначе — порт 389.
  • bind_dn — шаблон для создания DN подключения.
    • При формировании DN все подстроки {user_name} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя при каждой попытке аутентификации.
  • user_dn_detection — секция с параметрами LDAP поиска для определения фактического значения DN подключенного пользователя.
    • Это в основном используется в фильтрах поиска для дальнейшего сопоставления ролей, когда сервер является Active Directory. Полученный DN пользователя будет использоваться при замене подстрок {user_dn} везде, где они разрешены. По умолчанию DN пользователя устанавливается равным DN подключения, но после выполнения поиска он будет обновлен до фактического найденного значения DN пользователя.
      • base_dn — шаблон для создания базового DN для LDAP поиска.
        • При формировании DN все подстроки {user_name} и {bind_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя и DN подключения соответственно при каждом LDAP поиске.
      • scope — область LDAP поиска.
        • Возможные значения: base, one_level, children, subtree (по умолчанию).
      • search_filter — шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска.
        • При формировании фильтра все подстроки {user_name}, {bind_dn}, {user_dn} и {base_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске.
        • Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML.
  • verification_cooldown — промежуток времени (в секундах) после успешной попытки подключения, в течение которого пользователь будет считаться аутентифицированным и сможет выполнять запросы без повторного обращения к серверам LDAP.
    • Чтобы отключить кеширование и заставить обращаться к серверу LDAP для каждого запроса аутентификации, укажите 0 (значение по умолчанию).
  • enable_tls — флаг, включающий использование защищенного соединения с сервером LDAP.
    • Укажите no для использования текстового протокола ldap:// (не рекомендовано).
    • Укажите yes для обращения к LDAP по протоколу SSL/TLS ldaps:// (рекомендовано, используется по умолчанию).
    • Укажите starttls для использования устаревшего протокола StartTLS (текстовый ldap:// протокол, модернизированный до TLS).
  • tls_minimum_protocol_version — минимальная версия протокола SSL/TLS.
    • Возможные значения: ssl2, ssl3, tls1.0, tls1.1, tls1.2 (по-умолчанию).
  • tls_require_cert — поведение при проверке сертификата SSL/TLS.
    • Возможные значения: never, allow, try, demand (по-умолчанию).
  • tls_cert_file — путь к файлу сертификата.
  • tls_key_file — путь к файлу ключа сертификата.
  • tls_ca_cert_file — путь к файлу ЦС (certification authority) сертификата.
  • tls_ca_cert_dir — путь к каталогу, содержащему сертификаты ЦС.
  • tls_cipher_suite — разрешенный набор шифров (в нотации OpenSSL).

Внешний аутентификатор LDAP

Удаленный сервер LDAP можно использовать для верификации паролей локально определенных пользователей (пользователей, которые определены в users.xml или в локальных параметрах управления доступом). Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP вместо password или другой аналогичной секции в настройках пользователя.

При каждой попытке авторизации ClickHouse пытается "привязаться" к DN, указанному в определении LDAP сервера, используя параметр bind_dn и предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается аутентифицированным. Обычно это называют методом "простой привязки".

Пример

<clickhouse>
    <!- ... -->
    <users>
        <!- ... -->
        <my_user>
            <!- ... -->
            <ldap>
                <server>my_ldap_server</server>
            </ldap>
        </my_user>
    </users>
</clickhouse>

Обратите внимание, что пользователь my_user ссылается на my_ldap_server. Этот LDAP сервер должен быть настроен в основном файле config.xml, как это было описано ранее.

При включенном SQL-ориентированном управлении доступом пользователи, аутентифицированные LDAP серверами, могут также быть созданы запросом CREATE USER.

Запрос:

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server';

Внешний пользовательский каталог LDAP

В дополнение к локально определенным пользователям, удаленный LDAP сервер может служить источником определения пользователей. Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP (см. Определение LDAP сервера) в секции ldap внутри секции users_directories файла config.xml.

При каждой попытке аутентификации ClickHouse пытается локально найти определение пользователя и аутентифицировать его как обычно. Если пользователь не находится локально, ClickHouse предполагает, что он определяется во внешнем LDAP каталоге и пытается "привязаться" к DN, указанному на LDAP сервере, используя предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается существующим и аутентифицированным. Пользователю присваиваются роли из списка, указанного в секции roles. Кроме того, если настроена секция role_mapping, то выполняется LDAP поиск, а его результаты преобразуются в имена ролей и присваиваются пользователям. Все это работает при условии, что SQL-ориентированное управлением доступом включено, а роли созданы запросом CREATE ROLE.

Пример

В config.xml.

<clickhouse>
    <!- ... -->
    <user_directories>
        <!- Typical LDAP server. -->
        <ldap>
            <server>my_ldap_server</server>
            <roles>
                <my_local_role1 />
                <my_local_role2 />
            </roles>
            <role_mapping>
                <base_dn>ou=groups,dc=example,dc=com</base_dn>
                <scope>subtree</scope>
                <search_filter>(&amp;(objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn}))</search_filter>
                <attribute>cn</attribute>
                <prefix>clickhouse_</prefix>
            </role_mapping>
        </ldap>

        <!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. -->
        <ldap>
            <server>my_ad_server</server>
            <role_mapping>
                <base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
                <attribute>CN</attribute>
                <scope>subtree</scope>
                <search_filter>(&amp;(objectClass=group)(member={user_dn}))</search_filter>
                <prefix>clickhouse_</prefix>
            </role_mapping>
        </ldap>
    </user_directories>
</clickhouse>

Обратите внимание, что my_ldap_server, указанный в секции ldap внутри секции user_directories, должен быть настроен в файле config.xml, как это было описано ранее. (см. Определение LDAP сервера).

Параметры

  • server — имя одного из серверов LDAP, определенных в секции ldap_servers в файле конфигурации (см.выше). Этот параметр обязательный и не может быть пустым.
  • roles — секция со списком локально определенных ролей, которые будут присвоены каждому пользователю, полученному от сервера LDAP.
    • Если роли не указаны ни здесь, ни в секции role_mapping (см. ниже), пользователь после аутентификации не сможет выполнять никаких действий.
  • role_mapping — секция c параметрами LDAP поиска и правилами отображения.
    • При аутентификации пользователя, пока еще связанного с LDAP, производится LDAP поиск с помощью search_filter и имени этого пользователя. Для каждой записи, найденной в ходе поиска, выделяется значение указанного атрибута. У каждого атрибута, имеющего указанный префикс, этот префикс удаляется, а остальная часть значения становится именем локальной роли, определенной в ClickHouse, причем предполагается, что эта роль была ранее создана запросом CREATE ROLE до этого.
    • Внутри одной секции ldap может быть несколько секций role_mapping. Все они будут применены.
      • base_dn — шаблон для создания базового DN для LDAP поиска.
        • При формировании DN все подстроки {user_name}, {bind_dn} и {user_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения и DN пользователя соответственно при каждом LDAP поиске.
      • scope — область LDAP поиска.
        • Возможные значения: base, one_level, children, subtree (по умолчанию).
      • search_filter — шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска.
        • При формировании фильтра все подстроки {user_name}, {bind_dn}, {user_dn} и {base_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске.
        • Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML.
      • attribute — имя атрибута, значение которого будет возвращаться LDAP поиском. По умолчанию: cn.
      • prefix — префикс, который, как предполагается, будет находиться перед началом каждой строки в исходном списке строк, возвращаемых LDAP поиском. Префикс будет удален из исходных строк, а сами они будут рассматриваться как имена локальных ролей. По умолчанию: пустая строка.

Оригинальная статья