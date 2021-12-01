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LDAP

Для аутентификации пользователей ClickHouse можно использовать сервер LDAP. Существуют два подхода:

Использовать LDAP как внешний аутентификатор для существующих пользователей, которые определены в users.xml , или в локальных параметрах управления доступом.

, или в локальных параметрах управления доступом. Использовать LDAP как внешний пользовательский каталог и разрешить аутентификацию локально неопределенных пользователей, если они есть на LDAP сервере.

Для обоих подходов необходимо определить внутреннее имя LDAP сервера в конфигурации ClickHouse, чтобы другие параметры конфигурации могли ссылаться на это имя.

Чтобы определить LDAP сервер, необходимо добавить секцию ldap_servers в config.xml .

Пример

< clickhouse >

< !- ... -- >

< ldap_servers >

< !- Typical LDAP server. -- >

< my_ldap_server >

< host > localhost </ host >

< port > 636 </ port >

< bind_dn > uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com </ bind_dn >

< verification_cooldown > 300 </ verification_cooldown >

< enable_tls > yes </ enable_tls >

< tls_minimum_protocol_version > tls1.2 </ tls_minimum_protocol_version >

< tls_require_cert > demand </ tls_require_cert >

< tls_cert_file > /path/to/tls_cert_file </ tls_cert_file >

< tls_key_file > /path/to/tls_key_file </ tls_key_file >

< tls_ca_cert_file > /path/to/tls_ca_cert_file </ tls_ca_cert_file >

< tls_ca_cert_dir > /path/to/tls_ca_cert_dir </ tls_ca_cert_dir >

< tls_cipher_suite > ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384 </ tls_cipher_suite >

</ my_ldap_server >



< !- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. -- >

< my_ad_server >

< host > localhost </ host >

< port > 389 </ port >

< bind_dn > EXAMPLE\{user_name} </ bind_dn >

< user_dn_detection >

< base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn >

< search_filter > ( & (objectClass=user)(sAMAccountName={user_name})) </ search_filter >

</ user_dn_detection >

< enable_tls > no </ enable_tls >

</ my_ad_server >

</ ldap_servers >

</ clickhouse >



Обратите внимание, что можно определить несколько LDAP серверов внутри секции ldap_servers , используя различные имена.

Параметры

host — имя хоста сервера LDAP или его IP. Этот параметр обязательный и не может быть пустым.

— имя хоста сервера LDAP или его IP. Этот параметр обязательный и не может быть пустым. port — порт сервера LDAP. Если настройка enable_tls равна true , то по умолчанию используется порт 636 , иначе — порт 389 .

— порт сервера LDAP. Если настройка равна , то по умолчанию используется порт , иначе — порт . bind_dn — шаблон для создания DN подключения. При формировании DN все подстроки {user_name} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя при каждой попытке аутентификации.

— шаблон для создания DN подключения. user_dn_detection — секция с параметрами LDAP поиска для определения фактического значения DN подключенного пользователя. Это в основном используется в фильтрах поиска для дальнейшего сопоставления ролей, когда сервер является Active Directory. Полученный DN пользователя будет использоваться при замене подстрок {user_dn} везде, где они разрешены. По умолчанию DN пользователя устанавливается равным DN подключения, но после выполнения поиска он будет обновлен до фактического найденного значения DN пользователя. base_dn — шаблон для создания базового DN для LDAP поиска. При формировании DN все подстроки {user_name} и {bind_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя и DN подключения соответственно при каждом LDAP поиске. scope — область LDAP поиска. Возможные значения: base , one_level , children , subtree (по умолчанию). search_filter — шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска. При формировании фильтра все подстроки {user_name} , {bind_dn} , {user_dn} и {base_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске. Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML.

— секция с параметрами LDAP поиска для определения фактического значения DN подключенного пользователя. verification_cooldown — промежуток времени (в секундах) после успешной попытки подключения, в течение которого пользователь будет считаться аутентифицированным и сможет выполнять запросы без повторного обращения к серверам LDAP. Чтобы отключить кеширование и заставить обращаться к серверу LDAP для каждого запроса аутентификации, укажите 0 (значение по умолчанию).

— промежуток времени (в секундах) после успешной попытки подключения, в течение которого пользователь будет считаться аутентифицированным и сможет выполнять запросы без повторного обращения к серверам LDAP. enable_tls — флаг, включающий использование защищенного соединения с сервером LDAP. Укажите no для использования текстового протокола ldap:// (не рекомендовано). Укажите yes для обращения к LDAP по протоколу SSL/TLS ldaps:// (рекомендовано, используется по умолчанию). Укажите starttls для использования устаревшего протокола StartTLS (текстовый ldap:// протокол, модернизированный до TLS).

— флаг, включающий использование защищенного соединения с сервером LDAP. tls_minimum_protocol_version — минимальная версия протокола SSL/TLS. Возможные значения: ssl2 , ssl3 , tls1.0 , tls1.1 , tls1.2 (по-умолчанию).

— минимальная версия протокола SSL/TLS. tls_require_cert — поведение при проверке сертификата SSL/TLS. Возможные значения: never , allow , try , demand (по-умолчанию).

— поведение при проверке сертификата SSL/TLS. tls_cert_file — путь к файлу сертификата.

— путь к файлу сертификата. tls_key_file — путь к файлу ключа сертификата.

— путь к файлу ключа сертификата. tls_ca_cert_file — путь к файлу ЦС (certification authority) сертификата.

— путь к файлу ЦС (certification authority) сертификата. tls_ca_cert_dir — путь к каталогу, содержащему сертификаты ЦС.

— путь к каталогу, содержащему сертификаты ЦС. tls_cipher_suite — разрешенный набор шифров (в нотации OpenSSL).

Удаленный сервер LDAP можно использовать для верификации паролей локально определенных пользователей (пользователей, которые определены в users.xml или в локальных параметрах управления доступом). Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP вместо password или другой аналогичной секции в настройках пользователя.

При каждой попытке авторизации ClickHouse пытается "привязаться" к DN, указанному в определении LDAP сервера, используя параметр bind_dn и предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается аутентифицированным. Обычно это называют методом "простой привязки".

Пример

< clickhouse >

< !- ... -- >

< users >

< !- ... -- >

< my_user >

< !- ... -- >

< ldap >

< server > my_ldap_server </ server >

</ ldap >

</ my_user >

</ users >

</ clickhouse >



Обратите внимание, что пользователь my_user ссылается на my_ldap_server . Этот LDAP сервер должен быть настроен в основном файле config.xml , как это было описано ранее.

При включенном SQL-ориентированном управлении доступом пользователи, аутентифицированные LDAP серверами, могут также быть созданы запросом CREATE USER.

Запрос:

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server' ;



В дополнение к локально определенным пользователям, удаленный LDAP сервер может служить источником определения пользователей. Для этого укажите имя определенного ранее сервера LDAP (см. Определение LDAP сервера) в секции ldap внутри секции users_directories файла config.xml .

При каждой попытке аутентификации ClickHouse пытается локально найти определение пользователя и аутентифицировать его как обычно. Если пользователь не находится локально, ClickHouse предполагает, что он определяется во внешнем LDAP каталоге и пытается "привязаться" к DN, указанному на LDAP сервере, используя предоставленные реквизиты для входа. Если попытка оказалась успешной, пользователь считается существующим и аутентифицированным. Пользователю присваиваются роли из списка, указанного в секции roles . Кроме того, если настроена секция role_mapping , то выполняется LDAP поиск, а его результаты преобразуются в имена ролей и присваиваются пользователям. Все это работает при условии, что SQL-ориентированное управлением доступом включено, а роли созданы запросом CREATE ROLE.

Пример

В config.xml .

< clickhouse >

< !- ... -- >

< user_directories >

< !- Typical LDAP server. -- >

< ldap >

< server > my_ldap_server </ server >

< roles >

< my_local_role1 />

< my_local_role2 />

</ roles >

< role_mapping >

< base_dn > ou=groups,dc=example,dc=com </ base_dn >

< scope > subtree </ scope >

< search_filter > ( & (objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn})) </ search_filter >

< attribute > cn </ attribute >

< prefix > clickhouse_ </ prefix >

</ role_mapping >

</ ldap >



< !- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. -- >

< ldap >

< server > my_ad_server </ server >

< role_mapping >

< base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn >

< attribute > CN </ attribute >

< scope > subtree </ scope >

< search_filter > ( & (objectClass=group)(member={user_dn})) </ search_filter >

< prefix > clickhouse_ </ prefix >

</ role_mapping >

</ ldap >

</ user_directories >

</ clickhouse >



Обратите внимание, что my_ldap_server , указанный в секции ldap внутри секции user_directories , должен быть настроен в файле config.xml , как это было описано ранее. (см. Определение LDAP сервера).

Параметры

server — имя одного из серверов LDAP, определенных в секции ldap_servers в файле конфигурации (см.выше). Этот параметр обязательный и не может быть пустым.

— имя одного из серверов LDAP, определенных в секции в файле конфигурации (см.выше). Этот параметр обязательный и не может быть пустым. roles — секция со списком локально определенных ролей, которые будут присвоены каждому пользователю, полученному от сервера LDAP. Если роли не указаны ни здесь, ни в секции role_mapping (см. ниже), пользователь после аутентификации не сможет выполнять никаких действий.

— секция со списком локально определенных ролей, которые будут присвоены каждому пользователю, полученному от сервера LDAP. role_mapping — секция c параметрами LDAP поиска и правилами отображения. При аутентификации пользователя, пока еще связанного с LDAP, производится LDAP поиск с помощью search_filter и имени этого пользователя. Для каждой записи, найденной в ходе поиска, выделяется значение указанного атрибута. У каждого атрибута, имеющего указанный префикс, этот префикс удаляется, а остальная часть значения становится именем локальной роли, определенной в ClickHouse, причем предполагается, что эта роль была ранее создана запросом CREATE ROLE до этого. Внутри одной секции ldap может быть несколько секций role_mapping . Все они будут применены. base_dn — шаблон для создания базового DN для LDAP поиска. При формировании DN все подстроки {user_name} , {bind_dn} и {user_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения и DN пользователя соответственно при каждом LDAP поиске. scope — область LDAP поиска. Возможные значения: base , one_level , children , subtree (по умолчанию). search_filter — шаблон для создания фильтра для каждого LDAP поиска. При формировании фильтра все подстроки {user_name} , {bind_dn} , {user_dn} и {base_dn} в шаблоне будут заменяться на фактическое имя пользователя, DN подключения, DN пользователя и базовый DN соответственно при каждом LDAP поиске. Обратите внимание, что специальные символы должны быть правильно экранированы в XML. attribute — имя атрибута, значение которого будет возвращаться LDAP поиском. По умолчанию: cn . prefix — префикс, который, как предполагается, будет находиться перед началом каждой строки в исходном списке строк, возвращаемых LDAP поиском. Префикс будет удален из исходных строк, а сами они будут рассматриваться как имена локальных ролей. По умолчанию: пустая строка.

— секция c параметрами LDAP поиска и правилами отображения.

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