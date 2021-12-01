Kerberos
ClickHouse предоставляет возможность аутентификации существующих (и правильно сконфигурированных) пользователей с использованием Kerberos.
В настоящее время возможно использование Kerberos только как внешнего аутентификатора, то есть для аутентификации уже существующих пользователей с помощью Kerberos. Пользователи, настроенные для Kerberos-аутентификации, могут работать с ClickHouse только через HTTP-интерфейс, причём сами клиенты должны иметь возможность аутентификации с использованием механизма GSS-SPNEGO.
::: Для Kerberos-аутентификации необходимо предварительно корректно настроить Kerberos на стороне клиента, на сервере и в конфигурационных файлах самого ClickHouse. Ниже описана лишь конфигурация ClickHouse.
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Настройка Kerberos в ClickHouse
Для того, чтобы задействовать Kerberos-аутентификацию в ClickHouse, в первую очередь необходимо добавить одну-единственную секцию
kerberos в
config.xml.
В секции могут быть указаны дополнительные параметры:
principal— задаёт имя принципала (canonical service principal name, SPN), используемое при авторизации ClickHouse на Kerberos-сервере.
- Это опциональный параметр, при его отсутствии будет использовано стандартное имя.
realm— обеспечивает фильтрацию по реалм (realm). Пользователям, чей реалм не совпадает с указанным, будет отказано в аутентификации.
- Это опциональный параметр, при его отсутствии фильтр по реалм применяться не будет.
Примеры, как должен выглядеть файл
config.xml:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos />
</clickhouse>
Или, с указанием принципала:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<principal>HTTP/[email protected]</principal>
</kerberos>
</clickhouse>
Или, с фильтрацией по реалм:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</clickhouse>
"Важно"
В конфигурационном файле не могут быть указаны одновременно оба параметра. В противном случае, аутентификация с помощью Kerberos будет недоступна для всех пользователей.
В конфигурационном файле может быть не более одной секции `kerberos`. В противном случае, аутентификация с помощью Kerberos будет отключена для всех пользователей.
Аутентификация пользователей с помощью Kerberos
Уже существующие пользователи могут воспользоваться аутентификацией с помощью Kerberos. Однако, Kerberos-аутентификация возможна только при использовании HTTP-интерфейса.
Имя принципала (principal name) обычно имеет вид:
- primary/[email protected]
Для успешной аутентификации необходимо, чтобы primary совпало с именем пользователя ClickHouse, настроенного для использования Kerberos.
Настройка Kerberos в
users.xml
Для того, чтобы пользователь имел возможность производить аутентификацию с помощью Kerberos, достаточно включить секцию
kerberos в описание пользователя в
users.xml (например, вместо секции
password или аналогичной ей).
В секции могут быть указаны дополнительные параметры:
realm— обеспечивает фильтрацию по реалм (realm): аутентификация будет возможна только при совпадении реалм клиента с указанным.
- Этот параметр является опциональным, при его отсутствии фильтрация применяться не будет.
Пример, как выглядит конфигурация Kerberos в
users.xml:
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
"Важно"
Если пользователь настроен для Kerberos-аутентификации, другие виды уатентификации будут для него недоступны. Если наряду с `kerberos` в определении пользователя будет указан какой-либо другой способ аутентификации, ClickHouse завершит работу.
Ещё раз отметим, что кроме `users.xml`, необходимо также включить Kerberos в `config.xml`.
Настройка Kerberos через SQL
Пользователей, использующих Kerberos-аутентификацию, можно создать не только с помощью изменения конфигурационных файлов. Если SQL-ориентированное управление доступом включено в ClickHouse, можно также создать пользователя, работающего через Kerberos, с помощью SQL.
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'
Или, без фильтрации по реалм:
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos