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Kerberos

ClickHouse предоставляет возможность аутентификации существующих (и правильно сконфигурированных) пользователей с использованием Kerberos.

В настоящее время возможно использование Kerberos только как внешнего аутентификатора, то есть для аутентификации уже существующих пользователей с помощью Kerberos. Пользователи, настроенные для Kerberos-аутентификации, могут работать с ClickHouse только через HTTP-интерфейс, причём сами клиенты должны иметь возможность аутентификации с использованием механизма GSS-SPNEGO.

::: Для Kerberos-аутентификации необходимо предварительно корректно настроить Kerberos на стороне клиента, на сервере и в конфигурационных файлах самого ClickHouse. Ниже описана лишь конфигурация ClickHouse.

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Для того, чтобы задействовать Kerberos-аутентификацию в ClickHouse, в первую очередь необходимо добавить одну-единственную секцию kerberos в config.xml .

В секции могут быть указаны дополнительные параметры:

principal — задаёт имя принципала (canonical service principal name, SPN), используемое при авторизации ClickHouse на Kerberos-сервере. Это опциональный параметр, при его отсутствии будет использовано стандартное имя.

realm — обеспечивает фильтрацию по реалм (realm). Пользователям, чей реалм не совпадает с указанным, будет отказано в аутентификации. Это опциональный параметр, при его отсутствии фильтр по реалм применяться не будет.



Примеры, как должен выглядеть файл config.xml :

< clickhouse >

< !- ... -- >

< kerberos />

</ clickhouse >



Или, с указанием принципала:

< clickhouse >

< !- ... -- >

< kerberos >

< principal > HTTP/ [email protected] </ principal >

</ kerberos >

</ clickhouse >



Или, с фильтрацией по реалм:

< clickhouse >

< !- ... -- >

< kerberos >

< realm > EXAMPLE.COM </ realm >

</ kerberos >

</ clickhouse >



"Важно" В конфигурационном файле не могут быть указаны одновременно оба параметра. В противном случае, аутентификация с помощью Kerberos будет недоступна для всех пользователей.



В конфигурационном файле может быть не более одной секции `kerberos`. В противном случае, аутентификация с помощью Kerberos будет отключена для всех пользователей.



Уже существующие пользователи могут воспользоваться аутентификацией с помощью Kerberos. Однако, Kerberos-аутентификация возможна только при использовании HTTP-интерфейса.

Имя принципала (principal name) обычно имеет вид:

Для успешной аутентификации необходимо, чтобы primary совпало с именем пользователя ClickHouse, настроенного для использования Kerberos.

Для того, чтобы пользователь имел возможность производить аутентификацию с помощью Kerberos, достаточно включить секцию kerberos в описание пользователя в users.xml (например, вместо секции password или аналогичной ей).

В секции могут быть указаны дополнительные параметры:

realm — обеспечивает фильтрацию по реалм (realm): аутентификация будет возможна только при совпадении реалм клиента с указанным. Этот параметр является опциональным, при его отсутствии фильтрация применяться не будет.

— обеспечивает фильтрацию по реалм (realm): аутентификация будет возможна только при совпадении реалм клиента с указанным.

Пример, как выглядит конфигурация Kerberos в users.xml :

< clickhouse >

< !- ... -- >

< users >

< !- ... -- >

< my_user >

< !- ... -- >

< kerberos >

< realm > EXAMPLE.COM </ realm >

</ kerberos >

</ my_user >

</ users >

</ clickhouse >



"Важно" Если пользователь настроен для Kerberos-аутентификации, другие виды уатентификации будут для него недоступны. Если наряду с `kerberos` в определении пользователя будет указан какой-либо другой способ аутентификации, ClickHouse завершит работу.



Ещё раз отметим, что кроме `users.xml`, необходимо также включить Kerberos в `config.xml`.



Пользователей, использующих Kerberos-аутентификацию, можно создать не только с помощью изменения конфигурационных файлов. Если SQL-ориентированное управление доступом включено в ClickHouse, можно также создать пользователя, работающего через Kerberos, с помощью SQL.

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'



Или, без фильтрации по реалм: