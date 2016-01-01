Аутентификация с помощью JWT

ClickHouse Cloud only

ClickHouse может аутентифицировать пользователей с помощью JSON Web Tokens (JWT). В отличие от других внешних аутентификаторов, таких как LDAP или Kerberos, аутентификация с помощью JWT не проверяет подлинность уже существующих пользователей. Вместо этого она динамически создаёт эфемерных пользователей на основе утверждений, встроенных в каждый токен. Эти пользователи существуют только в памяти, получают права доступа на основе утверждений токена и автоматически удаляются после истечения срока действия токена.

Это принципиально отличает аутентификацию с помощью JWT от методов на основе пароля или сертификата: оператора CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt не существует, и попытка выполнить его приводит к исключению. Пользователи JWT полностью управляются жизненным циклом токена.

Процесс аутентификации работает следующим образом:

Клиент передаёт подписанный JWT через один из поддерживаемых транспортных механизмов (HTTP-заголовок Authorization: Bearer , собственный протокол TCP или поле gRPC jwt ). ClickHouse проверяет подпись токена. Проверяются обязательные утверждения ( exp , iat , iss , sub , aud ). В памяти создаётся эфемерный пользователь с правами доступа, сформированными на основе утверждений токена clickhouse:grants и clickhouse:roles и ограниченными заданной верхней границей разрешений. Когда срок действия токена истекает, фоновая задача сборки мусора удаляет пользователя.

Каждый JWT, передаваемый в ClickHouse, должен содержать следующие утверждения:

Claim Описание alg Алгоритм подписи (утверждение заголовка). Поддерживаемые значения: HS256 , RS256 , ES256 . exp Время истечения срока действия. Устанавливает valid_until для эфемерного пользователя. iat Время выпуска. Используется для предотвращения повторного использования более старых токенов для одного и того же идентификатора. iss Издатель. Сопоставляется с ожидаемым издателем провайдера. sub Субъект. Становится частью сгенерированного имени пользователя. aud Аудитория. Сопоставляется с ожидаемой аудиторией провайдера.

Утверждение заголовка kid (ID ключа) также обязательно, если используется разрешение ключей на основе JWKS.

Режим JWKS поддерживает только ключи RSA Хотя провайдеры со статическими ключами принимают любой из алгоритмов HS256 , RS256 или ES256 , провайдеры на основе JWKS принимают только JWK, у которых kty равно RSA (то есть токены, подписанные с помощью RS256 ). Токены, подписанные ключами HMAC ( HS256 ) или EC ( ES256 ), нельзя проверить через конечную точку JWKS, и они будут отклонены.

Утверждение Описание nbf Время, раньше которого токен недействителен. Это утверждение необязательно, но если оно присутствует, токены отклоняются до наступления этого времени. jti Зарезервировано. Допускается в токенах, но в настоящее время не проверяется и не используется.

Утверждение Имя по умолчанию Описание Привилегии clickhouse:grants JSON-массив фрагментов SQL GRANT , например ["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"] . Каждый элемент разбирается как тело оператора GRANT . Роли clickhouse:roles JSON-массив имён ролей, которые нужно назначить, например ["analyst", "reader"] . Стандартные имена утверждений можно сопоставить с пользовательскими, если ваш провайдер идентификации использует другую схему именования.

{ "alg": "RS256", "kid": "my-key-id" }

{ "iss": "https://idp.example.com", "sub": "jane.doe", "aud": "my-clickhouse-cluster", "exp": 1719504000, "iat": 1719500400, "clickhouse:grants": ["SELECT ON analytics.*", "INSERT ON analytics.events"], "clickhouse:roles": ["analyst"] }

Пользователи JWT отличаются от обычных пользователей ClickHouse по нескольким важным аспектам.

Каждому пользователю JWT назначается детерминированный UUID, вычисляемый на основе утверждений iss , sub и aud . Этот UUID стабильный и не меняется между входами в систему. Пользователь, который входит в систему несколько раз с разными токенами (но с тем же издателем, subject и аудиторией), всегда получает один и тот же UUID.

Однако имя пользователя непостоянно. Оно формируется следующим образом:

JWT::<issuer>::<audience>::<subject>::<claims_hash>

Фрагмент <claims_hash> меняется всякий раз, когда меняются утверждения clickhouse:roles или clickhouse:grants . Это означает, что токены с разными наборами ролей или привилегий приводят к созданию разных имён пользователей даже для одной и той же идентичности.

Эффективные права доступа определяются следующим образом:

effective_rights = permission_limit ∩ (token_grants ∪ token_roles)

Где permission_limit — это набор прав доступа эталонной роли или пользователя, заданный в качестве верхней границы. Права, запрошенные токеном сверх этого ограничения, отбрасываются без уведомления.

ClickHouse отслеживает утверждение iat (issued-at) у последнего успешно аутентифицированного токена для каждой стабильной идентичности. Если предъявляется токен со значением iat , равным сохранённому или более ранним, сервер повторно использует существующего эфемерного пользователя без повторной проверки утверждений. Это не позволяет старым токенам снизить права пользователя.

Эфемерные пользователи создаются при первой аутентификации по токену и удаляются фоновой задачей сборки мусора после истечения valid_until (рассчитывается на основе exp ). Интервал GC задается параметром gc_interval (по умолчанию: 5 минут).

Между запусками GC пользователи с истекшим сроком действия могут по-прежнему отображаться в system.users , но аутентифицироваться уже не могут.

Поскольку UUID не меняется, вы можете назначать JWT-пользователю профили настроек, квоты, политики доступа к строкам и политики маскирования столбцов с помощью SQL-команд. Эти назначения сохраняются в хранилище управления доступом (на диске или в ZooKeeper) и продолжают действовать после истечения срока действия токена и повторной аутентификации.

Указывайте пользователя по его текущему имени пользователя:

ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD TO 'JWT::ClickHouse::my-service-id::jane.doe::<claims-hash>';

Примечание Имя пользователя и UUID для данной идентичности можно найти в столбцах name и id таблицы system.users , пока пользователь активен.

Обратите внимание, что ALTER USER не работает напрямую с пользователями JWT, так как они доступны в режиме только для чтения. Чтобы назначить профили настроек, квоты или политики, используйте команды ALTER SETTINGS PROFILE , ALTER QUOTA или ALTER ROW POLICY , как показано выше.

Возможность JWT-пользователи Обычные пользователи Создание Автоматически на основе утверждений токена Оператор CREATE USER Хранение Только в памяти (временно) Диск, ZooKeeper или файл конфигурации CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt Не поддерживается (вызывает исключение) Поддерживаются все остальные типы аутентификации ALTER USER / DROP USER Не поддерживается Поддерживается Резервное копирование и восстановление Не включено Включено Имя пользователя Генерируется автоматически, непостоянное Выбирается администратором, фиксированное UUID Детерминированно на основе iss + sub + aud Случайный при создании Срок существования Ограничен значением exp токена До явного удаления Права доступа Определяются утверждениями токена и ограничиваются верхней границей разрешений Явно выдаются через GRANT Ограничения по хостам Сетевая конфигурация на уровне провайдера Предложение HOST на уровне пользователя Профили настроек Можно назначать по UUID (постоянно) Настраиваются напрямую Квоты и политики доступа к строкам Можно назначать по UUID (постоянно) Настраиваются напрямую Роли по умолчанию Не настраиваются Настраиваются

Когда эфемерный JWT-пользователь создает представление с SQL SECURITY DEFINER , сервер автоматически создает постоянную теневую копию этого пользователя, чтобы использовать ее как пользователя-определителя представления. Этот теневой пользователь:

Имеет имя <original_jwt_username>:definer

Имеет NO_AUTHENTICATION (его нельзя использовать для входа)

(его нельзя использовать для входа) Сохраняет те же права доступа, что и исходный JWT-пользователь на момент создания представления

Это гарантирует, что представление продолжит работать после истечения срока действия токена эфемерного пользователя и удаления исходного пользователя сборщиком мусора.

Используйте флаг --jwt с clickhouse-client , чтобы пройти аутентификацию с помощью заранее полученного токена:

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --secure --jwt '<your_jwt_token>'

Примечание Флаг --jwt нельзя использовать вместе с --user . Если указан --jwt , имя пользователя берётся из токена.

Передайте токен в заголовке Authorization как Bearer-токен:

curl -H 'Authorization: Bearer <your_jwt_token>' \ 'https://your-instance.clickhouse.cloud:8443/?query=SELECT+currentUser()'

Примечание Всегда передавайте JWT по HTTPS. Bearer-токен, отправленный по обычному HTTP, становится доступен любому, кто находится на пути передачи данных, и равносилен утечке учетных данных.

clickhouse-client поддерживает интерактивный поток OAuth2 Device Code через флаг --login . Для конечных точек ClickHouse Cloud клиент автоматически выполняет обмен токенов для получения JWT, специфичного для ClickHouse. Токены прозрачно обновляются в течение сеанса. При получении нового токена клиент автоматически выполняет повторное подключение.

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --login

Каждый сервис ClickHouse Cloud поставляется с преднастроенным аутентификатором JWT, который используется в SQL Console и в сценарии входа --login клиента clickhouse-client . Этот аутентификатор настроен следующим образом:

Параметр Значение iss (издатель) ClickHouse aud (аудитория) UUID сервиса (виден в URL консоли Cloud) sub (субъект) Адрес электронной почты вашей учетной записи ClickHouse Cloud

Для встроенного аутентификатора верхняя граница разрешений задается ролью default_role и пользователем default . Это означает, что фактические права любого JWT-пользователя определяются пересечением с привилегиями этих двух сущностей, поэтому токен никогда не сможет повысить привилегии сверх того, что разрешено default_role и default .

Чтобы использовать этот аутентификатор, ничего настраивать не нужно. Он создается автоматически при создании сервиса.

Когда запрос перенаправляется на другой сегмент или реплику, JWT-токен передаётся через межсерверный протокол. Удалённый узел самостоятельно повторно аутентифицирует токен, создавая собственного эфемерного пользователя.