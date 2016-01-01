Обнаружение кластера

Функция обнаружения кластера в ClickHouse упрощает конфигурацию кластера, позволяя узлам автоматически обнаруживать и регистрировать себя без необходимости явного определения в конфигурационных файлах. Это особенно полезно в случаях, когда ручное определение каждого узла становится обременительным.

примечание Обнаружение кластера является экспериментальной функцией и может быть изменено или удалено в будущих версиях. Чтобы включить его, добавьте настройку allow_experimental_cluster_discovery в ваш файл конфигурации:

Традиционно в ClickHouse каждый шард и реплика в кластере должны были быть указаны вручную в конфигурации:

С помощью обнаружения кластера, вместо явного определения каждого узла, вы просто указываете путь в ZooKeeper. Все узлы, которые регистрируются под этим путем в ZooKeeper, будут автоматически обнаружены и добавлены в кластер.

Если вы хотите указать номер шарда для конкретного узла, вы можете включить тег <shard> в разделе <discovery> :

для node1 и node2 :

для node3 и node4 :

Узлы, настроенные в режиме наблюдателя, не будут регистрироваться как реплики. Они будут только наблюдать и обнаруживать другие активные реплики в кластере без активного участия. Чтобы включить режим наблюдателя, добавьте тег <observer/> в раздел <discovery> :

Поскольку узлы добавляются или удаляются из указанного пути ZooKeeper, они автоматически обнаруживаются или удаляются из кластера без необходимости в изменениях конфигурации или перезагрузке сервера.

Тем не менее, изменения затрагивают только конфигурацию кластера, а не данные или существующие базы данных и таблицы.

Рассмотрим следующий пример с кластером из 3 узлов:

Затем мы добавляем новый узел в кластер, запуская новый узел с той же записью в разделе remote_servers в файле конфигурации:

Четвертый узел участвует в кластере, но таблица event_table все еще существует только на первых трех узлах:

Если вам нужно, чтобы таблицы были реплицированы на всех узлах, вы можете использовать движок базы данных Replicated в качестве альтернативы обнаружению кластера.