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Типы кеша

При выполнении запросов ClickHouse использует различные типы кеша.

Основные типы кеша:

  • mark_cache — кеш засечек, используемых движками таблиц семейства MergeTree.
  • uncompressed_cache — кеш несжатых данных, используемых движками таблиц семейства MergeTree.

Дополнительные типы кеша:

  • DNS-кеш.
  • Кеш данных формата regexp.
  • Кеш скомпилированных выражений.
  • Кеш схем формата Avro.
  • Кеш данных в словарях.

Непрямое использование:

  • Кеш страницы ОС.

Чтобы очистить кеш, используйте выражение SYSTEM DROP ... CACHE.