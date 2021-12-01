Типы кеша
При выполнении запросов ClickHouse использует различные типы кеша.
Основные типы кеша:
mark_cache— кеш засечек, используемых движками таблиц семейства MergeTree.
uncompressed_cache— кеш несжатых данных, используемых движками таблиц семейства MergeTree.
Дополнительные типы кеша:
- DNS-кеш.
- Кеш данных формата regexp.
- Кеш скомпилированных выражений.
- Кеш схем формата Avro.
- Кеш данных в словарях.
Непрямое использование:
- Кеш страницы ОС.
Чтобы очистить кеш, используйте выражение SYSTEM DROP ... CACHE.